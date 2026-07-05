హైటెక్ హంగులతో 'ముంచాడు' : రూ.6 వేల కోట్ల స్కామ్! - దేశవ్యాప్తంగా వేలల్లో బాధితులు
కూకట్పల్లి, కొండాపూర్లో హైటెక్ హంగులతో కార్యాలయాలు - దేశవ్యాప్తంగా వేల మందిని ముంచి గుజరాత్లో చిక్కిన నిందితుడు - షేర్స్ బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండీ అరెస్ట్ - బాధితుల్లో 1500 మంది తెలుగువారే
Published : July 5, 2026 at 9:42 AM IST
Shares Bajar Private Limited Owner Arrest : రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెట్టండి. సంవత్సరానికి 48 శాతం వడ్డీ చెల్లిస్తాం. కంపెనీలో వాటాలు సైతం ఇస్తామంటూ దేశవ్యాప్తంగా వేల మందిని ముంచిన షేర్స్ బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కిసాన్ పరివార్ లిమిటెడ్ సంస్థల వ్యవస్థాపకుడు నేనావత్ భూపాల్ నాయక్ ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు. ఈ 2 కంపెనీల పేరుతో నిందితుడు దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 6 వేల మందిని మోసగించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. బాధితుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారే 1500 మంది వరకు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
హైటెక్ హంగులతో కార్యాలయాలు : మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండలం కందికొండకు చెందిన నేనావత్ భూపాల్ నాయక్ షేర్ మార్కెట్ ఎనలిస్ట్గా చేసే వాడు. తక్కువ వ్యవధిలో డబ్బు సంపాదించాలని పథకం వేసిన అతను, 2020లో షేర్స్ బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కిసాన్ పరివార్ లిమిటెడ్ పేరుతో 2 సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు. కూకట్పల్లి, కొండాపూర్లో దాదాపు 30 మంది ఉద్యోగులు, హైటెక్ హంగులతో కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఎస్బీపీఎల్ సంస్థ ద్వారా స్టాక్ ట్రేడింగ్ చేస్తామని, సెబీలోనూ రిజిస్టర్ అయ్యిందని ఆన్లైన్తో పాటు వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రచారం చేసేవాడు.
ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తోందని ప్రచారం : కిసాన్ పరివార్ లిమిటెడ్ సంస్థ రైతుల నుంచి భూములు సమీకరించి, ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తోందని ప్రచారం చేసేవాడు. ఇదంతా నమ్మి ఎవరైనా ముందుకొస్తే కొన్ని పథకాల గురించి వివరించేవారు. ప్లాన్ ఏ కింద పెట్టుబడికి 18 శాతం లాభం, ప్లాన్ బీ కింద 30 శాతం, ప్లాన్ సీ కింద 48 శాతం చొప్పున వార్షిక లాభం ఉంటుందని ప్రచారం చేశారు. ఒకవేళ 12.5 లక్షల పెట్టుబడి పెడితే 5 గుంటల భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి, 24 శాతం చొప్పున లాభం ఇస్తామని నమ్మించారు. ఇది నమ్మిన వందలాది మంది బాధితులు రూ.కోట్లలో డబ్బు బదిలీ చేశారు.
కొందరు బంగారం, పొలాలు అమ్మి రూ.కోటికి పైగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. సంస్థ ప్రతినిధులు కొద్ది నెలలు లాభాలు ఇచ్చినా గతేడాది సెప్టెంబరు నుంచి చెల్లింపులు ఆపేశారు. బాధితులు డబ్బు గురించి అడిగితే కొంత ఆలస్యంగా ఇస్తామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత పత్తాలేకుండా పోవడంతో బాధితులు మోసపోయినట్లు గుర్తించారు.
ఈవోడబ్ల్యూ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు : మోకిలకు చెందిన విశ్రాంత నేవీ అధికారి సంజీవ్ గుప్తా సహా మరో 10 మంది భూపాల్ నాయక్ మాటలు నమ్మి ఈ రెండు సంస్థల్లో రూ.4.51 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో సైబరాబాద్ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీస్ స్టేషన్లో జూన్ 15న కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా మోసాలు చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానించారు. గుజరాత్లో కేసు నమోదు కాగా, భూపాల్ పారిపోయే అవకాశముందని భావించి లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. నిందితుడు 10 రోజుల కిందట శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించే సమయంలో గుజరాత్ పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు.
ఈ సమాచారం అందుకున్న సైబరాబాద్ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు పీటీ వారెంట్ మీద భూపాల్ను హైదరాబాద్కు తీసుకువచ్చి నిందితుడిని రిమాండ్ చేశారు. ఈ మోసంలో భూపాల్కు అట్లూరి ప్రసన్న, నేనావత్ రజనీ, నేనావత్ బాబూ నాయక్, నేనావత్ అనూష, దంతు రాంబాబు, శంకర్రావు తదితరులు సహకరించినట్లు బాధితులు తెలిపారు.
నా భర్త రూ.70 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. అక్టోబర్లో డబ్బులు తీసుకునే సమయానికి డబ్బులు ఇవ్వడం మానేశాడు. జనవరి 31కి ఇస్తానని చెప్పాడు. ఎన్నిసార్లు వెళ్లి అడిగినా ఇవ్వకపోగా, ఎవరికైనా ఫిర్యాదు చేస్తే డబ్బులు ఇవ్వడం ఆపేస్తామన్నాడు. పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి మేనకోడలు తన భార్య అంటూ బెదిరించాడు - మాధవి లత
కిసాన్ పరివార్ పేరుతో ప్రచార కార్యక్రమాలు : ప్రధాన నిందితుడు భూపాల్ నాయక్ 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో డోర్నకల్ నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశాడు. నియోజకవర్గం పరిధిలో కిసాన్ పరివార్ పేరుతో కొన్ని ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మండల స్థాయి ఏజెంట్లకు బైక్లు పంపిణీ చేశాడు. గ్రామాల్లో మంచి నీటి కోసం బోర్లు తవ్వడం, విద్యార్థులకు బస్పాస్లు పంపిణీ చేస్తూ ప్రచార కార్యక్రమాలతో ఊదరగొట్టాడు. అదే వ్యక్తి దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మందిని ముంచి రూ.కోట్లలో మోసానికి పాల్పడి అరెస్టవ్వడంతో డోర్నకల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు విస్తుపోతున్నారు.
2022లో నా స్నేహితుడి ద్వారా భార్య, బంధువుల పేరు మీద మొత్తం రూ.2 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాను. అక్టోబర్ నెల నుంచి పేమెంట్స్ ఆపారు. మూడు నెలల వరకు వేచి చూశాం. ఇందులో 20 షెల్ కంపెనీలు, 30 నుంచి 40 వేర్వేరు అకౌంట్లు ఉన్నాయని తెలిసింది. ఇందులోని ఒక డైరెక్టర్ ప్రసన్న అమెరికాకు వెళ్లిపోయింది. నాయక్ భార్య రజని, అకౌంట్ సిస్టమ్లో ఉండే శంకర్ను పట్టుకోవాలి. అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. ఇది మొత్తం రూ.6 వేల కోట్ల స్కామ్ అని చెబుతున్నారు. - సుభాష్ రెడ్డి, బాధితుడు
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