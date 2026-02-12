ETV Bharat / state

దైవభక్తితో యువకుడి వినూత్న ఆలోచన - రూ.1,25,000 నాణేలతో శివలింగం తయారు

Published : February 12, 2026 at 10:45 PM IST

Shiva Lingam With Coins: ఆ యువకుడు అందరి లాగా సినిమాలు, షికార్లు అంటూ తిరగడు. దైవభక్తితో వినూత్న ఆలోచనలతో అందరిని ఆకర్షిస్తాడు. ఎవరా యువకుడు ఏంటా విషయం తెలుసుకుందాం రండి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం కొవ్వూరుపాడుకు చెందిన చిలకా సాయితేజ చిన్నతనం నుంచి అయ్యప్ప భక్తుడు. గత ఏడాది ఐదోసారి అయ్యప్ప మాల ధరించి శబరిమలకు పాదయాత్రగా వెళ్d డు. యాత్రలో దారిలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకున్నాడు.

అరుణాచలంలో పొర్లు దండాలతో గిరి ప్రదక్షిణ చేశాడు. స్వామివారు కలలో నాణేల రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యారని దీంతో నాణేలతో శివలింగం తయారు చేశాడు. గ్రామస్థుల సహాయంతో రూ.1,25,000 చిల్లర నాణేలు సేకరించి 50 రోజులు శ్రమించి ధన శివలింగాన్ని తయారు చేశాడు. శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలం పట్టిసీమలో కొలువైన వీరభద్రుడి ఆలయంలో కొవ్వూరుపాడు గ్రామం నుంచి పాదయాత్రగా వెళ్లి ధన శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించాడు.

దైవభక్తితో యువకుడి వినూత్న ఆలోచన - రూ.1,25,000 నాణేలతో శివలింగం తయారు (ETV Bharat)

''నేను చిన్నతనం నుంచి అయ్యప్ప భక్తుడిని. శివయ్యను కూడా ఆరాధిస్తాను. ఐదోసారి అయ్యప్ప మాల ధరించి శబరిమలకు పాదయాత్రగా వెళ్లా. గత సంవత్సరం 1800 కిలోమీటర్లు పాద యాత్ర చేశాను. ఈ యాత్రలో శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం,అరుణాచలం,జంబుకేశ్వరం,శ్రీరంగం ఆలయాలను దర్శించుకున్నాను. అరుణాచలంలో పొర్లు దండాలతో గిరి ప్రదక్షిణ చేశాను. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఒక శివలింగాన్ని దేవాలయానికి ఇవ్వాలన్న ఆలోచన అప్పుడే నాకు వచ్చింది.స్నేహితులు, బంధువులు, గ్రామస్తుల సహాయంతో రూ.1,25,000 విలువైన నాణేలతో 50 రోజులు శ్రమించి ధన శివలింగాన్ని తయారు చేశా.''-చిలకా సాయితేజ

మహాశివరాత్రి విశిష్టత: మహాశివరాత్రి పరమశివునికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజుగా మన ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఆ రోజు ప్రతిఒక్కరూ ఉపవాసం, జాగరణ ఉండటం, రోజంతా శివనామస్మరణతో గడపడం, ప్రదోషవేళలో శివుని అభిషేకించడం, శివుడికి బిల్వార్చన, రుద్రాభిషేకం వంటివి చేయడం శ్రేయస్కరం. ఉపవాసం అంటే ఉప+ ఆవాసం. అంటే శివనామస్మరణతో శివుడికి దగ్గరగా ఉండటం. ఈ పర్వదినాన ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా శివుడిని పూజించడం, అభిషేకించడం వంటివి చేయాలి.

ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆరోగ్యపరిస్థితుల రీత్యా పూర్తి ఆహార నియమాలు పాటించలేనివాళ్లు ద్రవ పదార్థాలతో, శంకరుడిని అభిషేకించిన ప్రసాదాలతో ఉపవాస నియమాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పాటిస్తే పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. శివరాత్రి రోజున జాగరణ ఉండటం వల్ల రాత్రి పూట చేసే శివార్చన, శివాభిషేకం వల్ల శరీరంలో తేజస్సు వస్తుంది. అలాగే, భగవంతుడి మీద సాధకులకు, మోక్షమార్గంలో ప్రయత్నించేవారికి ఇది విశేష సమయం. గృహస్థులకు ఆయురారోగ్యపరంగా పుణ్యార్చన పరంగా, శుభఫలితాలు లభిస్తాయని ధర్మశాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి.

శివ అంటే శుభం: శ అంటే శివుడు, వ అంటే శక్తి అని శివ పదమణి మాల చెబుతోంది. శివ అంటే శుభం, ఆనందం, మంగళం, కైవల్యం, శ్రేయం అని అర్థాలు. శివరాత్రివేళ అభిషేక ప్రియుడైన శివుడి పార్ధివ లింగాన్ని మహాన్యాసపూర్వకంగా ఏకాదశ రుద్రాభిషేకంతో గానీ, నమక-చమకాలతోగానీ పురుష సూక్తంతోగానీ ఎవరైతే పూజిస్తారో వాళ్లకు శివుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

శివరాత్రి రోజు ఏ వ్యక్తి అయినా వారింట్లో ఉన్న శివలింగానికి లేదా బొటనవేలికి మించని ఓ శివలింగానికి (స్ఫటిక లింగమైనా/వెండి లింగమైనా) శివనామస్మరణ చేస్తూ పంచామృతములతో, బిల్వ పత్రాలతో ఎవరైతే అభిషేకిస్తారో, పూజిస్తారో వారి పాపాలు నశించి పుణ్యం ప్రాప్తించి శివానుగ్రహం కలుగుతుందని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. క్షీరసాగర మథన సమయంలో నిప్పులు చిమ్ముతూ విషం బయటకు రావడం ఆ విషాన్ని శివుడు తన గరళంలో నిలిపి ముల్లోకాలను కాపాడటం, ఇలా కాపాడిన ఆ కాళరాత్రే శివరాత్రి అని మన పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

