రాష్ట్ర గవర్నర్​గా ప్రమాణం స్వీకారం చేసిన శివప్రతాప్ శుక్లా

రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్‌గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన శివప్రతాప్​ - శుక్లాతో ప్రమాణం చేయించిన హైకోర్టు సీజే ఏకే సింగ్‌ - గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరైన సీఎం, మంత్రులు, ప్రముఖులు

Shiv Pratap Shukla Sworn in as Governor of Telangana
Shiv Pratap Shukla Sworn in as Governor of Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 11:34 AM IST

Shiv Pratap Shukla Sworn in as Governor of Telangana : రాష్ట్ర గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్‌ శుక్లా ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉదయం 11.30 నిమిషాలకు లోక్‌భవన్‌లో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎకే సింగ్‌ కొత్త గవర్నర్‌ శివప్రతాప్ శుక్లాతో ప్రమాణం చేయించారు. గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్‌ జిల్లా రుద్రాపూర్‌లో 1952 ఏప్రిల్ 1న జన్మించిన శివప్రతాప్ శుక్లా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, యూపీ మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. ఇప్పటి వరకు హిమాచల్‌ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా చేసిన శివప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు.

1983లో బేజీపీ చేరిన శుక్లా: ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని గోరఖ్​పూర్​ జిల్లా రుద్రాపుర్​ గ్రామంలో 1952 ఏప్రిల్​ 1న శుక్లా జన్మించారు. అదే గ్రామంలో పాఠశాల విద్యా పూర్తి చేసి, గోరఖ్​పూర్​లో కాలేజీ విద్యా పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పొందారు. ఇంతకముందు శివ​పత్రాప్​ మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రిగా పని చేశారు. ఈయన విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే ఏబీవీపీ సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత 1983లో బీజేపీలో చేరారు. 1989లో మొదటిసారి గోరఖ్​పూర్​ నగర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి జనతాపార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ తర్వాత మళ్లీ 1991లో రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.

నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా : యూపీలో మొదటిసారి కల్యాణ్​సింగ్​ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన బీజేపీ ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ సహాయమంత్రిగా స్వతంత్ర హోదాలో పని చేశారు. నాలుగు సార్లు 1993, 1996లలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై విధులు నిర్వహించారు. 1996లో కల్యాణ్​సింగ్​, రామ్​ప్రకాశ్ గుప్తా, రాజనాథ్​ల ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా పని చేశారు. 20 ఏళ్ల తర్వాత 2016 జూన్​ 10వ తేదీన యూపీ రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రిగా మోదీ ప్రభుత్వంలో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అలా ఎనిమిదేళ్లపాటు 2022 జులై 5 వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. మూడేళ్ల కిందట 2023 ఫిబ్రవరి 18న హిమాచల్​ప్రదేశ్​ గవర్నర్​గా నియమితులయ్యారు. ఇప్పుడు తెలంగాణకు బదిలీ అయ్యారు.

