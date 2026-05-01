నలుగురి జీవితాలను చిదిమేసిన షాపింగ్‌ వివాదం - భార్య క్షణికావేశ నిర్ణయంతో కుటుంబం బలి

ఖమ్మం నగరం మామిళ్లగూడెంలో సంచలనం రేపిన ఒకే కుటుంబం మరణాలు - పోస్టుమార్టం తరువాతనే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయంటున్న పోలీసులు - కన్న తల్లి పిల్లలను చంపి ఉంటుందని అనుమానాలు

Published : May 1, 2026 at 4:02 PM IST

Tragedy in Mamillagudem Death Case : క్షణికావేశం ఓ కుటుంబం మొత్తాన్ని బలితీసుకుంది. చిన్న కుమార్తె పుట్టు వెంట్రుకల వేడుకలకు సంబంధించి తలెత్తిన షాపింగ్‌ వివాదం ఏకంగా నలుగురి జీవితాలను చిదిమేసింది. క్షణికావేశంలో భర్త తీసుకున్న నిర్ణయం, భార్య అమానవీయ చర్య ఆ ఇంట్లో ఎవర్నీ లేకుండా తుడిచిపెట్టివేసింది. ఖమ్మం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని మామిళ్లగూడెంలో ఐదు రోజుల క్రితం వెలుగుచూసిన ఘటనలో కణతాల రితిక (3) అనే చిన్నారి హైదరాబాద్​లో చికిత్స పొందుతూ గురువారం రాత్రి ప్రాణాలు విడిచింది.

ఖమ్మంలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీసిన ఈ ఘటనపై ఏసీపీ రమణమూర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మామిళ్లగూడెంలోని అద్దె ఇంట్లో నివసించే కణతాల రాము (30), అతని పెద్ద కుమార్తె దివ్య శ్రీ(5) గత నెల ఏప్రిల్‌ 26న అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. రాము భార్య రమ్య (28) అపస్మారక స్థితిలో, చిన్న కుమార్తె రితిక తలపై గాయాలతో ఉండటాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే ఖమ్మంలోని సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.

చికిత్స పొందుతూ చిన్నారి మృతి : రమ్య కోలుకున్నట్లు కనిపించినా, మరుసటి రోజు (ఏప్రిల్‌ 27) సాయంత్రం అకస్మాత్తుగా తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనై ఆమె కూడా మృతి చెందింది. నీరసంగా ఉన్న రితికను మేనమామలు బుధవారం మధ్యాహ్నం మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌లోని నీలోఫర్‌ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆ చిన్నారి కూడా మృతి చెందినట్లు పోలీసులకు గురువారం రాత్రి సమాచారం అందింది.

నిర్ధారణ అయ్యే అవకాశం : దీంతో రాము సోదరుడు ఉపేందర్‌రావు ఫిర్యాదు మేరకు ఏసీపీ రమణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. రమ్య బలవన్మరణానికి పాల్పడటంతో పాటు పిల్లలు ఇద్దరినీ చంపినట్టు ప్రాథమిక అంచనాకు మాత్రమే వచ్చామని వివరించారు. శవ పరీక్ష వివరాల ఆధారంగా పూర్తి స్థాయిలో నిర్ధారణ అయ్యే అవకాశముందని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

షాపింగ్‌ వివాదం : ఘటన వెలుగుచూసిన క్రమంలో ఘటనా స్థలిలో రాము మృతదేహం ఉబ్బిపోయి ఉండటం, ఇంకోపక్క పెద్ద కుమార్తె దివ్యశ్రీ మృతి చెంది కొద్దిగంటలే కావటంతో వారిది హత్యా? లేక ఆత్మహత్యా? అన్నది ఇప్పుడు పెద్ద మిస్టరీగా మారింది. కేసు ఛేదించడానికి పోలీసులు తర్జనభర్జన పడ్డారు. దివ్య శ్రీకి గాయాలు, చేతిపై నరాలు కట్​ అయ్యి ఉండటాన్ని బట్టి తల్లే చంపిందని అనుమానించారు. అనంతరం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రమ్యను మృతి చెందక ముందు విచారణ చేయగా వివరాలు వెల్లడించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

చిన్న వేడుక కోసం వచ్చిన గొడవ : చిన్న కుమార్తె పుట్టు వెంట్రుకల వేడుకలకు సంబంధించి తమ మధ్య వివాదం తలెత్తిందని, తన భర్త రాము బయటికిళ్లి పురుగు మందు తాగొచ్చి చనిపోయాడని రమ్య పోలీసులకు తెలిపింది. అనంతరం తన పెద్ద కుమార్తె దివ్యశ్రీని తానే హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకుంది. ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు తాను ఎలుకల మందు తాగానని, చిన్న కుమార్తె రితికకు కూడా బలవంతంగా తాగించినట్లు వివరించింది. కేసు విచారణ చేసే క్రమంలో పోలీసులు ఇద్దరి ఫోన్‌ కాల్‌ డేటా, వారి నివాసం సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించినా అనుమానాస్పద కదలికలు ఏ మాత్రం కనిపించలేదు.

