విమాన ప్రయాణికుల రోజు సగటు 90 వేలు - రెండో స్థానంలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్
వేగంగా ప్రయాణికులకు సేవలను అందించే విభాగంలో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ఫస్ట్ - గణనీయ ప్రగతి సాధిస్తున్న ఎయిర్పోర్టుల జాబితాలోనూ రెండో స్థానం - 2031 నాటికి 5 కోట్ల ప్రయాణికుల మార్క్ అందుకోవాలని లక్ష్యం
Published : August 3, 2026 at 1:22 PM IST
Shamshabad Airport Passenger Services : విమానయాన ప్రయాణికుల రాకపోకలతో శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దూసుకుపోతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికుల రాకపోకలతో దిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అగ్రస్థానం దక్కించుకోగా అత్యంత వేగంగా ప్రయాణికులకు సేవలను అందించే విభాగంలో మాత్రం శంషాబాద్ విమానాశ్రయం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవల ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు విడుదల చేసిన గణాంకాల్లో గణనీయ ప్రగతి సాధిస్తున్న ఎయిర్పోర్టుల జాబితాలోనూ రెండో స్థానంలో ఉంది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ మూడు నెలల్లో కలిపి 78 లక్షల మంది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రాకపోకలు కొనసాగించారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అనంతర పరిణామాలు, అమెరికాలో ఉన్నత చదువులపై సందిగ్ధత ప్రయాణికుల రాకపోకలపై స్వల్పంగా ప్రభావం చూపించినట్లు తెలుస్తోంది. దేశీయ ప్రయాణికులకు మరిన్ని సేవలందించడం ద్వారా రాకపోకల సంఖ్య మరింత పెంచాలని సంబంధిత అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఐదేళ్లలో 5 కోట్ల మంది ప్రయాణికుల లక్ష్యం : ఎయిర్ పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గణాంకాల ప్రకారం శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సగటున రోజుకు 90 వేల మంది ప్రయాణాలను కొనసాగించారు. ఇదే తరహాలో వచ్చే 9 నెలల పాటు ప్రయాణికుల రాకపోకలు కొనసాగితే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3 కోట్ల ప్రయాణికుల లక్ష్యాన్ని దాటేందుకు అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందినవారు శంషాబాద్ విమానాశ్రయాన్నే తమ రాకపోకలకు సులభంగా ఉందని ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సదస్సులు, సమావేశాలు తరచూ జరుగుతుండడంతో ఇక్కడి నుంచి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. 2031 నాటికి 5 కోట్ల ప్రయాణికుల మార్క్ను చేరుకోవాలన్న లక్ష్యం నిర్దేశించుకుని అధికారులు ముమ్మర కార్యాచరణను రూపొందిస్తున్నారు.
విమానాశ్రయానికి సంబంధించి ఐదు సంవత్సరాల్లో (సెప్టెంబర్ 2031 నాటికి) వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని 5 కోట్లకు పెంచాలని జీఎంఆర్ సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎకనామిక్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (ఏఈఆర్ఏ) నుంచి తుది అనుమతులు పొందిన తరువాత, విమానాశ్రయ విస్తరణ పనుల కోసం రూ. 10 వేల కోట్లకు పైగా మూలధన వ్యయం చేయనుంది.
రెట్టింపు పార్కింగ్ స్టాండ్లను నిర్మించి : 3.4 కోట్లుగా ఉన్న టెర్మినల్ వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యాన్ని 3.7 నుంచి 4 కోట్ల వరకు పెంచాలని శంషాబాద్ విమానాశ్రయ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. దీంతో పాటు మరో రన్వే, రెండో టెర్మినల్, రెండు రన్వేలను కలిపే క్రాస్ టాక్సీవేలను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని, కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. దేశీయ విమానయాన సంస్థలు కొత్త విమానాల కొనుగోలు కోసం భారీ ఎత్తున ఆర్డర్లు ఇస్తున్నందున, సంస్థ ప్రస్తుతమున్న 100 పార్కింగ్ స్టాండ్లను రెట్టింపు చేసే విధంగా పావులు కదుపుతోంది. ఇప్పటికే 10 పార్కింగ్ స్టాండ్ల పనులు వేగంగా జరుగుతుండగా, ఉత్తర టెర్మినల్ విస్తరణలో మరో 10 స్టాండ్లను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
6 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థూల విలువ జోడింపునకు 5 శాతం వరకు దోహదపడుతోందని జాతీయ అనువర్తిత ఆర్థిక పరిశోధనా మండలి (నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్) విడుదల చేసిన నివేదిక గతంలోనే వెల్లడించింది. ఈ విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల ద్వారా 4 లక్షల మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను పొందుతున్నారు. విమానాశ్రయ విస్తరణ పూర్తయితే, 2038 నాటికి ఈ సంఖ్య 6 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు రూ.2 లక్షల కోట్ల అదనపు ఆర్థిక విలువ చేకూరుతుందని కీలకమైన అంశాలను నివేదిక పేర్కొంది.
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