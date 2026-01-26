ETV Bharat / state

పురాతన వస్తువులపై యువతకు అవగాహన - 150 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఇత్తడి బిందెలు

వందేళ్ల క్రితం నాటి వేడినీళ్లు కాచుకునే బాయిలర్ - 150 ఏళ్ల క్రితం నాటి పోత పోసిన ఇత్తడి బిందెలు, చెంబులు - బియ్యాన్ని కొలిచే పాత్రలు (గిద్ద, సోల, మానిక, కుంచం, అడ్డ)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Antique Items: మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, ఆహార అలవాట్లు నేటి తరానికి తెలియజేయాలన్న తపన ఆయనది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం తాడువాయి గ్రామానికి చెందిన మోరపాకల శివరాం ఒకపక్క తన వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే వీలు కుదిరిన సమయాల్లో కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం ఇతరులకు వాటిని వివరించడం దినచర్యగా మార్చుకున్నారు.

బ్రిటిష్‌ కాలంనాటి ల్యాండ్‌ ఫోన్: ప్రస్తుతం శివరాం దగ్గర బ్రిటిష్‌ కాలంనాటి ల్యాండ్‌ ఫోన్, గ్రామ్‌ఫోన్, రేడియోలు, లాంతర్లు, గోడకు అమర్చే నూనె దీపాలున్నాయి. వందేళ్ల క్రితం నాటి వేడినీళ్లు కాచుకునే బాయిలర్, 150 ఏళ్ల క్రితం నాటి పోత పోసిన ఇత్తడి బిందెలు, చెంబులు, బియ్యాన్ని కొలిచే పాత్రలు(గిద్ద, సోల, మానిక, కుంచం, అడ్డ) ఉన్నాయి. వ్యవసాయంలో విత్తనాలు సాళ్లలో ఒక క్రమపద్ధతిలో నాటేందుకు 150 ఏళ్ల క్రితం వినియోగించిన విత్తనాల గొర్రు (జడ్డిగం), బల్లెం, బావి నుంచి నీటిని తోడేందుకు వినియోగించే గూడ (వెదురు బుట్ట), గిలక, మోట గిలగ తదితరాలున్నాయి. 400 ఏళ్ల కిందట తాళపత్ర గ్రంథాలపై రాసిన భాగవతం కూడా ఉంది.

పురాతన వస్తువులపై యువతకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో సంక్రాంతికి ఇంటి వద్దే ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశా. చాలా మంది వచ్చి చూస్తున్నారు. వారికి వాటి గురించి వివరించా. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని వస్తువులను సేకరించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తా. -మోరపాకల శివరాం

అపూర్వ నాణేలు అరుదైన స్టాంపులు: ఆ ఇంట్లోకి వెళితే రాజుల కాలం నాటి నాణేలు, బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ సినిమాల సీడీలు, గ్రామ్‌ఫోన్‌ రికార్డులు, పురాతన గ్రంథాలు కనిపిస్తాయి. మనం విడిచిపెట్టిన పైసలే కాదు, కాసు, బేడ, దమ్మిడీ ఇక్కడ భద్రంగా ఉన్నాయి. వివిధ సంవత్సరాల్లో జారీ చేసిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల స్టాంపులు అబ్బుర పరుస్తాయి. 70 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా అరుదైన నాణేలు, స్టాంపులు సేకరిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు విశాఖపట్నం నగరానికి చెందిన గొట్టెముక్కల సుబ్రహ్మణ్య శివప్రకాష్‌ (74). జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు (డిసిసిబి)లో మేనేజర్‌గా పని చేసి పదవీ విరమణ పొందారు. అనంతరం 2023లో కనకమహాలక్ష్మి కోఆపరేటివ్‌ బ్యాంకులో ప్రజాసంబంధాల అధికారిగా సేవలందించారు.

15ఏళ్ల వయసు నుంచే: శివప్రకాష్‌కు 15 ఏళ్ల వయసు నుంచి నాణేలు, స్టాంపులు, అరుదైన వస్తువుల సేకరణ అలవాటైంది. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద 156 దేశాల విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు, 70 దేశాల నాణేలు ఉన్నాయి. 2012 నుంచి వాటితో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు మచిలీపట్నం, ఏలూరు, తణుకు, పాలకొల్లు, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, విజయనగరం వంటి పట్టణాల్లో 17చోట్ల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నాలుగు పర్యాయాలు మహాత్ముని చిత్రంతో ఉన్న నాణేలు, తపాలా బిళ్లలతో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 3.56లక్షల మంది విద్యార్థులు తన ప్రదర్శనలను తిలకించారని సుబ్రహ్మణ్య శివప్రకాష్‌ తెలిపారు. ఇటీవల గుంటూరులో జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో తన ప్రదర్శనకు ప్రభుత్వం పురస్కారం అందజేసిందని పురాతన నాణేలు, వస్తువులు భావితరాలకు అందజేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నానని ఆయన తెలిపారు.

ఏమేం ఉన్నాయంటే: శాతవాహనులు, కుషాణులు, చోళులు, విష్ణుకుండినులు, కాకతీయులు, విజయనగరం రాజులు, మగద, దేవగిరి యాదవులు, తంజావూరు, శివగంగ రాజులు, పశ్చిమ, తూర్పు చాళుక్యులు, అక్బరు, టిప్పు సుల్తాన్, మరాఠ చాళుక్యుడు, ఈస్టు ఇండియా కంపెనీ, బ్రిటిష్‌ - ఇండియా, రిపబ్లిక్‌ ఇండియా, 1950 తరువాత వచ్చిన అన్ని రకాల నాణేలు భద్రంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శతజయంతి సందర్భంగా విడుదల చేసి రూ.100 నాణెం, వందేమాతర గీతం ఆవిర్భవించి 150 ఏళ్లయిన సందర్భంగా రిజర్వు బ్యాంకు విడుదల చేసిన నాణేలను సేకరించారు.

