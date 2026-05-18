అప్పు ఇచ్చిన 8 మందినీ చంపేసేందుకు ప్లాన్! - మొయినాబాద్ జంట హత్యల కేసులో షాకింగ్ విషయాలు
మొయినాబాద్లో ఇద్దరు వృద్ధ మహిళల కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు - నిందితుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన విస్తుగొలిపే విషయాలు - అప్పులు ఇచ్చిన 8 మందిని చంపేందుకు ప్లాన్ చేసిన కరీమాబేగం, భర్త
Published : May 18, 2026 at 5:03 PM IST
Moinabad Double Murder Case Update : రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ జంట హత్యల కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. నిందితుల విచారణలో పలు విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తమకు అప్పు ఇచ్చిన 8 మందిని చంపేందుకు కరీమా బేగం ప్లాన్ చేసింది. చంపాలని ప్లాన్ చేసిన 8 మందిలో ఇద్దరిని కరీమా బేగం దంపతులు ఇప్పటికే చంపేశారు. మరో ఆరుగురిని కూడా మర్డర్ చేసేందుకు ఫామ్హౌస్కు పిలిచారు. వారు అక్కడికి వెళ్లకపోవడంతో ప్రాణాలు దక్కాయి. ఇద్దరు మహిళల హత్య ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన అనంతరం ఈ విషయాన్ని మిగిలిన రుణదాతలు కూడా గ్రహించారు. దీంతో తమకు ప్రాణహాని ఉందని ఆరుగురు మహిళలు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. మరోవైపు మొయినాబాద్ జంట హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కరీమాబేగం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడటం కలకలం రేపింది.
ఇదీ జరిగింది : ఆబేదా బేగం, మహబూబాబీ తాండూరు పట్టణం ఇందిరమ్మ కాలనీలో నివాసం ఉండే దంపతులు కరీమాబేగం, రెహమాన్, వీరి బంధువు నయీంకు వేర్వేరుగా కొంత నగదును అప్పుగా ఇచ్చారు. చాలా రోజులు కావడంతో నగదు తిరిగివ్వాలని వారిపై మహిళలిద్దరూ ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో వారిని చంపేయాలని కరీమా బేగం, రెహమాన్, నయీం ప్లాన్ వేశారు. ఇచ్చిన అప్పును తిరిగి చెల్లిస్తామని నమ్మించి ముందుగా మహబూబాబీని మొయినాబాద్ సమీపంలోని తోల్కట్ట ఫౌంహౌస్ వద్దకు తీసుకువెళ్లి గొంతు నులిమి హత్య చేసి, అక్కడే గొయ్యి తీసి శవాన్ని పూడ్చిపెట్టారు. ఆ తరువాత మరో మహిళ ఆబేదా బేగంను కూడా అక్కడికే తీసుకెళ్లి అదే రీతిలో మర్డర్ చేసి పాతిపెట్టారు. ఈ కేసులో కరీమా బేగంను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు నిన్న (ఆదివారం) కరణ్కోట్ పీఎస్లో విచారిస్తుండగా బాత్రూమ్కు వెళ్లిన ఆమె ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. దీంతో ఆమెను హుటాహుటిన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు.