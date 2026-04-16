పుట్టుకతోనే మాట, వినికిడి శక్తిని కోల్పోయిన యువతి -ఆంధ్ర మహిళా జట్టులో కీలక పాత్ర
క్రికెట్లో రాణిస్తోన్న షేక్ హర్షియా సుల్తానా- ఐడీసీఏ 7వ టీ-10 జాతీయ క్రికెట్ ఛాంపియన్షిప్-2026లో -ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా జట్టు- ఇంటర్ నుంచే క్రికెట్ సాధన చేస్తోన్న హర్షియా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 3:31 PM IST
She Change Disability Into Strength Inspiring women Cricketer Story: పుట్టుకతోనే మాట మూగబోయినా, పట్టుదలతో బ్యాట్ పట్టి చరిత్ర పుటల్లో తన పేరు లిఖించుకుంది ఆ యువతి. వైకల్యం శరీరానికే కానీ సంకల్పానికి కాదని నిరూపిస్తోంది. మాటలు రాని లోటును తన ఆటతో భర్తీ చేస్తూ జాతీయ స్థాయిలో మెరిసింది. ఇటీవల ఐడీసీఏ (IDCA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 7వ టీ-10 జాతీయ క్రికెట్ ఛాంపియన్షిప్–2026లో ఆంధ్ర మహిళల జట్టు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించి క్రికెటర్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన షేక్ హర్షియా. ఆమె స్ఫూర్తి కథను ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మాటలు రాని అమ్మాయికి ఆటలెందుకు ఎదుటి వారు చెప్పేది అర్ధం చేసుకోలేని యువతికి క్రికెట్ అవసరమా అని హేళన చేసిన వారందరికి తన విజయాలతో బదులిస్తోంది యువతి షేక్ హర్షియా. ఓ వైపు డిగ్రీ చేస్తూనే మరోవైపు క్రికెట్లో రాణిస్తూ ప్రతిభకు వైకల్యం అడ్డుకాదని నిరూపిస్తోంది. ఇటీవల ఐడీసీఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహిళల 7వ టీ-10 జాతీయ క్రికెట్ ఛాంపియన్షిప్–2026లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా టీం విజేతగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ జట్టులో కీలక సభ్యురాలిగా మెరిసిందీమె.
జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన క్రికెట్: షేక్ హర్షియా సుల్తానాది పల్నాడు జిల్లా కారుచోల స్వస్థలం. షేక్ మక్బూల్, సమీనా దంపతుల పెద్ద కుమార్తె. పుట్టుకతోనే వినికిడి సమస్యతోపాటు మాటలు రాకుండా జన్మించింది. అయినా తల్లిదండ్రులు నిరాశ చెందలేదు అనుక్షణం తోడుగా ఉంటూ ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపారు. వైకల్యం శరీరానికే కానీ సాధించాలనే సంకల్పానికి కాదని చెబుతూ నరసరావుపేటలోని ప్రత్యేక బధిరుల పాఠశాలలో చేర్చారు. అక్కడ పది చదివిన ఆమె. విజయవాడ మడోనా ప్రత్యేక కాలేజీలో చేరింది. అక్కడే తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన క్రికెట్ ఆమెకు పరిచయమైంది.
'ఇంటర్ నుంచే కళాశాల అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహంతో క్రికెట్ సాధన ప్రారంభించిన హర్షియా అతి కొద్ది సమయంలోనే రాష్ట్ర జట్టుకు ఎంపికైంది. ఐదేళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బధిరుల క్రికెట్ మహిళాటీం సభ్యురాలిగా కొనసాగుతూ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. జాతీయ క్రీడాకారుడు, ఐడీసీఏ కార్యదర్శి రఘు శిక్షణలో మెళకువలు నేర్చుకుంటోంది. మాటలు రాకున్నా వినికిడి సమస్య ఉన్నా క్రికెట్ లో మరింతగా రాణించాలని, దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలని నిరంతరం శ్రమిస్తోంది.' -షేక్ సమీనా, హర్షియా సుల్తానా తల్లి
ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించకున్నా ఉన్నదాంట్లోనే ముగ్గురి కుమార్తెలను చదివిస్తున్నా రు హర్షియా తల్లిదండ్రులు. హర్షియా మూగ, చెవిటి అయినప్పటికీ అన్నీ తానై ఆమెలో ఆత్మ విశ్వాసం నింపింది తల్లి సమీనా. అందుకు తగ్గట్టుగానే క్రికెట్లో రాణిస్తూ విజయాలు సొంతం చేసుకోవడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. ముగ్గురు ఆడపిల్లల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఉన్నత చదువులు చదివించేందుకు ఉన్న 2 ఎకరాలు అమ్మేసిన తండ్రి షేక్ మక్బూల్ గ్రామంలో వాటర్ ప్లాంట్ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు.
ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా ఆదుకుంటే కుమార్తె మరిన్ని విజయాలు సాధించగలదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. వైకల్యాన్ని జయించి క్రికెట్ మైదానంలో పతకాలు సాధిస్తున్న హర్షియా సుల్తానా.. ప్రభుత్వం, దాతలు ప్రోత్సహిస్తే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
