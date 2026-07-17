గాయపడిన శునకాలకు ఓ షెల్టర్ - 18 ఏళ్లుగా మూగజీవాలకు ఆశ్రయం ఇస్తున్న మహిళ
వీధి శునకాల కోసం 2008లో 'సాయి జీవకారుణ్య సేవా సంస్థ' ఏర్పాటు - 240 ప్రాణాలకు ఆశ్రయం - శునకాలకు రోజూ 20లీటర్ల పాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 9:16 AM IST
Women Giving Shelter To Injured Dogs In Tadepalle : రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి నడవలేని స్థితిలో ఓ శునకం కనిపిస్తే చాలామంది పట్టించుకోరు. కొంతమంది జాలిపడతారు. కానీ విజయవాడకు చెందిన పాలడుగు సుజాత మాత్రం అక్కడితో ఆగరు. ఆ మూగజీవిని తన బిడ్డలా చేరదీసి వైద్యం చేయించి, వాటికంటూ మరో ప్రపంచాన్ని అందిస్తారు. కొత్త జీవితం వైపు నడిపిస్తారు. ఆమె చేతుల్లో పడిన ప్రతి శునకం కొత్త జీవితాన్ని పొందుతోంది. ప్రేమకు భాష ఉండదని, మాతృత్వానికి మనుషులే కాదు మూగజీవులూ అర్హులేనని సుజాత జీవితం చెబుతోంది. నేడు ఆమె నిర్వహిస్తున్న ఆశ్రమంలో దాదాపు 240కు పైగా శునకాలు సురక్షితంగా జీవిస్తున్నాయంటే అదే ఆమె విజయానికి, శునకాల మీదున్న ప్రేమకి నిదర్శనం. ప్రతి శునకానికీ పేరు పెట్టి ఎంతో ఆప్యాయంగా పిలుస్తూ, వాటి ఆనందంలో సుజాత తన జీవితాన్నే చూసుకుంటున్నారు.
కొడుకుల్ని కోల్పోయిన తల్లి : సుజాతది విజయవాడ గ్రామీణ మండలం వేమవరం. ఈమెకు ఇద్దరు కొడుకులు. చేతికు అందివచ్చిన కొడుకులు 2007లో అమర్నాథ్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఆ విషాదం ఆమె జీవితాన్ని శూన్యంగా మార్చింది. ఆ బాధలోంచి బయటకు రావడానికి సుజాతకు చాలా కాలమే పట్టింది. అలాంటి సమయంలో రోడ్డుపై గాయాలతో నడుం ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ వీధి కుక్క కనిపించింది. దానిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి చికిత్స అందించి 'శేషు' అని పేరు పెట్టారు. ఆ శునకం చూపిన ఆప్యాయతే తనను తిరిగి జీవితంలో నిలబెట్టిందని సుజాత చెబుతారు. ఆ క్షణమే గాయపడిన మూగజీవులకు అండగా నిలవాలని సంకల్పించారు.
2008లో 'సాయి జీవకారుణ్య సేవా సంస్థ'ను ప్రారంభించి శునకాల కోసం ప్రత్యేక ఆశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 2015 నుంచి కొత్తూరు తాడేపల్లిలోని మామిడితోటలో అద్దె ప్రాంగణంలో ఆశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వీధి శునకాలతో పాటు అనారోగ్యానికి గురైన పెంపుడు కుక్కలకూ ఇక్కడే ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. పెంపుడు శునకాలకు వ్యాధులొస్తే తీసుకొచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్తున్నారు. మరికొందరు ఎక్కడికైనా వెళ్లాల్సి వస్తే తమ కుక్కలను తీసుకొచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో వదిలేస్తున్నారు. వాటన్నింటినీ సుజాత ప్రేమతో పెంచుతున్నారు.
శునకాలకు రోజూ 20లీటర్ల పాలు : ఈ ఆశ్రమంలో ప్రతి రోజు శునకాల కోసం సుమారు 20 లీటర్ల పాలు, పెరుగు, 50 కిలోల బియ్యం అవసరమవుతాయి. వాటి సంరక్షణ కోసం ఆరుగురు మహిళలను నియమించి జీతాలు చెల్లిస్తున్నారు. ఆశ్రమ నిర్వహణకు నెలకు దాదాపు రూ.1.50 లక్షలు ఖర్చవుతోంది. నగరంలోని జైన మతస్థులు ప్రతి నెలా రూ.50 వేల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుండగా, మిగతా వ్యయాన్ని దాతల సహకారంతో సమకూరుస్తున్నారు.
'ఆమె చేతులు తాకితే శునకాల గాయాలు మానుతాయి. ఆమె పిలుపు వినగానే తోకలు ఊగుతాయి. ఆమె కళ్లలో కనిపించేది జాలి కాదు, జన్మంతా నిలిచే మాతృప్రేమ. కన్నబిడ్డలను కోల్పోయిన తల్లి ప్రేమ, ఇప్పుడు వందలాది మూగజీవులకు ప్రాణాధారంగా మారింది. వారి మొరుగుల్లో ఆమెకు తన పిల్లల నవ్వులు వినిపిస్తాయి.' ఇలాంటి సేవతో పాలడుగు సుజాత నిజమైన జీవకారుణ్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచారు.
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