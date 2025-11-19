అంతంతమాత్రంగా నిఘా - విజయవాడలో మావోయిస్టుల షెల్టర్ జోన్!
అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డాగా మారిన విజయవాడలోని ఆటోనగర్ - అరాచక శక్తులకు ఊతమిస్తోన్న పోలీసుల నిఘా లోపం
Published : November 19, 2025 at 10:37 PM IST
Shelter Zone in Vijayawada: పరిపాలనా కేంద్రంగా సాగుతున్న విజయవాడను మావోయిస్టులు షెల్టర్ జోన్గా చేసుకోవడం, పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడి పరిసర ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఎవరి దృష్టీ ఉండదని ఆటోనగర్లో 27 మంది ఒకే భవనంలో ఆయుధాలతో ఉన్నారు. విజయవాడలోని ఆటోనగర్, కానూరులోని కొత్త ఆటోనగర్లు అసాంఘిక శక్తులకు అడ్డాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కర్మాగారాల్లో ఉత్తరాది నుంచి వేలాదిమంది కార్మికులు వచ్చి పొట్టకూటి కోసం పనిచేస్తుంటారు. ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతంపై పోలీసుల నిఘా లేకపోవడం, గస్తీ కూడా లోపించడంతో అరాచక శక్తులకు మరింత ఊతమిస్తోంది.
నామమాత్రంగా పోలీసుల గస్తీ: విజయవాడ ఆటోనగర్ విస్తరణలో భాగంగా 32 ఎకరాలలో కానూరులో కొత్త ఆటోనగర్ ఏర్పాటైంది. ఇందులో 150 పరిశ్రమలతో పాటు 350 వరకూ సర్వీస్ యూనిట్లు వచ్చాయి. వీటిలో పనిచేసేందుకు బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, యూపీల తదితర రాష్ట్రాల నుంచి కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడకు వస్తుంటారు. రాత్రయిందంటే ఇక్కడ గంజాయి, బ్లేడ్ బ్యాచ్లు హల్చల్ చేస్తుంటాయి. కానీ రాత్రి సమయాల్లో మాత్రం పోలీసుల గస్తీ నామమాత్రంగానే ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.
ఎస్ఐబీ సమీపంలోనే మావోయిస్టుల షెల్టర్: మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచే ఎస్ఐబీ (స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో) కార్యాలయానికి సమీపంలోనే మావోయిస్టులు షెల్టర్ పొందిన భవనం ఉంది. ఎస్ఐబీకి చెందిన సిబ్బంది నిత్యం మావోయిస్టుల కదలికలపై సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంటారు. వారి సానుభూతిపరులపై కూడా నిత్యం నిఘా పెడుతుంటారు. అయితే ఈ కార్యాలయానికి 3.5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే మావోయిస్టులు షెల్టర్ తీసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అంతేకాకుండా ఇదే మార్గంలో మంత్రి పార్థసారథి క్యాంపు కార్యాలయం కూడా ఉంది. సమీపంలోనే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుజనాచౌదరి నివాసం ఉంది. కానీ మచిలీపట్నంలోని ఎస్పీ బంగ్లాలో మరమ్మతులు జరుగుతుండటంతో ఈ ప్రాంతానికి 500 మీటర్ల దూరంలోని ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు అతని బంధువుల ఇంట్లో తాత్కాలికంగా నివాసం ఉంటున్నారు.
Seven Maoist Encounter in AP : ఏపీ ఏజెన్సీలోని మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మరోసారి ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. బుధవారం తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టులకు మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. వీరంతా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందినవారిగా తెలుస్తోంది. మృతుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్జీ ఉన్నట్లు సమాచారం. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాల కూంబింగ్ కొనసాగుతోంది. మృతదేహాలను రంపచోడవరం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ను ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ మహేశ్చంద్ర లడ్డా ధ్రువీకరించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందాల్సి ఉందని చెప్పారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మిగిలిన మావోయిస్టులు లొంగిపోవడం మంచిదని ఈ సందర్భంగా సూచించారు.
