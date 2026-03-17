ETV Bharat / state

మిత్ర బంధం - 'మత్తు' బంధం : నేపథ్యాలు వేరు, వ్యాపారాలు మాత్రం సేమ్ - గతంలోనూ ఇలాంటి పార్టీలు!

నిందితులందరిదీ వేర్వేరు నేపథ్యాలు - అందరికీ స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు ఉన్నాయని ప్రాథమిక సమాచారం - వ్యాపారాల సెటిల్​మెంట్లకు తరచూ కలుసుకునే వారని చెబుతున్న పోలీసులు -హైదరాబాద్​తో పాటు ప్రముఖ నగరాల్లో ఇదే తరహా పార్టీలు

Moinabad Drug Party Case
Moinabad Drug Party Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Moinabad Farmhouse Drug Party Case : రాజస్థాన్​ స్థిరాస్తి వ్యాపారి, బెంగళూరు న్యాయవాది, ఏలూరు ఎంపీ, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే. ప్రాంతాలతో సంబంధం లేని వీరి మధ్య బలమైన మత్తు బంధం ఏర్పడింది. వీరితో పాటు రోహిత్ ​రెడ్డి ఫాంహౌస్​లో పోలీసులకు చిక్కిన మరో ఏడుగురు వ్యక్తులకు వేర్వేరు నేపథ్యాలు ఉండటం గమనార్హం. వీరందరికీ రకరకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇంచుమించు అందరికీ స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. వీరంతా వ్యాపారాల సెటిల్​మెంట్ల గురించి తరచూ కలుసుకునే వారని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. గతంలోనూ హైదరాబాద్​ వచ్చినప్పుడు రోహిత్​ రెడ్డి ఫాంహౌస్​లోనే పార్టీలు చేసుకునే వారని తెలిసింది. హైదరాబాద్​లోనే కాకుండా దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన దిల్లీ, బెంగళూరుతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తరచూ ఇలాంటి పార్టీలు జరిగేవని సమాచారం.

నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నా : మరోవైపు ఇటీవల తెలంగాణ పోలీసులు డ్రగ్స్​పై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 'ఈగల్'​ పేరుతో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మహానగరం శివార్లలోని ఫాంహౌస్​లలో జరిగే రేవ్ పార్టీల గుట్టు రట్టు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా, తాను లోక్​​సభ సభ్యుడిని అనే స్పృహ కూడా లేకుండా మత్తు పార్టీకి ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్​ రావడంపై పోలీసులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం, దుబాయ్​లో తన వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా లేకపోవడం, ఇక్కడా సొంత స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెద్దగా పురోగతి లేకపోవడంతో వీటికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలన్నీ కొంతకాలంగా రోహిత్​రెడ్డి తన ఫాంహౌస్​లోనే నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగానే తరచూ పార్టీలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

అందుకే దొరికిపోయారు : ఇదంతా మామూలు వ్యవహారంగా మారిందనే మొండి ధైర్యంతోనే పుట్టా మహేశ్​తో పాటు మిగతా వారికి సైతం ఎలాంటి అనుమానం రాలేదని పోలీసు అధికారి వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే తమకు దొరికిపోయారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఫాంహౌస్​ పార్టీ కోసం రోహిత్​రెడ్డి కొన్ని రోజులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు దాఖలు చేసిన రిమాండు రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. కౌశిక్​రవి సిమ్లా నుంచి సరకు తీసుకొని రాగానే శనివారం పార్టీ ఖాయమైంది. ఈ నేపథ్యంలో లోక్​సభ సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు దిల్లీ వెళ్లిన పుట్టా మహేశ్​కు తన స్నేహితుడు రోహిత్ ​రెడ్డి నుంచి పిలుపు రాగానే మరో స్నేహితుడు, దిల్లీలో ఉంటున్న రాజస్థాన్​ వాసి నమిత్​ శర్మతో కలిసి హైదరాబాద్​లోని ఫాంహౌస్​కు వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. దీన్ని నిర్ధారించుకునేందుకు వారి ప్రయాణ వివరాలను ఆరా తీస్తున్నారు.

ఏం జరిగిందంటే? : రోహిత్​ రెడ్డి శనివారం రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్​ మండలం అజీజ్​నగర్​లోని ఫాంహౌస్​లో స్నేహితులకు పార్టీ ఇవ్వాలనుకున్నారు. దీనికోసం ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్​ కుమార్, రోహిత్ ​రెడ్డి సోదరుడు రితేశ్​ రెడ్డి, అమీర్​పేటకు చెందిన విజయకృష్ణ, పుప్పాలగూడకు చెందిన అర్జున్ ​రెడ్డి, మణికొండకు చెందిన వ్యాపారులు రమేశ్​, వరమాచినేని శ్రవణ్ ​కుమార్, దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారి నమిత్ ​శర్మ, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్​ రవి, వికారాబాద్​ జిల్లా కన్యాలాల్​బాగ్​కు చెందిన శరత్​కుమార్​, ఫిల్మ్​నగర్​కు చెందిన ప్రియాంకా రెడ్డి ఫాంహౌస్​కు వచ్చారు. ఈ పార్టీకి విదేశీ మద్యం తీసుకువచ్చారు.

తుపాకీతో కాల్చిన దిల్లీవాసి నమిత్​శర్మ : ఇక్కడ డ్రగ్స్​ వినియోగిస్తున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న ఈగల్​, చేవెళ్ల, శంషాబాద్​ ఎస్​వోటీ మొయినాబాద్​ పోలీసులు సుమారు 40 మంది సోదాలకు వెళ్లారు. నేరుగా సోదాలకు వెళితే నిందితులు తలో దిక్కుకు పారిపోతారని ఫాం​హౌస్​ చుట్టూ ఉన్న గోడ దూకి లోపలికి ప్రవేశించారు. పార్టీ జరిగే క్రమంలో మూడుసార్లు పేలుళ్ల శబ్ధం వినిపించింది. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ సమయంలో నమిత్​శర్మ పోలీసులవైపు తుపాకీతో ఒక రౌండ్​ కాల్చాడు. వెంటనే పోలీసులు అతడిని అదుపులోనికి తీసుకున్నారు. అతడి వద్ద ఉన్న తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పార్టీలో డ్రగ్స్​ వినియోగించారనే అనుమానంతో పార్టీకి వచ్చిన 11 మందికి పరీక్షలు జరపగా, వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్​ వచ్చింది.

TAGGED:

MOINABAD DRUG CASE
HYDERABAD DRUGS CASE
MOINABAD DRUG PARTY TELUGU
మొయినాబాద్​ డ్రగ్స్ కేసు
HYDERABAD DRUGS PARTY CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.