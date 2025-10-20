ETV Bharat / state

పౌష్టికాహార లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న చిన్నారులు - సేవకు సై అంటున్న మహిళా సంఘాలు

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పౌష్టికాహార లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళలు, చిన్నారులు - 'గుప్పెడు పప్పు'తో మేలు తలపెట్టవచ్చని ముందడుగు వేస్తున్న మహిళా సంఘాలు - మానవ అభివృద్ధి విభాగం పిలుపుతో మంచిర్యాల జిల్లాలో శ్రీకారం

Adopting Children by SHGs in Telangana
Adopting Children by SHGs in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Adopting Children by SHGs in Telangana : స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు పొదుపు, చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవారు. ఇప్పుడు సేవకు సైతం సై అంటున్నారు. సాయం చేయాలంటే పెద్ద సంపదలే అవసరం లేదని 'గుప్పెడు పప్పు'తోనూ గొప్ప మేలు తలపెట్టవచ్చని ముందడుగు వేస్తున్నరు. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మానవ అభివృద్ధి విభాగం పిలుపు మేరకు మంచిర్యాల జిల్లాలో మహిళలు కదిలారు. 'గుప్పెడు పప్పు' నినాదంతో కొండంత అండగా నిలుస్తున్నారు.

అవగాహన లేకపోవడంతో పౌష్టికాహార లోపం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలు, చిన్న పిల్లలు పౌష్టికాహార లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులకు సైతం పోషకాహారంపై సరిగా అవగాహన ఉండదు. ఇలాంటి వారి కోసం మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తుంటుంది. పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ తన వంతుగా ఏదైనా చేయాలని ముందడుగు వేసింది.

పిల్లలను దత్తత తీసుకుని : ఈ సంస్థ తన పరిధిలో పనిచేసే మహిళా సంఘాల సభ్యులకు పిలుపునిచ్చింది. ముందుగా గ్రామంలో అంగన్వాడీలు గుర్తించిన 'సామ్​ (తీవ్ర పోషకాహార లోపం) - మామ్ (మిత పోషకాహార లోపం)' పిల్లలను దత్తత తీసుకుని వారికి కావాల్సిన పౌష్టికాహారం అందించాలని ఆలోచించారు.

చిరుధాన్యాలతో సమావేశాలకు హాజరు : మహిళలు ప్రతి నెల నిర్వహించే సమావేశాలకు తమ ఇంట్లో ఉన్న చిరుధాన్యాలు లేదా పప్పు దినుసులు గుప్పెడు తీసుకొని సమావేశాలకు హాజరు కావాలి. సేకరించిన వాటిని ఒక చోట కలిపి గ్రామ సంఘం దత్తత తీసుకున్న కుటుంబాలకు అందిస్తారు.

అర్హులకు అందిస్తూ : ఇలా ప్రతి నెల అందిస్తూ వారిని పౌష్టికాహార లోపం నుంచి బయటపడేలా చేయాలని నిర్నయించారు. అక్టోబరు నెలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మహిళల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఒక్కో గ్రామ సంఘంలో కిలోల కొద్ది పప్పు సేకరించి అర్హులకు అందించారు. వీటితో పాటు కూరగాయలు అందిస్తున్నారు.

మంచిర్యాల జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి :

  • స్వయం సహాయక సంఘాలు : 10,286
  • సభ్యులు : 1,05,690
  • దత్తత తీసుకున్న పోషకాహార లోపం పిల్లలు : 345

దత్తత తీసుకోవడం గొప్ప విషయం : మనం చేయగలం అనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో వస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని మంచిర్యాల డీఆర్​డీఓ కిషన్ అన్నారు. స్వయం సహాయక సంఘ మహిళలు ముందుకొచ్చి పోషకాహార లోపం ఉన్న పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడం గొప్ప విషయమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసేందుకు చక్కని ప్రణాళిక చేశామని చెప్పారు. ప్రతి నెల ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు.

"మనం చేయగలం అనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో వస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. స్వయం సహాయక సంఘ మహిళలు ముందుకొచ్చి పోషకాహార లోపం ఉన్న పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడం గొప్ప విషయం. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసేందుకు చక్కని ప్రణాళిక చేశాం. ప్రతి నెల ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది." - కిషన్, డీఆర్​డీఓ, మంచిర్యాల

లాభాల బాటలో మహిళల పెట్రోల్​ బంక్​ - 6 నెలల్లో రూ.14 లక్షలు లాభం

ఆ మహిళలందరి ఇళ్లపై సోలార్ యూనిట్ల ఏర్పాటు - లోన్​ కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం

