గోవధకు వ్యతిరేకంగా మే 3 నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష : యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్
మే 3 నుంచి గోవధకు వ్యతిరేకంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష- డీసీపీ శిల్పవల్లికి వినతి పత్రం అందజేసిన కొలిశెట్టి శివకుమార్ - ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత వచ్చేవరకు దీక్ష కొనసాగిస్తామని తెలిపిన శివకుమార్
Published : April 8, 2026 at 2:44 PM IST
Hunger Strike Against Cow Slaughter in Hyderabad : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోవధను సంపూర్ణంగా అరికట్టాలని, గోవును జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మే 3 నుంచి హైదరాబాద్లోని సైఫాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నట్లు తితిదే బోర్డు మాజీ సభ్యుడు, యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ శివకుమార్ ప్రకటించారు.
నిరాహార దీక్షకు అనుమతి కోరుతూ వినతిపత్రం : రాష్ట్రంలో నిత్యం జరుగుతున్న అక్రమ గోవధను అరికట్టాలని, రాబోయే బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా గోవధ జరగకుండా హైకోర్టు ఉత్తర్వులను పక్కాగా అమలు చేయాలని కోరుతూ యుగ తులసి ఫౌండేషన్ చైర్మన్, టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు కొలిశెట్టి శివకుమార్ ఇవాళ ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ కె.శిల్పవల్లిను కలిశారు. వచ్చే నెల 3వ తేదీ నుంచి తాను చేపట్టబోయే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు అనుమతి కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గో సంరక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వం, పోలీస్ యంత్రాంగం కఠినంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
డిమాండ్లు ఏంటంటే? :
- బక్రీద్ సందర్భంగా అక్రమ గో రవాణా, గోవధ జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
- రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయాలి.
- గోవధను ప్రోత్సహించే లేదా అల్లర్లకు కారకులయ్యే ఎంఐఎం నాయకులను వెంటనే బైండోవర్ చేయాలి.
- గోవులను రక్షించే గో సేవకులకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా తగిన రక్షణ కల్పించాలి.
ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చేవరకు దీక్ష కొనసాగింపు : సైఫాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సన్నాహక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. 'గోవధ నిషేధ చట్టం క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో డీజీపీ హెచ్జే దొర గో సంరక్షణకు సంబంధించిన చట్టాలను క్రోడీకరించి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కు ఓ పుస్తక రూపంలో పంపించారు. అయినా కూడా ఇప్పటికి ప్రతి గల్లీలో బీఫ్ షాపులు వెలుస్తున్నాయి. గోవధను పూర్తిగా నిరోధిస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు దీక్ష కొనసాగిస్తా' అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు కుప్ప శ్రీనివాస్ ప్రసాద్, సి.రాము యాదవ్, సంగమేశ్వర చారి, కోటగిరి శ్రీనివాస్, వైద్యనాథ్ రాకేశ్, డి.నాగరాజ్, జోషి, మహేందర్ రెడ్డి, అరుణ్ కుమార్, పూర్ణచంద్రరావు, ధర్మేందర్ తివారీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"నియమాల దీక్ష ఆరోగ్య రక్ష!" - అయ్యప్ప స్వాములూ వీటిని పాటించండి!