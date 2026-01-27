మాజీ లవర్ వేధిస్తున్నాడా? - షీటీమ్కు చెప్పండి
2025లో 366 మంది 'బ్లాక్మెయిలింగ్' బాధితులు - బాధితులకు అండగా నిలిచిన షీ టీమ్స్ సిబ్బంది - 2025లో 3,826 మంది అకతాయిలను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న షీటీమ్స్
Published : January 27, 2026 at 1:28 PM IST
She Teams For Girl Safety In Telangana : బయటకు అడిగు పెట్టింది మొదలు తిరిగి ఇల్లు చేరేవరకూ అతివలను వెంటాడే కళ్లు వేలల్లో ఉంటాయి. ఒకడు నెంబర్ అడుగుతాడు. మరొకడు ఇన్స్టా ఐడీ కావాలంటాడు. ఇంకొకడు అడుగు ముందుకేసి వెకిలి కామెంట్లు చేస్తాడు. ఇంకొందరైతే దొరికిందే ఛాన్స్ అనుకుంటూ అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తారు. మహిళల్లో చాలామంది వీటన్నింటిని మౌనంగా భరిస్తారు. మరికొందరు మాత్రం ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఇలా ఇబ్బందులు పడే స్త్రీలందరికీ అండగా నిలుస్తోంది షీటీమ్. కష్టమేదైనా మేమున్నామంటూ భరోసానిస్తోంది. ఏడాదిలోపే నమోదైన వెయ్యికి పైగా కేసులకు పరిష్కారం చూపింది.
స్నేహం ముసుగులో మోసాలు : హైదరాబాద్కు చెందిన యువతికి ఆన్లైన్లో ఓ వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. స్నేహం పేరుతో తరచూ మాట్లాడాడు. ఆ చనువుతోనే యువతి కొన్ని వ్యక్తిగత ఫొటోలు పంచుకుంది. అవే ఇప్పుడు ఆమె మెడకు ఉచ్చులా మారాయి. డబ్బులిస్తావా లేక ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టమంటావా? అంటూ నిత్యం ఆ యువతికి వేధింపులు మొదలయ్యాయి. ప్రతిరోజూ నరకయాతన అనుభవించింది. చివరకు 'షీ టీమ్స్'ను ఆశ్రయించింది. ప్రతి రోజూ ఆఫీస్కు వెళ్తుంటే వెంటపడ్డాడు. ప్రేమించకపోతే చంపేస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఫోన్ నెంబర్ బ్లాక్ చేసినా కొత్త నంబర్లతో బూతులు తిడుతూ పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నాడని మరో కేసు షీటీమ్ వద్దకు వచ్చింది. ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే కాదు, హైదరాబాద్ నగరంలో నిత్యం ఎంతోమంది మహిళలు అనుభవించిన మూగవేదనకు ప్రతిరూపాలు ఇవి. ఏడాది వ్యవధిలో మొత్తం 1149 ఫిర్యాదులు అందగా వాటన్నింటినీ షీటీమ్స్ పరిష్కరించాయి.
సోషల్ మీడియా పరిచయాలు : 2025లో నమోదైన కేసులను విశ్లేషిస్తే అత్యధికంగా 366 మంది బాధితులు 'బ్లాక్మెయిలింగ్' సమస్యతోనే షీ టీమ్స్ను ఆశ్రయించారు. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయం పెంచుకుంటున్న యువకులు, తియ్యని మాటలతో నమ్మించి చనువు పెంచుకోవడం ఆపై వీడియో కాల్స్, వ్యక్తిగత ఫోటోల ద్వారా ఉచ్చు బిగించడం పరిపాటిగా మారింది. వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేయడం, పంపిన ఫోటోలను సేవ్ చేసుకుని డబ్బుల కోసం వేధిస్తున్నారు. మరికొన్ని కేసుల్లో ప్రేమ విఫలమైన తర్వాత, పాత ఫోటోలను అడ్డం పెట్టుకుని మాజీ ప్రేమికులు బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. వారితో మాట్లాడకపోతే, వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మన పాత ఫోటోలు నీ కాబోయే భర్తకు పంపిస్తా అంటూ వేధిస్తున్న 366 కేసుల్లో షీ టీమ్స్ బాధితులకు అండగా నిలిచింది.
