తెలంగాణలో ఏసీబీ దూకుడు - రూ.2 లక్షలతో చిక్కిన శామీర్పేట తహసీల్దార్ సుచరిత
లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడిన తహసీల్దార్ - వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతరంగా మార్చేందుకు డబ్బలు డిమాండ్ - నగదును డ్రైవర్కు ఇవ్వబోతుండగా పట్టుకున్న ఏసీబీ పోలీసులు
Published : May 27, 2026 at 8:55 AM IST
Shamirpet Tahsildar caught by ACB Red Handed : అవినీతి నిరోదక శాఖ అధికారులు ఎంత పకడ్భందీగా పనిచేస్తున్నా కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లంచాలు తీసుకోవడం ఆగడం లేదు. తాజాగా మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా శామీర్పేట తహసీల్దార్ సుచరిత 30 ఎకరాల భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చేందుకు రూ.30 లక్షల లంచంగా తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు. సోదాల అనంతరం ఏసీబీ అధికారులు కీసర ఆర్డీవో రాజేశ్ను అప్పటికప్పుడు శామీర్పేట తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి పిలిపించడం, ఇతర సిబ్బందిని విచారణ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మేడ్చల్- మల్కాజ్గిరి జిల్లా శామీర్పేట్ మండలం అలియాబాద్ గ్రామంలోని వివిధ సర్వే నెంబర్లలోని 30 ఎకరాల భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చాలంటూ కొందరు రైతులు తహశీల్దార్ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు. పని జరగకపోవడంతో ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా తహసీల్దార్ను కలవడంతో ఎకరాకు రూ. లక్ష చొప్పున మొత్తం రూ.30 లక్షలు లంచంగా డిమాండ్ చేశారు. తాము అంతమొత్తం ఇచ్చుకోలేమని రైతులు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు. డబ్బు వాయిదాల్లో ఇవ్వాలని దాని ప్రకారమే వ్యవసాయేతర భూమిగా మారుస్తానని సుచరిత స్పష్టం చేశారు. విసిగిపోయిన రైతులు అవినీతి నిరోధక శాఖను ఆశ్రయించారు.
డ్రైవర్కి ఇవ్వాలని తహసీల్దార్ సూచన : ఏసీబీ అధికారుల సూచన ప్రకారం రైతులు తొలి విడతగా రూ.2 లక్షలు ఇచ్చేందుకు వెళ్లగా తన డ్రైవర్ నగేష్కు ఇవ్వాలని సుచరిత సూచించారు. రైతులు డబ్బు ఇస్తుండగా అప్పటికే మాటువేసిన ఏసీబీ అధికారులు డ్రైవరును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిని విచారించగా తహశీల్దార్ సూచనతోనే డబ్బు తీసుకున్నట్లు తెలిపాడు. దీంతో అధికారులు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు : తహసీల్దార్ సుచరిత పట్టుబడ్డ అనంతరం ఏసీబీ అధికారులు కార్యాలయంలోని భూ అనుమతులకు సంబంధించిన రికార్డులు, కీలక పత్రాలను పరిశీలించారు. కొంతమంది సిబ్బందిని సైతం విచారించారు. విచారణ సమయంలో కీసర ఆర్డీవో రాజేశ్ను అక్కడకు పిలిపించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆయన నుంచి కొన్ని వివరాలు రాబట్టినట్లు ఏసీబీ అధికారులు తెలిపారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా తహసీల్దార్ సుచరిత గతంలో పనిచేసిన ప్రాంతాల్లోనూ తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. గతంలో ఓ జిల్లాలో పనిచేసినప్పుడు ఈమె మీద తీవ్ర ఆరోపణలతో కలెక్టరేట్కు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్నిరోజులకే మళ్లీ పోస్టింగ్ తెప్పించుకోవడమూ చర్చనీయాంశమైంది. తహసీల్దారు సుచరితపై విచారణ అనంతరం చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ఏసీబీ డీఎస్పీ ఆనంద్ కుమార్ తెలిపారు.
''మాకు శామీర్పేట్ మండలం అలియాబాద్ గ్రామం రైతుల నుంచి ఫిర్యాదు వచ్చింది. సర్వే నెంబర్లలో ఉన్న భూమి కోసం కొందరు రైతులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాకపోతే వాళ్లు ఓ మధ్యవర్తిని కలిశారు. అలా వాళ్లు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్లు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు. 30 ఎకరాల భూమిని వ్యవసాయ భూమిగా మార్చాలంటే ఇక్కడున్న తహసీల్దార్ సుచరిత రూ.30 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. అంత డబ్బు ఇవ్వలేము అన చెప్పి ఆ రైతులు మమ్మల్ని కలిశారు. అందులో భాగంగానే ఇవాళ రూ.2 లక్షలు ఇస్తున్నప్పుడు ఆమెను పట్టుకోవడం జరిగింది. తహసీల్దార్ సూచన ప్రకారం ఆ డబ్బును డ్రైవర్కి ఇవ్వమని అన్నారు. దీనిలో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? లేక వాళ్లు ఇద్దరే ఉన్నారా? అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. అలాగే దీనికి సంబంధించి కొంతమందిని ఆఫీస్తో కో-ఆర్డీనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం దర్యాప్తు చేస్తాం'' - ఆనంద్ కుమార్, ఏసీబీ డీఎస్పీ
