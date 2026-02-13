శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - టోల్గేట్ల రుసుం మినహాయింపు
శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయం - రాత్రివేళల్లోనూ అందుబాటులో రవాణా సౌకర్యం - భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విస్తృత స్థాయిలో సదుపాయాలు
February 13, 2026
Shivaratri Special Arrangements at Srisailam Temple: జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్లు భక్తులకు రావణ వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన తర్వాత ఆలయ ఉత్సవంలో మంత్రి ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కళాకారులతో కలిసి కోలాటం ఆడి, నందికోలు ఎత్తుకొని చిందులు వేసి సందడి చేశారు . మహాశివుని ఆశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో జరిగే ప్రతి అంశాన్ని ఉత్సవాల తర్వాత సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు.
13 నుంచి 16 వరకు: శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఈ నెల 13 నుంచి 16 వరకు దేవస్థానం, అటవీశాఖ టోల్గేట్ల వద్ద రుసుం మినహాయింపునిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి తెలిపారు. రాత్రి సమయాల్లో కూడా రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు. శ్రీశైలంలోని దేవస్థానం కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో ఎస్పీ సునీల్ షొరాణ్తో కలిసి గురువారం మాట్లాడారు. బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, గురువారం వరకు 2,59,050 మంది భక్తులు దైవ దర్శనాలు చేసుకున్నారని చెప్పారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విస్తృత స్థాయిలో సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామని ఆమె అన్నారు.
మహా శివరాత్రి నాడు సుమారు 1.50 లక్షల మంది భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకునేలా అదనపు చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆమె వివరించారు. నంద్యాల నుంచి శ్రీశైలం మార్గంలో ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒక బస్సు నడుస్తోందని అన్నారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తరఫున 1,800, తెలంగాణ నుంచి 1,000, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే బస్సులు కలిపి మొత్తం 3 వేల బస్సులు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలకు, భద్రతా ఏర్పాట్లకు భక్తులు సహకరించాలని కలెక్టర్ వివరించారు.
వారి సమన్వయలోపం - నడకదారి భక్తులకు శాపం: దేవాదాయ, అటవీశాఖల మధ్య సమన్వయలోపం కారణంగా భక్తులకు అది శాపంలా మారుతోందని అన్నారు. నల్లమల అడవిలో 46 కి.మీ. దూరం నడిచి శ్రీశైలానికి నడక దారిలో భక్తులు రావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలన్నా కూడా అటవీశాఖ అధికారులు మోకాలడ్డుతున్నారు. ఆ శాఖ పరిధిలో నడిచే భక్తులకు వారే అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ వారు చేయకపోగా జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తామన్నా అనుమతులు నిరాకరిస్తున్నారు. భక్తులకు ఏర్పాట్లు చేయడానికి దేవాదాయశాఖ ఏటా రూ.5 లక్షలు ఇస్తుండగా రూ.60 లక్షలు చెల్లించాలని అటవీశాఖ అధికారులు డిమాండు చేస్తుండటం గమనార్హం. దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
