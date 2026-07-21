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గుండెపోటుతో షైనింగ్​ స్టార్ కన్నుమూత - అవార్డు అందుకున్న అమ్మ

షైనింగ్‌ స్టార్స్‌ పురస్కార ప్రదానోత్సవంలో కలచివేసిన ఘటన - గుండెపోటుతో మృతి చెందిన ఇంటర్మీడియట్​ యువతి

Shining Star Of Kurnool District Dies of Heart Attack
Shining Star Of Kurnool District Dies of Heart Attack (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:54 PM IST

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Shining Star Of Kurnool District Dies of Heart Attack: చక్కగా చదువుకునేది. ఎప్పుడూ అన్నింట్లో చురుకుగా ఉండేది. పోటీ ఏదైనా చలాకీగా నడుచుకుని మంచి ఫలితాలు సాధించేది. తల్లిదండ్రులు సైతం తమకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలే అని ఏనాడూ నిరాశ చెందలేదు. ఇద్దరు కుమార్తెలను ఉన్నత చదువులు చదివించాలనుకున్నారు. పిల్లలు కూడా చదువు పట్ల శ్రద్ధగా వ్యవహరించేవారు. పెద్ద కుమార్తెది ఎంబీఏ పూర్తైంది. చిన్నమ్మాయి ఇటీవలే ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేసింది. తొమ్మిది వందలకు పైగా మార్కులు సాధించింది. ఇలాగే ఉన్నత చదువులు చదవాలని ఎప్పటికైనా పోలీసు అధికారి కావాలని కలలు కన్నది. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆ ఇరవై ఏళ్ల యువతి మరణించింది. తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువుకు కన్నీటిని మిగిల్చింది. మృతురాలు అనితాబాయి షైనింగ్​ స్టార్​కు సైతం ఎంపికైంది.

గుండెపోటుతో అకాల మరణం: ఇంటర్‌లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని, ఉన్నత చదువుకు బాటలు వేసుకోవాలని కలలు కన్నది కర్నూలుకు చెందిన అనితాబాయి. పట్టుదలతో చదివి, అనుకున్నట్లే ఇంటర్‌ ఫలితాల్లో 987 మార్కులు సాధించింది. ఈ క్రమంలో ఉన్నత విద్య కోసం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటోంది. అంతలోనే గుండెపోటు రావడంతో మృతి చెందింది. అయితే, ఈ విద్యార్థిని ప్రతిభను గుర్తించిన ప్రభుత్వం షైనింగ్‌ స్టార్స్‌ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. కర్నూలులో సోమవారం ఈ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం నిర్వహించారు. పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితా రెడ్డి చేతుల మీదుగా జిల్లాలోని షైనింగ్ స్టార్ అవార్డు గ్రహీతలకు అవార్డులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. విద్యార్థి తరఫున ఆమె తల్లి మంగిబాయి చెక్కు, ప్రశంసాపత్రం అందుకునేందుకు వచ్చారు.

కూతురు జ్ఞాపకార్దం అవార్డు: వేదికపై పురస్కారం స్వీకరించేటప్పుడు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తమ కుమార్తె పెద్ద చదువు చదివి పోలీసు అధికారి కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకుందని, ఆ ఆశయం నెరవేరకుండానే మా నుంచి దూరమైపోయిందని రోదించారు. ఆ మాతృమూర్తి బాధను చూసి జిల్లా అధికారులు, కార్యక్రమానికి వచ్చిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు చలించిపోయారు.

గుండెపోటుతో షైనింగ్​ స్టార్ కన్నుమూత - అవార్డు అందుకున్న అమ్మ (ETV Bharat)

'కుమార్తె జ్ఞాపకార్దం అవార్డు తీసుకోవడం బయటకు సంతోషంగా ఉన్న లోపల భాదగా ఉంది. మా అమ్మాయి చాలా బాగా చదివేది. ఏ అనారోగ్య సమస్యలూ లేవు కానీ, ఒక్కసారిగా ఇలా జరిగింది. గుండెపోటుతో మరణించి మాకు దూరమైంది.' -మంగిబాయి, అనితాబాయి తల్లి

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