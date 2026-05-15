ETV Bharat / state

సొంతంగా కొనుగోలు కేంద్రం - వినూత్న ప్రయత్నంతో ఆదర్శంగా శివారెడ్డిగూడెం

రైతులు, మహిళా సమాఖ్య కలిసికట్టుగా వినూత్న ప్రయత్నం - ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా సొంతంగా మార్కెట్‌ ఏర్పాటు - 11 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసి ఐకేపీ కేంద్రం ప్రారంభం

Shivareddygudem Procurement Center
Shivareddygudem Procurement Center (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shivareddygudem Paddy Procurement Center : ఎవరో వస్తారు. ఏదో చేస్తారు అని ఆగ్రామస్తులు ఎదురుచూడలేదు. కల్లాలు లేవు, వడ్లు ఆరబెట్టేందుకు చోటులేదని బాధపడలేదు. ఏళ్ల తరబడి ఎదురైన కష్టాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఐక్యంగా అడుగులు వేశారు. రైతులు, మహిళ సమాఖ్య సభ్యులు కలిసి లక్షల రూపాయలు పోగుచేసుకుని ఏకంగా 11 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడా భూమిలో మార్కెట్‌ ఏర్పాటు చేసి ఆదర్శంగా నిలిచారు.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం శివారెడ్డిగూడెంలో ఒకప్పుడు వడ్లు అమ్ముకోవాలంటే రైతులు నానా ఇబ్బందులు పడేవారు. సమీపంలో ఉన్న భువనగిరి, చౌటుప్పల్ వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి వడ్లు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. రైస్ మిల్లర్లు, దళారుల దోపీడీని సహించలేక గ్రామస్తులు సరికొత్త ఆలోచనకు కార్యరూపం దాల్చారు. ప్రభుత్వం, మార్కెటింగ్, సహకారశాఖలపై ఆధారపడకుండా కేవలం రైతులు, స్వయం సహాయక బృందాలు కలిసి 2014లో రూ.6 లక్షల వ్యయంతో 5 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసి ఐకేపీ కేంద్రం ప్రారంభించారు. రెండేళ్లకు రూ.10 లక్షల వ్యయంతో మరో 3 ఎకరాలు కొనుగోలు చేశారు. ఆ భూమి చుట్టూ పెన్షింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ రెండు చోట్ల ఐకేపీ, పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు నెలకొల్పారు. మహిళా సమాఖ్య బృందాల పర్యవేక్షణలో రైతులే ధాన్యం కొనుగోలు కార్యకలాపాలు విజయంతంగా నిర్వహిస్తూ రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు.

11 ఎకరాలతో మార్కెట్‌ స్థలం సిద్ధం : గతేడాది జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రైతు సంఘం ప్రతినిధి మల్లారెడ్డి సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. గ్రామాభివృద్ధే లక్ష్యంగా ఆయన తన వంతుగా సుమారు 35 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వడంతో గ్రామంలోని 3 ఎకరాల బంజరు భూమిని చదును చేసి మార్కెట్ స్థలం సిద్ధం చేశారు. ప్రస్తుతం 11 ఎకరాలతో మార్కెట్‌ స్థలం సిద్ధమైంది. కానీ పూర్తి స్థాయి కార్యకలాపాలకు మౌలిక వసతులకు నోచుకోలేదు. ప్రభుత్వం స్పందించి మార్కెట్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు చర్యలు తీసుకోవాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.

ప్రభుత్వం సహకరించాలని కోరుతున్న ప్రజలు : శివారెడ్డి గూడెంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాల ద్వారా ప్రతి సీజన్​లో లక్ష నుంచి లక్షా 40 వేల టన్నుల ధాన్యం సేకరిస్తున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు మార్కెట్లలో ధాన్యం నిల్వ కోసం గోదాములు, షెడ్లు, వడ్లు ఆరబోసుకోవడానికి సిమెంట్ ఫ్టోరింగ్, అంతర్గత రహదారుల లేకపోవడంతో వర్షాకాలంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. గ్రామంలో రైతులు, మహిళ సమాఖ్య కలిసి సొంతంగా రైస్ మిల్లు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సహకరించాలని గ్రామ సర్పంచ్‌ మల్లారెడ్డి కోరుతున్నారు.

''మాకు ప్రభుత్వం సహకరించాలి. జిల్లాలోనే ఎక్కడా లేనటువంటి చైతన్యం మా ఊరి రైతులకు, మహిళలకు ఉంది. మాకు ఇంకా నాలుగైదు ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది. రైస్​ మిల్ కట్టుకోవడానికి సహకరిస్తే ఆ వడ్లు కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వానికి సరఫరా చేసేంత చైతన్యం మా మహిళల్లో ఉంది. ఆ భూమిని కూడా క్లీన్​ చేసి మేము రైస్​ మిల్​ పెట్టుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం. మాకు ప్రభుత్వం సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం'' - మల్లారెడ్డి, శివారెడ్డిగూడెం, సర్పంచి

నిదర్శనంగా మారిన గ్రామం : శివారెడ్డిగూడెం గ్రామం ఇప్పుడు రైతు, మహిళా సాధికారికతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలవడంతో సర్వత్రా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. రైతులు, మహిళ సమాఖ్య సభ్యుల అద్భుతమైన ప్రయత్నానికి సర్కారు ముందుకొచ్చి మద్ధతిస్తే మరింత పురోగమించేందుకు బాటలు పడుతాయి.

ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యంపై రోడ్డెక్కిన రైతన్నలు - ఆకాల వర్షాలకు పంట తడిసి నష్టపోతున్నామని ఆవేదన

మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈదురు గాలుల బీభత్సం - ధాన్యం కాపాడే క్రమంలో రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మృతి

TAGGED:

PADDY PROCUREMENT CENTER
SHIVAREDDYGUDEM PROCUREMENT CENTER
SHIVAREDDYGUDEM VILLAGERS NEW IDEA
శివారెడ్డిగూడెంలో కొనుగోలు కేంద్రం
SHIVAREDDYGUDEM RICE PROCUREMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.