"మీ ఫోటో, వీడియోలు నా దగ్గర ఉన్నాయంటూ ఎవరైనా బెదిరిస్తే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. కేసు తీవ్రతకు అనుగుణంగా నిందితులపై కౌన్సిలింగ్ లేదా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తాం. అలాగే అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. కొన్ని సార్లు మఫ్టీలో వెళ్లి ఆకతాయులను పట్టుకుంటాం. " - సుమ ప్రియ, షీటీమ్స్ ఎస్సై
అసభ్యకరమైన సందేశాలతో ఇబ్బందులు : కొందరు ప్రబుద్ధులు స్మార్ట్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా యాప్స్ చాటున మహిళలను వేధిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి వేళల్లో నిద్రపోనివ్వకుండా చేయడం, కొత్త నంబర్లు, ఇంటర్నెట్ కాల్స్ ద్వారా అసభ్యంగా మాట్లాడుతూ పైశాచిక ఆనందం పొందడం వంటి ఘటనలు 121 నమోదయ్యాయి. ఈ తరహా కాల్స్ వల్ల తీవ్ర మానసిక క్షోభ అనుభవించామంటూ 50 మంది మహిళలు ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో నకిలీ ఐడీలు సృష్టించి వేధించడం, వాట్సాప్ ద్వారా అసభ్యకరమైన కంటెంట్ పంపడం వంటి 82 కేసులను పోలీసులు పరిష్కరించారు. పెళ్లి పేరుతో నమ్మించి శారీరకంగా లోబరుచుకోవడం, ఆర్థికంగా వినియోగించుకోవడం, తీరా పెళ్లి ప్రస్తావన రాగానే ముఖం చాటేయడం వంటి 98 ఫిర్యాదులు అందాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఇలాంటి కేసుల్లో బాధితులు తీవ్ర డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారని షీ టీమ్స్ వీరికి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు, మోసగాళ్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయించిందని తెలిపారు.
"మిమ్మల్ని ఎవరైనా శారీరంగా లేదా మానసికంగా ఇబ్బంది పెడితే, మీరు షీ టీంను సంప్రదించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫోటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిలింగ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. అమ్మాయిలు ఒక రిలేషన్ షిప్లోకి వెళ్లాలి అనుకుంటే ముందుగా ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తన ఎటువంటిదని గమనించాలి. అలాగే అందరూ సోషల్ మీడియాను సరైన మార్గంలో ఉపయోగించాలి. " - లావణ్య నాయక్, షీటీమ్స్ డీసీపీ, హైదరాబాద్
ఫిర్యాదు కోసం ఈ నెంబర్కు : కేవలం ఫిర్యాదులే కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలోనూ షీ టీమ్స్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. నగరవ్యాప్తంగా 15 బృందాలు బస్టాండ్లు, కాలేజీలు, రద్దీ ప్రదేశాల్లో మఫ్టీలో నిఘా వేసి, 2025లో ఏకంగా 3,826 మందిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. పట్టుబడిన వారిలో ఎక్కువగా ఆకతాయిలకు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వగా, తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ఘటనల్లో ఎఫ్.ఐ.ఆర్లు నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు. మహిళల జోలికొస్తే భవిష్యత్ అంతా జైలు గోడల మధ్యే గడిచిపోతుందని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. వేధింపులను అతివలు మౌనంగా భరించొద్దని ఎదురించి డయల్ 100 లేదా షీ టీమ్స్ వాట్సప్ నెంబర్ 9490616555 ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆపత్కాలంలో 'ఆమె'కు అండగా షీటీం బృందాలు
