‘‘నేనేమీ చెప్పలేదు, మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోండి’’ - పోలీసులకే ఎదురుతిరిగిన షేక్ సాదిక్ ఖాన్!
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం పంచాయతీరాజ్ ఏఈ టి.నూకరాజు కుటుంబం సామూహిక ఆత్మహత్య, ఏఈ అల్లుడు జగదీశ్వరరెడ్డి హత్యకేసులో నిందితుడు షేక్ సాధిక్ఖాన్ రెండోసారి కస్టడీ విచారణలోనూ పోలీసులకు సహకరించలేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 12:29 PM IST
Shaik Sadiq Khan Second Time Police custody : కాకినాడ జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం సామూహిక ఆత్మహత్య ఘటన, ఆయన అల్లుడు జగదీశ్వరెడ్డి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు షేక్ సాదిక్ ఖాన్ నోరు విప్పడం లేదు. పోలీసులు రెండోసారి కస్టడీకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నా సమాధానాలివ్వడం లేదు. జగదీశ్వరరెడ్డి హత్యకు ఉపయోగించిన సైనైడ్ కొనుగోలు, నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్యను నిఖా చేసుకోవాలనే ప్రణాళిక, బలవంతంగా మత మార్పిడికి సంబంధించి సుమారు 25కు పైగా ప్రశ్నలు సంధించినా ‘నాకేం తెలీదు, నేనేం చెప్పలేదు’ అంటూ దాటవేసినట్లు తెలిసింది. రాజమహేంద్రవరం కారాగారంలో ఉన్న సాధిక్ను గురువారం సర్పవరం స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు.
ఈ కేసులో అంతా సౌజన్య ప్రమేయంతో జరిగింది తప్ప తనకేమీ తెలియదని బుకాయించాడు. జగదీశ్వరరెడ్డికి విషాన్ని కొబ్బరి నీళ్లలో కలిపి ఇచ్చానంటూ అంగీకరించావు కదా అని పోలీసులు గుర్తుచేశారు. ‘‘నేనేమీ చెప్పలేదు, మీకు నచ్చినట్టు రాసుకోండి’’ అంటూ ఎదురుతిరిగినట్లు తెలిసింది. ఏమాత్రం గట్టిగా ప్రశ్నించినా సాధిక్ న్యాయవాది ఒకరు విచారణలో అదే పనిగా కలగజేసుకోవడంతో నిందితుడు సైతం పోలీసులకు సహకరించలేదు.
సీజ్ చేసిన కార్లు అప్పగించండి : ఏఈ నూకరాజు, అతని కుటుంబ సభ్యులు వినియోగించే ఐదు కార్లను పోలీసులు గతంలో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని తమకు అప్పగించాలని జగదీశ్వరరెడ్డి తండ్రి భాస్కరరెడ్డి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈఎంఐలు చెల్లించకపోవడంతో ఫైనాన్సియర్ల నుంచి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని పోలీసులకు తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : కాకినాడ అశోకనగర్లో నివాసముంటున్న తిల్లపూడి నూకరాజు (61) పిఠాపురం మండలంలో పంచాయతీరాజ్ ఏఈగా గత పది సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వరిస్తున్నారు. వచ్చే జనవరిలో ఆయన రిటైర్మెంట్ కావాల్సి ఉంది. ఆగస్టు 16న (ఆదివారం) అర్ధరాత్రి భార్య మీనా (58), కుమార్తె కోవూరి సౌజన్య (38), మనుమడు రియాన్ష్ కార్తికేయరెడ్డి (10)తో కలిసి కారులో రాజమహేంద్రవరం వచ్చారు. రోడ్డు కం రైలు వంతెనపై కారు నిలిపి నలుగురూ గోదావరిలో దూకేశారు.
ఇది గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమివ్వడంతో వారు వెంటనే సమీప లంకల్లోని మత్స్యకారులను రప్పించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈత వచ్చిన కార్తికేయ దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు గోదావరిలో ఈదుతూ హెల్ప్హెల్ప్ అని అరిచాడు. మత్స్యకారులు బాలుణ్ని గమనించి వెంటనే పడవలో ఒడ్డుకు చేర్చారు. కాలు, నడుంపై స్వల్పగాయాలైన కార్తికేయకు పోలీసులు ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించి, బంధువులకు అప్పగించారు. మిగతావారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి వారి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అతని హింస భరించలేక చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం : కాకినాడకు చెందిన ప్రో రైఫిల్ షూటింగ్ నిర్వాహకుడు సాదిక్ఖాన్ వేధింపులు, హింస భరించలేక తామంతా చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని నూకరాజు లేఖ రాశారు. ఆ దుర్మార్గుణ్ని కఠినంగా శిక్షించాలని కలెక్టర్, ఎస్పీలను కోరుతూ రాసిన లేఖను ఆయన వాట్సప్లో సహోద్యోగులు, మరికొందరికి పంపించారు. నూకరాజు కుమార్తె సౌజన్య కూడా ఓ లేఖ రాసి ఇంటివద్ద స్కూటర్ డిక్కీలో పెట్టారు. ఈ విషయాన్ని ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆమె కుమారుడు కార్తికేయ చెప్పడంతో పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అందులో సాదిక్ఖాన్ గురించి ఆమె రాసిన లేఖ అధికారులను విస్తుపోయేలా చేసింది. ఈ రెండింటిని ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. తాజాగా షేక్ సాదిక్ ఖాన్ను పోలీసులు రెండోసారి కస్టడీకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నా సమాధానాలివ్వడం లేదు.
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