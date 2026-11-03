శతాబ్దాల నాటి శిల్పకళ, ప్రకృతి సోయగాలు - ఎన్ని ఉన్నా అభివృద్ధికి ఆమడ దూరం
Shivvaram Crocodile Sanctuary: ప్రకృతి సౌందర్యానికి నిలయమైన శివ్వారం మొసళ్ల అభయారణ్యంలో మనసును కట్టిపడేసే అందాలు, మైమరపించే శిల్పకళ ఉంది. పర్యాటక కేంద్రంగా మలిచే అవకాశాలున్నా ప్రోత్సాహం లేకపోవడంతో అభివృద్ధికి దూరంగా ఉంది.
Published : November 3, 2026 at 10:17 AM IST
చారిత్రక ప్రాముఖ్యత కలిగిన గాంధారి ఖిల్లా, ప్రకృతి సౌందర్యానికి నిలయంగా శివ్వారం మొసళ్ల అభయారణ్యం నిలుస్తోంది. ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తే పర్యాటకులకు ఆనందం, స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉంది. పాలకులు, అధికారులు వీటిని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేస్తే పర్యాటక రంగంలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలకొచ్చనే అభిప్రాయాలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చూడదగ్గ ప్రదేశాలు, ఎత్తైనకొండలు, ప్రకృతి సౌందర్యాలు శతాబ్దాల నాటి శిల్పకళా నైపుణ్యాలను కలిగి ఉండటం గాంధారి ఖిల్లా సొంతం. ఇది మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం, బొక్కలగుట్ట శివార్లలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఉంది. సుమారు 700 సంవత్సరాల కిందట కాకతీయ సామంతులు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించారని చరిత్ర చెబుతోంది.
కట్టిపడేసే శిల్పకళ
గుట్టపై ప్రవేశ ద్వారం పక్కన ఆకర్షణీయంగా చెక్కిన కాలభైరవుని రూపం, పెద్ద దర్వాజాపై చెక్కిన మైసమ్మ రూపం, రాతిలో చెక్కబడిన ఏడు తలల శేషనాగుని అవతారం భక్తులను కట్టిపడేస్తుంది. దీనిని దాటి లోపలికి ప్రవేశించగానే రెడ్డి రాజుల కాలం నాటి శిలా శాసనం, పశ్చిమ దిశలో డమరుకంతో ఉన్న రుద్రుని రూపాన్ని దర్శించవచ్చు.
ఏడాది పొడవునా నీరు
గుట్టపై ఉన్న మూడు నవతుల బావిలో ఏడాది పొడవునా నీరు ఉండటం ఆనాటి నిర్మాణ నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. గుట్టపై ఉన్న సరస్సు, గుహలు సందర్శకుల మనసులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న మిడి చెరువు, దాని నుంచి ఉబికి వచ్చే ఊట చెలిమ ఇక్కడికి వచ్చే వారి దాహాన్ని తీరుస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఖిల్లా వద్ద మైసమ్మ జాతరను నిర్వహిస్తారు. వారాంతాల్లో పర్యాటకులతో పాటు వందలాది మంది ట్రెక్కింగ్ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు.
అభయారణ్యం ప్రత్యేకతలివే
పెద్దపల్లి-మంచిర్యాల జిల్లాలలోని నదీ పరీవాహక ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని జైపూర్ మండలంలోని శివ్వారం మొసళ్ల అభయారణ్యం ఉంది. 36.29 చ.కి.మీ. విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ అభయారణ్యాన్ని 1987లో ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ నీరు 60 నుంచి 70 అడుగుల లోతులో ఉంటుంది. ఇక్కడ ముగ్గర్ అని పిలిచే మార్ష్ జాతికి చెందిన మొసళ్లు వందకు పైగా ఉన్నాయి. అవి నీటిలోనూ, నేలపైనా జీవించగలవు. ఈ ప్రాంతంలో ట్రెక్కింగ్ చేయొచ్చు. ఈ మార్గంలో అరుదైన మొక్కలు, జాతులు ఇతర సమాచారంతో ఫలకాలు వాచ్టవర్లను ఏర్పాటు చేశారు.
అభివృద్ధికి దూరంగా
రాష్ట్ర స్థాయిలో పేరు పొందినప్పటికీ సౌకర్యాల కొరత కారణంగా పర్యాటకులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. రెండేళ్ల కిందట వచ్చిన వరదల కారణంగా చాలా వరకు మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. పర్యాటకులు సేదతీరడానికి తగినన్ని రెస్ట్ షెల్టర్లు, బళ్లలు, తాగునీటి సదుపాయాలు ఇక్కడ కరవయ్యాయి.
సందర్శకులను ఆకర్షించేలా ట్రెక్కింగ్ వంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంతో పాటు పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సమీపంలోని నర్సరీ భూమిలో కాటేజీలు, పిల్లల పార్కులను ఏర్పాటు చేయాలని గ్రామస్తులు కోరుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయని అంటున్నారు.
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