ఆ ఒక్క ఫోన్కాల్తో రూ.కోట్లతో నష్టం - ప్రయాణికులకు గంటల కొద్దీ కష్టం
శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి నకిలీ బాంబు హెచ్చరికలు - విమానయాన సంస్థలకు నష్టం, ప్రయాణికులకు కష్టం - ఏడాదిలోనే శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి 100కు పైగా బెదిరింపులు
Published : December 15, 2025 at 1:15 PM IST
Fake Bomb Threat's To Shamshabad Airport : తరచూ బాంబు బెదిరింపులతో శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉలిక్కిపడుతోంది. గతంలో అరుదుగా వచ్చే నకిలీ బాంబు హెచ్చరికలు, ఇప్పుడు నిత్యకృత్యమవుతున్నాయి. మానసిక సమస్యలతో పాటు వ్యక్తిగత కారణాలతోనూ దుండగులు బెదిరింపులకు దిగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. గంటల తరబడి తనిఖీలు నిర్వహించాక, బూటకమని తేలడంతో అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
నకిలీ ఫోన్ కాల్స్ వల్ల విమానయాన సంస్థలు ఏటా రూ.కోట్లలో నష్టపోతున్నాయి. ఈ ఏడాది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు 100కు పైగా బెదిరింపులు వచ్చాయంటే పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నకిలీ బాంబు హెచ్చరికల వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి విలువైన సమయం వృథా అవుతోంది.
క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే :
- దేశంలో ఎయిర్పోర్ట్లు, విమానాలకు బాంబు బెదిరింపుల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలపై బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ (బీసీఏఎస్) కొన్ని ప్రమాణాలతో బీటీసీపీ (బాంబ్ థ్రెట్ కంటిన్జెన్సీ ప్లాన్)ను సూచించింది.
- ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో సీఐఎస్ఎఫ్, పోలీసులు, ఎయిర్లైన్స్ సంస్థ ప్రతినిధులతో బాంబు ముప్పు అంచనా కమిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇది బెదిరింపులను విశ్లేషించిన అనంతరం అవసరమైతే చర్యలు చేపడుతుంది.
- సాధారణంగా బెదిరింపులను రెండు భాగాలుగా విభజిస్తారు. దుండగులు విమానం నంబరుతో సహా చెప్పి బెదిరించడాన్ని ఒక కేటగిరీగా, అస్పష్టంగా ఉంటే మరో కేటగిరీ కింద పరిగణిస్తారు.
ప్రయాణికులకు నరకం :
- ఇలాంటి నకిలీ బాంబు బెదిరింపుల వల్ల కొన్నిసార్లు ఒక ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సిన విమానం ఇంకో ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తుంటారు. ప్రయాణికులు నిర్దేశిత సమయానికి గమ్యస్థానాలకు చేరలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. డిసెంబరు 2వ తేదీన కువైట్ నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న విమానానికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. దీంతో అప్రమత్తమైన సిబ్బంది విమానాన్ని ముంబయిలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేయించారు.
- ఈ తనిఖీలు చేపట్టే సమయంలో ప్రయాణికుల్ని ఎక్కడికి వెళ్లనివ్వరు. చిన్న పిల్లలున్న తల్లిదండ్రులు, వృద్ధులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది.
ఎయిర్పోర్ట్లో బాంబు ఉన్నట్లు బెదిరింపు కాల్ : హైదరాబాద్ బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్కు కొద్ది రోజుల క్రితం బాంబు బెదిరింపు కాల్ వచ్చింది. దీంతో బేగంపేట పోలీసులు అప్రమత్తమై చర్యలు చేపట్టారు. వెంటనే బాంబు డాగ్ స్క్వాడ్తో విమానాశ్రయంలో తనిఖీలను చేపట్టారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్కాల్, ఈ మెయిల్ చేసి బాంబు పెట్టినట్లు బెదిరించడంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు హుటాహుటిన విమానాశ్రయానికి చేరుకుని తనిఖీలు చేశారు. చివరకు అది ఉత్తదే అని తెలిసింది.
వ్యక్తిగత కారణాలతో :
- అధిక శాతం ఘటనల్లో మానసిక సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాలతో పలువురు నకిలీ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నట్లుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
- ఎయిర్పోర్ట్ సిబ్బంది తమతో సరిగా ప్రవర్తించలేదనే కారణంతోనూ ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడుతున్నారు. ఇతరుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు వారి సెల్ఫోన్ నంబర్లు, మెయిల్స్ ద్వారా మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు. విమానం గాల్లో ఉన్నప్పుడు బెదిరింపు వస్తే సమీప ఎయిర్పోర్టుకు విమానాన్ని మళ్లించి తనిఖీలు చేస్తారు.
- ఎయిర్పోర్ట్లకు నకిలీ బెదిరింపు హెచ్చరికలు చేసేవారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే కొంతవరకు ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా నియంత్రించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అలర్ట్ - బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు
శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి బాంబు బెదిరింపు - తనిఖీలు చేస్తున్న సిబ్బంది