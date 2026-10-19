వైభవంగా దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఎనిమిదో రోజు దుర్గామాతగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు దుర్గాదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనమిచ్చారు. రాష్ట్రంలో పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి దుర్గామాతను దర్శించుకున్నారు.
Published : October 19, 2026 at 7:51 AM IST
Navarathri Celebrations In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎనిమిదో రోజు పలు ఆలయాల్లో దుర్గాదేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. హైదరాబాద్లో ప్రసిద్ధి చెందిన బల్కంపేట్ శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారిని గుమ్మడికాయలు, నిమ్మకాయలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. భక్తుల రాకతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్యాదవ్ పద్మారావునగర్లోని శ్రీపోల్ బాల్ హనుమాన్ దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్నారు.
బతుకమ్మ వేడుకల్లో దాండియా, గర్భా సందడి
బంజారాహిల్స్లో దుర్గా పూజా వేడుకలకు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి అదర్ సిన్హా హాజరై అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తనది బిహార్ రాష్ట్రం అయినా, తెలంగాణ కేడర్లో చేరినప్పటి నుంచి 30 ఏళ్లుగా ఇక్కడి దుర్గా పూజా వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్ నారాయణగూడలోని మేల్కొటి పార్క్లో తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే బతుకమ్మతోపాటు దాండియా, గర్బా నృత్యాలు ఒకే వేదికపై సందడి చేశాయి. ఈ వేడుకల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
మంజీరా పంపు మోటార్లకు పూజలు
దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ విద్యాధరి క్షేత్రం భక్తులతో సందడిగా మారింది. మాజీ మంత్రి, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు దంపతులు వర్గల్ విద్యా సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బతుకమ్మ, విజయదశమి పండుగల సందర్భంగా ఆయుధ పూజలు జోరందుకున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా కల్పగూర్లోని మంజీరా ప్రాజెక్టు వద్ద జంటనగరాలకు తాగునీటిని అందించే పంపు మోటార్లకు అక్కడి సిబ్బంది పూజలు చేశారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి బహార్పేట్లో అష్టాదశ శక్తిపీఠాల పూజా మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ భాస్కర్ యోగి హాజరై భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుగ్రహ భాషణం చేశారు.
నిర్మల్ జిల్లాలో బోనం ఎత్తిన మహిళలు
నిర్మల్ జిల్లా కేంస్రంలోని నంది గుండం నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మహిషాసుర దహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గొల్లపేట్లో పోచమ్మతల్లికి భక్తులు బోనాలు సమర్పించారు. బోనం నెత్తిన ఎత్తుకున్న మహిళలు, భక్తులు బాజాభజంత్రీల నడుమ ఊరేగింపుగా పోచమ్మ ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అమ్మవారి నామస్మరణలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గొల్లపేట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
నిర్మల్లోని గుజరాతీ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో దాండియా వేడుకలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. మహిళలు, యువతీ యువకులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, గుజరాతీ భక్తి గీతాలకు ఉత్సాహంగా దాండియా ఆడుతూ చేస్తూ సందడి చేశారు.
మెట్పల్లిలో చెన్నకేశవ స్వామి రథయాత్ర
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం అందునాయక్ తండాలో దేవి శరన్నవరాత్రి వేడుకల్లో భాగంగా గర్భా నృత్యాలు చేస్తూ మహిళలు ఆడిపాడారు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో రథయాత్ర నిర్వహించారు. గజవాహనంపై భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చిన చెన్నకేశవ స్వామిని పురవీధుల గుండా ఊరేగించారు.
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