ఆధ్యాత్మికం, ఆహ్లాదం - కేరళను తలపిస్తున్న ఆంధ్ర శబరిమల
ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న ఆంధ్ర శబరిమల - ఆలయం చుట్టూ కన్నుల పండువగా 18 కొండలు - శబరిమల మాదిరిగానే పంచామృతాభిషేకాలు - పడిమెట్లకు పూజలు, శబరిమలలో అందించే ప్రసాదమే వితరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 1:42 PM IST
Andhra Sabarimala in East Godavari District: చుట్టూ పచ్చని కొండలు, అక్కడక్కడ జలధారలు, ప్రకృతి అతిశయానికి ఆలవాలమైన ప్రదేశం కాకినాడ జిల్లాలోని శంఖవరం మండలంలో ఉపప్రణాళిక మన్యం. రోజూ అయ్యప్ప స్వాముల శరణుఘోషతో శంఖవరం మండలం సిద్ధివారిపాలెంలో గల పుణ్యక్షేత్రం మార్మోగుతుంది.
అయ్యప్పభక్తుల రాకతో ఈ ఆలయం కళకళలాడుతోంది. మన్యంలో కొండల మధ్య ఆహ్లాదకరంగా ఉండడంతో పర్యాటకంగానూ ఆకట్టుకుంటోంది. కేరళ అయ్యప్పస్వామి ఆలయం నమూనాలోనే ఇది ఉండడం విశేషం. ఇక్కడ పెదమల్లాపురం పంచాయతీలోని గిరిజన గ్రామమైన సిద్ధివారిపాలెంలో కొలువై ఉందీ ఆంధ్రాశబరిమల. ఎన్హెచ్-16 సమీపంలోని కత్తిపూడి కూడలి నుంచి ఈ ఆలయం 22 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ పుణ్యక్షేత్రం కొలువై ఉంటుంది.
కేరళను తలపించే రీతిలో: కేరళలో మాదిరి ఆలయ ప్రాకారాలు, విశేషాలు ఇక్కడ భక్తుల కళ్లను కట్టిపడేస్తాయి. దాదాపు 2011వ సంవత్సరం నుంచి ఈ ఆలయం భక్తమానసంగా వెలుగొందుతోంది. ప్రధానాలయంలో మణికంఠుడు, ఉపాలయాల్లో కన్నెమూల గణపతి, శరణగుత్తి, మాళీగైపురత్తమ్మ కొలువై ఉంటారు.
ఆలయం చుట్టూ 18 కొండలు: గౌరంపేటకు చేరువలోని కన్నెమూల గణపతిని దర్శించి స్వామి సన్నిధికి చేరుకుంటారు. సిద్ధివారిపాలేనికి కొంత దూరంలో వేళంగి ధార, పంబలో తీర స్నానం చేసిన అనుభూతిని భక్తులకు అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆలయం చుట్టూ 18 కొండలు కన్నులపండువగా కనిపిస్తాయి.
శబరిమల మాదిరిగానే పంచామృతాభిషేకాలు, పడిమెట్లకు పూజలు, విష్ణు పండుగ, స్వామి, అమ్మవార్ల జన్మనక్షత్ర పూజలు సైతం నిర్విరామంగా జరుగుతాయి. అయ్యప్పమాల వేసుకుని కేరళ వెళ్లలేని మాలధారులు ఆంధ్రాశబరిమల చేరుకుని పడిమెట్ల ద్వారా అయ్యప్పను దర్శించి ఇరుముడులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పిస్తారు.
మకరజ్యోతి దర్శనానికి ప్రత్యేకం: ఈ క్షేత్రంలో మకరజ్యోతి దర్శనానికి సంక్రాంతి రోజున భక్తులు తరలివస్తారు. శబరిమలలో అందించే ప్రసాదమే ఇక్కడా అందజేస్తామని ఆలయ వ్యవస్థాపకుడు కుసుమంచి శ్రీనివాసరావు గురుస్వామి చెబుతున్నారు. భవానీ మాలధారులు విజయవాడ వెళ్లేకంటే ముందుగా ఇక్కడి మాలిగైపురత్తమ్మను దర్శించుకుంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంటుందీ ప్రాంతం.
ఆలయానికి ఎలా వెళ్లాలంటే? భక్తులు ముందుగా కాకినాడ జిల్లా ఎన్హెచ్ను ఆనుకుని ఉన్న అన్నవరం, కత్తిపూడి ప్రాంతానికి చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి 22 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆంధ్రాశబరిమల ఉంటుంది. విమానాల్లో వచ్చే వారు విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయాల నుంచి అన్నవరం రావాలి. రైళ్లలో వచ్చేవారు సామర్లకోట, కాకినాడ చేరుకుని అక్కడి నుంచి నేరుగా అన్నవరం వస్తే రోజూ బస్సు, ఆటోలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి.
స్థల పురాణం: అయ్యప్ప భక్తుడు కుసుమంచి శ్రీనివాసరావు గురుస్వామికి స్వామి ఒకరోజు కలలో కనిపించి ఆలయం నిర్మించాలని చెప్పారట. దీంతో తన జన్మస్థలం శంఖవరం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో 18 కొండల నడుమ ఆలయాన్ని నిర్మించానని శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రా శబరిమల- అక్కడ మకరజ్యోతిని దర్శిస్తే మోక్షం ఖాయం!
"శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్" - ప్రముఖ ఆలయాలను కలుపుతూ ఆర్టీసీ ప్యాకేజీ!