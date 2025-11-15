'కామారెడ్డి మహిళా శక్తి' - ఇది సార్ మా బ్రాండు
ఉత్పత్తిదారుడి నుంచే నేరుగా జిల్లా సమాఖ్యకు బల్క్గా సరఫరా - ఒక్కో కిట్టులో 8 రకాల ఉత్పత్తులు - రసాయనాలు లేకుండా సహజసిద్ధంగా తయారు - వస్తువులను ధ్రువీకరించిన ఆయూష్ శాఖ
Published : November 15, 2025 at 2:33 PM IST
Kamareddy Mahila Shakti Brand : మహిళా సంఘాలు వ్యాపార రంగంలో రానున్నాయి. వివిధ రకాల వస్తువులను గ్రామీణులకు పరిచయం చేసి, మార్కెట్లో నిలదొక్కుకోవడానికి కామారెడ్డి జిల్లా సమాఖ్య ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఈ మహిళలు విక్రయించే వస్తువులకు 'కామారెడ్డి మహిళా శక్తి' బ్రాండ్గా నామకరణం చేశారు. ఈ లోగో తయారుచేయండంలో కామారెడ్డి జిల్లా పాలనాధికారి అశిష్ సాంగ్వాన్ తనవంతు సలహాలు, సూచనలు చేశారు. బ్రాండ్ పేరు పక్కన 'ఆరోగ్యం, ఆదాయం, ఆనందం' అనే క్యాప్షన్ లైన్ను కూడా జత చేశారు.
నేరుగా ఉత్పత్తిదారుడి నుంచే : విక్రయాలు ఇలా ప్రస్తుతం ఓ కంపెనీతో కామారెడ్డి జిల్లా సమాఖ్య ఏంవోయూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సదరు కంపెనీ తయారు చేసిన వివిధ ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులను మహిళా సమాఖ్యకు విక్రయిస్తారు. ఈ ఉత్పత్తులు డీలర్లు, ఏజెన్సీల నుంచి కాకుండా నేరుగా ఉత్పత్తిదారుడి నుంచే జిల్లా సమాఖ్యకు వస్తువులను బల్క్గా సరఫరా చేస్తారు. ఇలా చేయడం ద్వారా ఒక్కో కిట్టుపై రూ.5 లాభం తీసుకుని జిల్లా సమాఖ్య మండల సమాఖ్యకు విక్రయిస్తుంది. మండల సమాఖ్య వీటిని రూ. 10 లాభం మీద కిట్లను గ్రామ సంఘాలకు విక్రయిస్తుంది. గ్రామ సంఘాలు వీటిపై రూ. 10 తీసుకుని ఇతరులకు విక్రయించడమా లేదా వారే విక్రయించుకోవడమో చేస్తారు.
ఉత్పత్తులకు ఆయూష్శాఖ ధ్రువీకరణ : ఒక్కో కిట్టులో 8 రకాల ఉత్పత్తులు ఉంటాయి. ఈ వస్తువులు రసాయనాలు లేకుండా సహజసిద్ధంగా తయారు చేసినవేనని ఆయూష్శాఖ కూడా ధ్రువీకరించింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో కిట్టు ధర రూ.300గా నిర్ణయించారు. ఇదే కిట్టును ఎమ్మార్పీ రేట్లతో బయట కొనుగోలు చేస్తే రూ.450 ఖర్చవుతంది.
కిట్టులో ఉండే వస్తువులు : సర్ఫ్ (కిలో), సున్ని పిండి సబ్బు 1 (100 గ్రాములు), సండల్, సాప్రాన్ సబ్బు 1 (100 గ్రాములు), డిటర్జెంట్ సబ్బులు 2 (200 గ్రాములు), హెర్బల్ షాంపూ (200 ఎంఎల్), ప్లోర్ క్లీనర్ (220 ఎంఎల్), టాయిలెట్ క్లీనర్ (220 ఎంఎల్), టూత్ పేస్ట్ (100 గ్రాములు).
విభిన్న ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తాం : మహిళలు వ్యాపార రంగంలో రాణించేలా మహిళా శక్తి బ్రాండ్ ఉత్పత్తులు విక్రయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని జిల్లా సమాఖ్య కార్యదర్శి రాజమణి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఓ కంపెనీ ద్వారా ఎంవోయూ చేసుకున్నామని అన్నారు. ఆ కంపెనీతోనే రెండు నెలల్లో ఆసక్తి ఉన్న మహిళలకు శిక్షణ ఇప్పించి ఇక్కడే వస్తువులు తయారు చేస్తామని వివరించారు. ప్రజలకు నాణ్యమైన వస్తువులు సరఫరా చేయాలనే లక్ష్యంతో దీనిని ప్రారంభించామని వెల్లడించారు.
