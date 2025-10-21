ETV Bharat / state

అతివలూ పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులా? - 'షీ-బాక్స్'​లో కంప్లైంట్ చేస్తే అంతా వారే చూసుకుంటారు!

పని ప్రదేశాల్లో మహిళలపై వేధింపులను నిరోధించేందుకు షీబాక్స్‌ - బాధిత మహిళల పేర్లు, వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతారు - కేంద్రీకృత షీబాక్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా సమస్య పరిష్కారం

She Box portal
Published : October 21, 2025

She Box Portal For Women Protection : సంఘటిత, అసంఘటిత రంగాల్లోని మహిళలకు పని ప్రదేశాల్లో రక్షణ గురించి చెప్పాలంటే అరకొరగానే ఉంటోంది. వెకిలి మాటలు, మానసికంగా, లైంగికంగా వేధింపులు వారిపై చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. పరువు పోతుందని, ఉద్యోగ జీవితం చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతుందని మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్న వారు ఎందరో ఉన్నారు. ఇలాంటి సమస్యలకు వారి చేతిలో ఓ ఆయుధమే షీ-బాక్స్‌ వెబ్‌సైట్‌. దీంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలు పని చేసే ప్రదేశాల్లో పలు రక్షణ చర్యలనూ చేపట్టడంపై సిఫారసు చేస్తోంది.

  1. మాపై అధికారి గదిలో బంధించి నన్ను బలవంతం చేయబోయారు. ఎలాగోలా తప్పించుకుని బతికి బయటపడ్డాను. ఆ దుర్మార్గుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. నాకెలా ఫిర్యాదు చేయాలో అస్సలు అర్థం కావడం లేదు.
  2. నేనొక సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నా. ఏదో కారణంతో నాపై వెకిలి చేష్టలు, వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. ఎలాగైనా నాకు రక్షణ కల్పించండి - పని ప్రదేశంలో వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న మహిళల మనోవేదన ఇది.

అండగా షీబాక్స్​ :

  • పని ప్రదేశాల్లో మహిళలపై వేధింపులను నిరోధించేందుకు షీబాక్స్‌ పేరిట కేంద్రప్రభుత్వం ప్రత్యేక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కేంద్రీకృత షీబాక్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ https://shebox.wcd.gov.in/ ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు ఆ కంప్లైంట్ స్థితిని తెలుసుకునేందుకు వీలుంది.
  • పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులు ఎదుర్కొన్న మహిళలు షీబాక్స్‌ వెబ్‌సైట్లో ఫోన్‌ నంబరు, ఈ-మెయిల్‌ ఐడీతో ఆన్‌లైన్లో కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. అది అందిన వెంటనే సంబంధిత విచారణ విభాగానికి సమస్య బదిలీ అవుతుంది.
  • విచారణ సమయంలో ఫిర్యాదు చేసిన మహిళ ఉద్యోగానికి ప్రభుత్వం పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తోంది. బాధిత మహిళల పేర్లు, వివరాలు చాలా గోప్యంగా ఉంచుతారు.
  • అంతర్గత విచారణ కమిటీలకు రాష్ట్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ నోడల్‌ డిపార్ట్​మెంట్​గా పని చేస్తోంది. షీబాక్స్‌లో చేసిన ఫిర్యాదు సంబంధిత సంస్థ యాజమాన్యంతో పాటు ప్రభుత్వానికి కూడా వెళ్తుంది.

లోకల్‌ కమిటీలు...

  • పది మంది కన్నా తక్కువ మంది ఉద్యోగులున్నా, యజమాని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నా, అసంఘటిత రంగంలో పని చేస్తున్న మహిళా కార్మికుల (రోజువారీ కూలీలు) నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులపై విచారణ చేస్తుంది. జిల్లా స్థాయిలోని ఈ కమిటీకి మెజిస్ట్రేట్, కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్‌ స్థాయి అధికారులు ఛైర్‌పర్సన్‌గా వ్యవహరిస్తారు.
  • ఎక్కడైనా ఇంటర్నల్‌ కమిటీలు లేకుంటే ఆ పని ప్రదేశాలు లోకల్‌ కమిటీల పరిధిలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ కమిటీకి ఛైర్‌పర్సన్‌గా ప్రముఖ సోషల్‌వర్కర్, ముగ్గురు సభ్యులు, ఒక ఎక్ఫ్‌అఫీషియో మెంబర్​ ఉంటారు. మూడేళ్ల కాలానికి ఇది పని చేస్తుంది.

ఫిర్యాదు నుంచి శిక్ష వరకు :

  • ఏదేని సంఘటన జరిగిన మూడు నెలల్లోగా షీ బాక్స్​కు ఫిర్యాదు చేయాలి. కమిటీలు ఫిర్యాదుదారు వివరాలు పూర్తి గోప్యంగా ఉంచాలి.
  • ఈ ఫిర్యాదును సంబంధిత అధికారులు, కమిటీలు మదింపు చేస్తాయి. ఒకవేళ ఫిర్యాదుదారు రాజీకి అంగీకరిస్తే కేసును మూసివేస్తారు. లేకుంటే న్యాయపరంగా విచారణ కొనసాగిస్తారు.
  • విచారణ సమయంలో ఫిర్యాదుదారు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల నుంచి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేస్తారు. ఫిర్యాదు అందిన 90 రోజుల్లో విచారణ ముగించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ సమయంలో తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం బదిలీలు, బాధిత మహిళలకు సాధారణ సెలవులకు అదనంగా మూడు నెలల వరకు సెలవు మంజూరు చేయవచ్చు.
  • విచారణ అనంతరం కమిటీ రిపోర్టును పది రోజుల్లో అందించాలి. ఈ కాపీని ఇద్దరికీ అందజేయాల్సి ఉంటుంది. కమిటీ సిఫార్సులను 60 రోజుల్లో తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. ఈ విచారణ అనంతరం నివేదికలను జిల్లా అధికారులకు ఇవ్వాలి. ఏడాదికోసారి వార్షిక నివేదికలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • విచారణ అనంతరం సంబంధిత కమిటీలు రాతపూర్వక క్షమాపణలతో పాటు ఇతర చర్యలకు కూడా సిఫారసు చేస్తుంది. తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉంటే క్రిమినల్‌ చర్యలు తీసుకోవడానికి కేసును పోలీసులకు బదిలీ చేస్తాయి.
  • ఐసీసీలో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు తప్పని తేలితే సంబంధిత సర్వీసు నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. తీర్పుపై అసంతృప్తి ఉంటే న్యాయస్థానాలను కూడా ఆశ్రయించొచ్చు. లోకల్‌ కమిటీలకు అప్పీలు సైతం చేసుకోవచ్చు.
  • మహిళా సహాయ కేంద్రం : 181
  • సైబర్‌ క్రైమ్‌ హెల్ప్‌లైన్‌: 1930
  • న్యాయసహాయ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్ : 15100
  • అత్యవసర సహాయం: 112

లైంగిక వేధింపుల్లో చిన్నారులు - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపంతోనూ సమస్య

అమ్మాయిలు - నిశ్శబ్దం వీడండి నిగ్గదీసి అడగండి

