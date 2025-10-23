ETV Bharat / state

ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి అమ్మాయి ఒక్కతే రావాలా? - ఆందోళన వద్దు షీ క్యాబ్​లో సురక్షితంగా రావొచ్చు

మహిళల భద్రత కోసం ‘షీ క్యాబ్స్’ - రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్న మహిళా డ్రైవర్లు

She Cabs only For Ladies
She Cabs only For Ladies (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

She Cabs Introduced At Hyderabad RGI Airport : ప్రస్తుత కాలంలో మహిళల భద్రత సామాజిక చర్చల్లో ఒక ప్రధాన అంశంగా మారింది. ఉద్యోగాలు, విద్య, వ్యాపార ప్రయాణాలు లేదా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం మహిళలు దేశమంతా, విదేశాల నుంచి కూడా ఒంటరిగా ప్రయాణించడం సాధారణమైపోయింది. అయితే, ఈ ప్రయాణాల సందర్భంగా రవాణా సదుపాయాల విషయంలో భద్రతా సమస్యలు తలెత్తుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ క్యాబ్ డ్రైవర్ల అసభ్య ప్రవర్తన, తప్పుదారుల్లో తీసుకెళ్లడం, దోపిడీ వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం మహిళలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ శంషాబాద్ విమానాశ్రయ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు సంయుక్తంగా మహిళల కోసం "షీ క్యాబ్స్" ప్రారంభించారు.

శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ) రోజూ సగటున తొంభై వేల మందికి పైగా ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. వీరిలో చాలామంది మహిళలు, యువతులు, విదేశాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థినులు, ఉద్యోగినులు ఉంటారు. ఇంత భారీ స్థాయిలో రాకపోకలు జరుగుతున్న ప్రదేశంలో మహిళల భద్రతను నిర్ధారించడం ఒక కీలకమైన సవాలు. అందుకే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి, మహిళలకు సురక్షిత ప్రయాణం కల్పించే ప్రయత్నంగా షీ క్యాబ్ సేవలను ప్రారంభించారు.

షీ క్యాబ్స్‌ విశేషాలు : ఇవి పూర్తిగా మహిళల కోసం మహిళలచే నడపబడే వాహనాలు. వీటిలో డ్రైవర్‌గా యువతులే ఉంటారు. వారికి కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల డ్రైవింగ్‌ అనుభవం ఉంటుంది. వాహనాలు శ్రేష్ఠ స్థితిలో, ఎయిర్‌ కండీషన్‌ సదుపాయంతో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతి క్యాబ్‌పై ట్రాఫిక్ పోలీసులు, విమానాశ్రయ భద్రతా అధికారులు నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది.

ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే, ఉదాహరణకు భార్యాభర్తలు కలిసి ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితుల్లో పురుషులకు అనుమతి ఉంటుంది. మిగతా సందర్భాల్లో మాత్రం షీ క్యాబ్‌లలో మహిళా ప్రయాణికులే ఉంటారు. ప్రస్తుతం రాత్రింబవళ్లు 10 షీ క్యాబ్‌లు అందుబాటులో ఉండగా, భవిష్యత్తులో ఈ సంఖ్యను పెంచే యోచనలో అధికారులు ఉన్నారు.

ఈ సేవ అవసరం ఎందుకు? : ప్రస్తుతం చాలా మంది మహిళలు ప్రైవేట్ క్యాబ్ సర్వీసులపై ఆధారపడుతున్నారు. కానీ కొన్ని ఘటనలు వారి విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీశాయి. కొందరు డ్రైవర్లు అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, గమ్యస్థానం కాకుండా వేరే మార్గాల్లో తీసుకెళ్లడం, నగదు దోచుకోవడం, మధ్యలో వదిలేసి వెళ్లిపోవడం వంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగించాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మహిళలు నిశ్చింతగా ప్రయాణించగల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

భద్రతా చర్యలు, శిక్షణ : షీ క్యాబ్ డ్రైవర్లను ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి నియమించారు. వారిలో స్వీయ రక్షణ పట్ల అవగాహన కల్పించారు. వాహనాల్లో జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టం, ఎమర్జెన్సీ బటన్ వంటి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి క్యాబ్‌లో భద్రతా నిబంధనలు, పోలీస్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు స్పష్టంగా కనిపించేలా ఉంటాయి. ప్రయాణికులు కూడా ఈ సేవ పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

సమాజంపై ప్రభావం : షీ క్యాబ్స్ కేవలం రవాణా సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, మహిళా సాధికారతకు కూడా ప్రతీక. డ్రైవర్‌లుగా మహిళలు పని చేయడం వారి ఆర్థిక స్వావలంబనకు దారి తీస్తుంది. షీ క్యాబ్స్​ ద్వారా ఇతర మహిళలు కూడా ధైర్యం పొందుతున్నారు. సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలన్న లక్ష్యంతో షీ క్యాబ్‌లను ప్రోత్సహిస్తున్నామని సైబరాబాద్‌ సంయుక్త కమిషనర్‌ గజరావ్‌ భూపాల్‌ తెలిపారు.

TAGGED:

SHE CABS IN HYDERABAD
SHE CABS ONLY FOR LADIES
శంషాబాద్​ ఎయిర్ పోర్ట్ లో షీ క్యాబ్
SHE CAB AT SHAMSHABAD AIRPORT
SHE CABS AT RGI AIRPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.