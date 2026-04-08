గోవధకు వ్యతిరేకంగా మే 3 నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష : యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్

మే 3 నుంచి గోవధకు వ్యతిరేకంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష- డీసీపీ శిల్పవల్లికి వినతి పత్రం అందజేసిన కొలిశెట్టి శివకుమార్ - ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత వచ్చేవరకు దీక్ష కొనసాగిస్తామని తెలిపిన శివకుమార్​

Hunger Strike Against Cow Slaughter in Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 2:44 PM IST

Hunger Strike Against Cow Slaughter in Hyderabad : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోవధను సంపూర్ణంగా అరికట్టాలని, గోవును జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని డిమాండ్​ చేస్తూ మే 3 నుంచి హైదరాబాద్​లోని సైఫాబాద్​ మింట్​ కాంపౌండ్​ హనుమాన్​ దేవాలయం వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నట్లు తితిదే బోర్డు మాజీ సభ్యుడు, యుగ తులసి ఫౌండేషన్​ ఛైర్మన్​ శివకుమార్​ ప్రకటించారు.

నిరాహార దీక్షకు అనుమతి కోరుతూ వినతిపత్రం : రాష్ట్రంలో నిత్యం జరుగుతున్న అక్రమ గోవధను అరికట్టాలని, రాబోయే బక్రీద్​ పండుగ సందర్భంగా గోవధ జరగకుండా హైకోర్టు ఉత్తర్వులను పక్కాగా అమలు చేయాలని కోరుతూ యుగ తులసి ఫౌండేషన్​ చైర్మన్​, టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు కొలిశెట్టి శివకుమార్​ ఇవాళ ఖైరతాబాద్​ జోన్​ డీసీపీ కె.శిల్పవల్లి​ను కలిశారు. వచ్చే నెల 3వ తేదీ నుంచి తాను చేపట్టబోయే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు అనుమతి కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గో సంరక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వం, పోలీస్​ యంత్రాంగం కఠినంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్​ చేశారు.

డిమాండ్​లు ఏంటంటే? :

  • బక్రీద్​ సందర్భంగా అక్రమ గో రవాణా, గోవధ జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
  • రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయాలి.
  • గోవధను ప్రోత్సహించే లేదా అల్లర్లకు కారకులయ్యే ఎంఐఎం నాయకులను వెంటనే బైండోవర్​ చేయాలి.
  • గోవులను రక్షించే గో సేవకులకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా తగిన రక్షణ కల్పించాలి.

ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చేవరకు దీక్ష కొనసాగింపు : సైఫాబాద్​ మింట్​ కాంపౌండ్​ హనుమాన్​ దేవాలయం వద్ద మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సన్నాహక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. 'గోవధ నిషేధ చట్టం క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో డీజీపీ హెచ్​జే దొర గో సంరక్షణకు సంబంధించిన చట్టాలను క్రోడీకరించి ప్రతి పోలీస్​ స్టేషన్​కు ఓ పుస్తక రూపంలో పంపించారు. అయినా కూడా ఇప్పటికి ప్రతి గల్లీలో బీఫ్​ షాపులు వెలుస్తున్నాయి. గోవధను పూర్తిగా నిరోధిస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు దీక్ష కొనసాగిస్తా' అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్​ ప్రతినిధులు కుప్ప శ్రీనివాస్ ​ప్రసాద్​, సి.రాము యాదవ్​, సంగమేశ్వర చారి, కోటగిరి శ్రీనివాస్​, వైద్యనాథ్​ రాకేశ్, డి.నాగరాజ్​, జోషి, మహేందర్​ రెడ్డి, అరుణ్​ కుమార్​, పూర్ణచంద్రరావు, ధర్మేందర్​ తివారీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

