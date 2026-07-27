విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వేడుకగా శాకంబరీ ఉత్సవాలు ప్రారంభం
నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు - అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు తరలి వస్తున్న భక్తులు - ఏర్పాట్లు చేసిన ఆలయ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:43 AM IST
Shakambari Celebrations Held On A Grand Scale In Vijayawada : ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన దుర్గమ్మ ఆలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు. అమ్మవారి అలంకరణ కోసం దుర్గమ్మను ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి భక్తులు పండించిన మొదటి పంటను సమర్పించారని ఆలయ ఈవో పేర్కొన్నారు. అమ్మవారికి అలంకరించిన కాయగూరలతో కదంబ ప్రసాదం తయారు చేసి ఈ మూడు రోజులు భక్తులకు అందజేయనున్నారు.
32 టన్నుల కూరగాయలు : పాడిపంటలు వృద్ధి చెంది, సకాలంలో వర్షాలు కురవాలని, లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ ఉత్సవాలను వరుసగా 19వ ఏటా నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది ఎల్ నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడం, మార్కెట్లో కూరగాయల కొరత ఉన్నప్పటికీ దుర్గమ్మపై భక్తుల విశ్వాసం ముందు అవేవీ అడ్డంకి కాలేదు. దేవస్థానం ప్రత్యేక బృందాలు స్వయంగా రైతులు, వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లి సేకరించిన విరాళాలతో ఏకంగా 32 టన్నుల కూరగాయలు, ఆకుకూరలను ఇంద్రకీలాద్రికి చేర్చారు. దీనికి తోడు విజయవాడ కేదారేశ్వరపేట హోల్సేల్ పండ్ల మార్కెట్ నుంచి మరో 4 టన్నుల పండ్లు అందించేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు వచ్చారు. అమ్మవారి అలంకరణతో పాటు, ఆలయ ప్రాంగణాన్ని పచ్చదనంతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇప్పటికే శాస్త్రోక్తంగా కాయగూరల దండలను సిద్ధం చేశారు. శాకంబరీ ఉత్సవాలు జరిగే మూడు రోజుల పాటు అమ్మవారి దర్శన వేళల్లో ఎలాంటి మార్పులూ ఉండవని, సాధారణ రోజుల్లాగే యథావిధిగా దర్శనాలు కొనసాగుతాయని ఆలయ ఈవో వి.కె.శీనా నాయక్ స్పష్టం చేశారు.
బోనాలు సమర్పించిన తెలంగాణ మహిళలు : జులై 15 నుంచి ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమైంది. ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా జులై 27, 28, 29 తేదీల్లో దుర్గమ్మ దేవాలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా తెలంగాణ నుంచి బోనాలు సమర్పించడానికి ఇంద్రకీలాద్రికి భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో జులై 26వ తేదీ నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై ప్రోటోకాల్ దర్శనాలు నిలిపివేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు బంగారు బోనాన్ని సమర్పించారు. ఈ ఆనవాయితీ దాదాపు 17 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. భాగ్యనగర్ మహంకాళి బోనాల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బోనాన్ని సమర్పించారు. ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే మొదటి ఆదివారం రోజు అమ్మవారికి ప్రతి ఏటా బోనాన్ని సమర్పిస్తారు. సుమారు 2000 మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పలుచోట్ల శాకంబరీ అమ్మవారి ఉత్సవాలు : డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లి మండలం నేదునూరు గ్రామంలో జమ్మి చెట్టు కనకదుర్గమ్మ కు శాకంబరీగా వివిధ రకాల కూరలతో అలంకారం చేశారు. అమ్మవారి ఆలయాన్ని వివిధ రకాల కూరగాయలు పండ్లు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. గ్రామానికి చెందిన భక్తుల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని పూజలు చేశారు.
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