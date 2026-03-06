ETV Bharat / state

తెలంగాణ నూతన గవర్నర్​గా శివ్​ప్రతాప్​ శుక్లా - మహరాష్ట్రకు జిష్ణుదేవ్​ వర్మ

ప్రస్తుత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ మహారాష్ట్రకు బదిలీ - ఐదుగురు గవర్నర్ల మార్పు - ఒకరికి అదనపు బాధ్యతలు కొత్తగా ముగ్గురి నియామకం - ఆసక్తికరంగా బెంగాల్​ గవర్నర్ ఆనందబోస్​ రాజీనామా

Telangana New Governor Shiv Pratap
Telangana New Governor Shiv Pratap (ETV Bharat)
Telangana New Governor Shiv Pratap : తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్​గా శివ్​ప్రతాప్​ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ గవర్నర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలంగాణ గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మను మహారాష్ట్ర గవర్నర్​గా నియమించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గురువారం సాయంత్రం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా 9 రాష్ట్రాలకు నూతన గవర్నర్లను నియమించింది. పశ్చిమబెంగాల్​ గవర్నర్​ సి.వి. ఆనందబోస్​ ఆకస్మిక రాజీనామా ప్రతిస్పందనగా ఈ మార్పులు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మను మహారాష్ట్రకు బదిలీచేసి ఈ స్థానంలో హిమాచల్​ప్రదేశ్​ గవర్నర్​ శివ్​ప్రతాప్ శుక్లాను నియమించింది.

ఐదుగురు గవర్నర్ల మార్పు : 2024 జులై 31న తెలంగాణ గవర్నర్​గా నియమితులైన జిష్ణుదేవ్​ వర్మ ఇప్పుడు మహారాష్ట్రకు మారారు. ఇప్పుడు నియమించిన 9 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గవర్నర్లు, లెఫినెంట్​ గవర్నర్లలో ఐదుగురిని ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి బదిలీ చేసింది. మరో ఒకరికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ముగ్గుర్ని కొత్తగా నియమించింది. మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన బీహార్​ గవర్నర్​ ఆరిఫ్​ మహ్మద్​ఖాన్​ పదవీకాలం ముగియడంతో ఈ స్థానాన్ని సయ్యెద్​ అటా హస్నైన్​తో భర్తీ చేశారు.

కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా పని చేసిన శివ్​ప్రతాప్​ :

  • 1952 ఏప్రిల్​ 1న ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని గోరఖ్​పుర్​ జిల్లా రుద్రాపుర్​ గ్రామంలో శుక్లా జన్మించారు.
  • ఇది వరకు ఈయన మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా పని చేశారు.
  • రుద్రాపుర్​లో పాఠశాల విద్య, గోరఖ్​పుర్​లో కాలేజీ విద్య పూర్తి చేశారు. న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు.
  • బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం - ఏబీవీపీ సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఈ తర్వాత 1983లో బీజేపీలో చేరారు.
  • 1989లో తొలిసారి గోరఖ్​పుర్​ నగర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి జనతాపార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.
  • 1991లో రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై యూపీలో మొదటిసారి కల్యాణ్​సింగ్​ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన బీజేపీ ప్రభుత్వంలో విద్యాశాఖ సహాయమంత్రిగా స్వతంత్ర హోదాలో పని చేశారు.
  • 1993, 1996లలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై విధులు నిర్వహించారు. 1996లో కల్యాణ్​సింగ్​, రామ్​ప్రకాశ్ గుప్తా, రాజనాథ్​ల ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా ఉన్నారు.
  • 2016 జూన్​ 10న యూపీ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు. 2017 సెప్టెంబరు 3న కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
  • 2022 జులై 5 వరకూ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. 2023 ఫిబ్రవరి 18న హిమాచల్​ప్రదేశ్​ గవర్నర్​గా నియమితులయ్యారు. ఇప్పుడు తెలంగాణకు బదిలీ అయ్యారు.

పశ్చిమబెంగాల్​ గవర్నర్​ రాజీనామాకు ఆమోదం : పశ్చిమబెంగాల్​ గవర్నర్​ సి.వి. ఆనందబోస్​ గురువారం సాయంత్రం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఎంతో కీలకమైన శాసనసభ ఎన్నికలకు కొద్దిరోజుల్లో షెడ్యూల్​ విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం జరగడంతో రాజకీయంగా దుమారం రేకెత్తించింది. డార్జిలింగ్​ పర్యటనను రద్దుచేసుకుని బోస్​ దిల్లీలో ఉన్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అక్కడి నుంచే రాష్ట్రపతి భవన్​కు రాజీనామా లేఖను పంపగా రాష్ట్రపతి ముర్ము ఆమోదించారు. గవర్నర్​ను ఆకస్మికంగా మార్చడం దిగ్భ్రాంతి కలిగించిందని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ చెప్పారు. దీని వెనుక కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా ఒత్తిడి ఉండి ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కొన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకునేందుకు బోస్​పై ఒత్తిడి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదన్నారు. వాస్తవానికి బోస్​ పదవీకాలం 2027 నవంబరు వరకు ఉంది.

ఏడాదిన్నరకు పైగా సేవలు : తెలంగాణకు దాదాపు ఏడాదిన్నరకు పైగా (20 నెలలు) గవర్నర్​గా జిష్ణుదేవ్ ​వర్మ సేవలు అందించారు. ఆయన 2024 జులై 31న రాష్ట్రానికి నాలుగో గవర్నర్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈయన కవి, రచయిత కావడంతో చాలా సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు దగ్గరయ్యేందుకు తెలుగులోనూ మాట్లాడేవారు.

