మిత్ర బంధం - 'మత్తు' బంధం : నేపథ్యాలు వేరు, వ్యాపారాలు మాత్రం సేమ్ - గతంలోనూ ఇలాంటి పార్టీలు!
నిందితులందరిదీ వేర్వేరు నేపథ్యాలు - అందరికీ స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు ఉన్నాయని ప్రాథమిక సమాచారం - వ్యాపారాల సెటిల్మెంట్లకు తరచూ కలుసుకునే వారని చెబుతున్న పోలీసులు -హైదరాబాద్తో పాటు ప్రముఖ నగరాల్లో ఇదే తరహా పార్టీలు
Published : March 17, 2026 at 10:24 AM IST
Moinabad Farmhouse Drug Party Case : రాజస్థాన్ స్థిరాస్తి వ్యాపారి, బెంగళూరు న్యాయవాది, ఏలూరు ఎంపీ, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే. ప్రాంతాలతో సంబంధం లేని వీరి మధ్య బలమైన మత్తు బంధం ఏర్పడింది. వీరితో పాటు రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లో పోలీసులకు చిక్కిన మరో ఏడుగురు వ్యక్తులకు వేర్వేరు నేపథ్యాలు ఉండటం గమనార్హం. వీరందరికీ రకరకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇంచుమించు అందరికీ స్థిరాస్తి వ్యాపారాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. వీరంతా వ్యాపారాల సెటిల్మెంట్ల గురించి తరచూ కలుసుకునే వారని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. గతంలోనూ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లోనే పార్టీలు చేసుకునే వారని తెలిసింది. హైదరాబాద్లోనే కాకుండా దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన దిల్లీ, బెంగళూరుతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తరచూ ఇలాంటి పార్టీలు జరిగేవని సమాచారం.
నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నా : మరోవైపు ఇటీవల తెలంగాణ పోలీసులు డ్రగ్స్పై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 'ఈగల్' పేరుతో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మహానగరం శివార్లలోని ఫాంహౌస్లలో జరిగే రేవ్ పార్టీల గుట్టు రట్టు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా, తాను లోక్సభ సభ్యుడిని అనే స్పృహ కూడా లేకుండా మత్తు పార్టీకి ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ రావడంపై పోలీసులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం, దుబాయ్లో తన వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా లేకపోవడం, ఇక్కడా సొంత స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెద్దగా పురోగతి లేకపోవడంతో వీటికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలన్నీ కొంతకాలంగా రోహిత్రెడ్డి తన ఫాంహౌస్లోనే నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగానే తరచూ పార్టీలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
అందుకే దొరికిపోయారు : ఇదంతా మామూలు వ్యవహారంగా మారిందనే మొండి ధైర్యంతోనే పుట్టా మహేశ్తో పాటు మిగతా వారికి సైతం ఎలాంటి అనుమానం రాలేదని పోలీసు అధికారి వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే తమకు దొరికిపోయారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఫాంహౌస్ పార్టీ కోసం రోహిత్రెడ్డి కొన్ని రోజులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు దాఖలు చేసిన రిమాండు రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. కౌశిక్రవి సిమ్లా నుంచి సరకు తీసుకొని రాగానే శనివారం పార్టీ ఖాయమైంది. ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభ సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు దిల్లీ వెళ్లిన పుట్టా మహేశ్కు తన స్నేహితుడు రోహిత్ రెడ్డి నుంచి పిలుపు రాగానే మరో స్నేహితుడు, దిల్లీలో ఉంటున్న రాజస్థాన్ వాసి నమిత్ శర్మతో కలిసి హైదరాబాద్లోని ఫాంహౌస్కు వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. దీన్ని నిర్ధారించుకునేందుకు వారి ప్రయాణ వివరాలను ఆరా తీస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే? : రోహిత్ రెడ్డి శనివారం రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్నగర్లోని ఫాంహౌస్లో స్నేహితులకు పార్టీ ఇవ్వాలనుకున్నారు. దీనికోసం ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్, రోహిత్ రెడ్డి సోదరుడు రితేశ్ రెడ్డి, అమీర్పేటకు చెందిన విజయకృష్ణ, పుప్పాలగూడకు చెందిన అర్జున్ రెడ్డి, మణికొండకు చెందిన వ్యాపారులు రమేశ్, వరమాచినేని శ్రవణ్ కుమార్, దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారి నమిత్ శర్మ, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్ రవి, వికారాబాద్ జిల్లా కన్యాలాల్బాగ్కు చెందిన శరత్కుమార్, ఫిల్మ్నగర్కు చెందిన ప్రియాంకా రెడ్డి ఫాంహౌస్కు వచ్చారు. ఈ పార్టీకి విదేశీ మద్యం తీసుకువచ్చారు.
తుపాకీతో కాల్చిన దిల్లీవాసి నమిత్శర్మ : ఇక్కడ డ్రగ్స్ వినియోగిస్తున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న ఈగల్, చేవెళ్ల, శంషాబాద్ ఎస్వోటీ మొయినాబాద్ పోలీసులు సుమారు 40 మంది సోదాలకు వెళ్లారు. నేరుగా సోదాలకు వెళితే నిందితులు తలో దిక్కుకు పారిపోతారని ఫాంహౌస్ చుట్టూ ఉన్న గోడ దూకి లోపలికి ప్రవేశించారు. పార్టీ జరిగే క్రమంలో మూడుసార్లు పేలుళ్ల శబ్ధం వినిపించింది. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ సమయంలో నమిత్శర్మ పోలీసులవైపు తుపాకీతో ఒక రౌండ్ కాల్చాడు. వెంటనే పోలీసులు అతడిని అదుపులోనికి తీసుకున్నారు. అతడి వద్ద ఉన్న తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పార్టీలో డ్రగ్స్ వినియోగించారనే అనుమానంతో పార్టీకి వచ్చిన 11 మందికి పరీక్షలు జరపగా, వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది.
