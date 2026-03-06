తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా శివ్ప్రతాప్ శుక్లా - మహరాష్ట్రకు జిష్ణుదేవ్ వర్మ
ప్రస్తుత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ మహారాష్ట్రకు బదిలీ - ఐదుగురు గవర్నర్ల మార్పు - ఒకరికి అదనపు బాధ్యతలు కొత్తగా ముగ్గురి నియామకం - ఆసక్తికరంగా బెంగాల్ గవర్నర్ ఆనందబోస్ రాజీనామా
March 6, 2026
Telangana New Governor Shiv Pratap : తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్గా శివ్ప్రతాప్ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మను మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా నియమించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గురువారం సాయంత్రం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా 9 రాష్ట్రాలకు నూతన గవర్నర్లను నియమించింది. పశ్చిమబెంగాల్ గవర్నర్ సి.వి. ఆనందబోస్ ఆకస్మిక రాజీనామా ప్రతిస్పందనగా ఈ మార్పులు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మను మహారాష్ట్రకు బదిలీచేసి ఈ స్థానంలో హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ్ప్రతాప్ శుక్లాను నియమించింది.
ఐదుగురు గవర్నర్ల మార్పు : 2024 జులై 31న తెలంగాణ గవర్నర్గా నియమితులైన జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఇప్పుడు మహారాష్ట్రకు మారారు. ఇప్పుడు నియమించిన 9 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గవర్నర్లు, లెఫినెంట్ గవర్నర్లలో ఐదుగురిని ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి బదిలీ చేసింది. మరో ఒకరికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ముగ్గుర్ని కొత్తగా నియమించింది. మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన బీహార్ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహ్మద్ఖాన్ పదవీకాలం ముగియడంతో ఈ స్థానాన్ని సయ్యెద్ అటా హస్నైన్తో భర్తీ చేశారు.
కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా పని చేసిన శివ్ప్రతాప్ :
- 1952 ఏప్రిల్ 1న ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గోరఖ్పుర్ జిల్లా రుద్రాపుర్ గ్రామంలో శుక్లా జన్మించారు.
- ఇది వరకు ఈయన మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా పని చేశారు.
- రుద్రాపుర్లో పాఠశాల విద్య, గోరఖ్పుర్లో కాలేజీ విద్య పూర్తి చేశారు. న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు.
- బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం - ఏబీవీపీ సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఈ తర్వాత 1983లో బీజేపీలో చేరారు.
- 1989లో తొలిసారి గోరఖ్పుర్ నగర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి జనతాపార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.
- 1991లో రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై యూపీలో మొదటిసారి కల్యాణ్సింగ్ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన బీజేపీ ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ సహాయమంత్రిగా స్వతంత్ర హోదాలో పని చేశారు.
- 1993, 1996లలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై విధులు నిర్వహించారు. 1996లో కల్యాణ్సింగ్, రామ్ప్రకాశ్ గుప్తా, రాజనాథ్ల ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా ఉన్నారు.
- 2016 జూన్ 10న యూపీ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు. 2017 సెప్టెంబరు 3న కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
- 2022 జులై 5 వరకూ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. 2023 ఫిబ్రవరి 18న హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు. ఇప్పుడు తెలంగాణకు బదిలీ అయ్యారు.
పశ్చిమబెంగాల్ గవర్నర్ రాజీనామాకు ఆమోదం : పశ్చిమబెంగాల్ గవర్నర్ సి.వి. ఆనందబోస్ గురువారం సాయంత్రం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఎంతో కీలకమైన శాసనసభ ఎన్నికలకు కొద్దిరోజుల్లో షెడ్యూల్ విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం జరగడంతో రాజకీయంగా దుమారం రేకెత్తించింది. డార్జిలింగ్ పర్యటనను రద్దుచేసుకుని బోస్ దిల్లీలో ఉన్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అక్కడి నుంచే రాష్ట్రపతి భవన్కు రాజీనామా లేఖను పంపగా రాష్ట్రపతి ముర్ము ఆమోదించారు. గవర్నర్ను ఆకస్మికంగా మార్చడం దిగ్భ్రాంతి కలిగించిందని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ చెప్పారు. దీని వెనుక కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఒత్తిడి ఉండి ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కొన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకునేందుకు బోస్పై ఒత్తిడి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదన్నారు. వాస్తవానికి బోస్ పదవీకాలం 2027 నవంబరు వరకు ఉంది.
ఏడాదిన్నరకు పైగా సేవలు : తెలంగాణకు దాదాపు ఏడాదిన్నరకు పైగా (20 నెలలు) గవర్నర్గా జిష్ణుదేవ్ వర్మ సేవలు అందించారు. ఆయన 2024 జులై 31న రాష్ట్రానికి నాలుగో గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈయన కవి, రచయిత కావడంతో చాలా సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు దగ్గరయ్యేందుకు తెలుగులోనూ మాట్లాడేవారు.
