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రూ.10 వేలకు ఆశపడి రాజ్​కుమార్​ను వదిలేశారు - విస్తుగొలుపుతున్న షాబాద్​ పోలీసుల తీరు

షాబాద్‌ హత్యల నిందితుడి నుంచి పోలీసులు లంచం తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు - దాంతోనే పోక్సో కేసులో బెయిల్‌ వచ్చే సెక్షన్లు - ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం, వారి ఆదేశాల్ని బేఖాతరు చేసిన ఎస్సైలు

SHABAD POLICE
SHABAD POLICE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 8:26 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 8:32 AM IST

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Shabad Six Murder Case Update : షాబాద్​లో వరుస 6 హత్యల ఘటన రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని షేక్ చేస్తోంది. అయితే ఈ కేసులో నిందితుడైన రాజ్​కుమార్​ పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై మరికొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాజ్‌కుమార్‌ నుంచి షాబాద్‌ పోలీసులు లంచం తీసుకుని ఉదాసీనంగా (చూసీచూడనట్లు) వ్యవహరించారని అధికారుల విచారణలో వెల్లడైంది.

షాబాద్ పోలీస్​​ స్టేషన్‌ నిర్వహణలోనూ పలు లొసుగులు ఉన్నట్లు తేటతెల్లమైంది. ఈ క్రమంలో షాబాద్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కాంతారెడ్డికి ఉన్నతాధికారులు ఛార్జ్‌ మెమో ఇవ్వడంతో పాటు ఎస్సై రమేశ్‌పై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. మే 16న మైనర్ బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రాజ్‌కుమార్‌పై పోక్సో కేసు నమోదైంది. నిందితుడి తరఫు వ్యక్తుల నుంచి ఓ ఎస్సై రూ.10 వేలు తీసుకుని దర్యాప్తును వదిలేసినట్లు సమాచారం. అనంతరం నిందితుడు కోర్టును ఆశ్రయించగా, జూన్‌ 12వ తేదీన ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు అయింది.

పోలీసుల స్వార్థ ప్రయోజనాలు : షాబాద్‌ స్టేషన్‌లో ఓ ఎస్సై రూ.20 లక్షల పెట్టుబడితో సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో పందెం కోళ్ల ఫారం నిర్వహించినట్లు వెలుగు చూసింది. గతంలో ఓ కేసులో మొయినాబాద్‌ పోలీసులు పందెం కోళ్లను స్వాధీనం చేసుకోగా వాటిని తనకు ఇచ్చి వాటి స్థానంలో తన ఫారంలోని కోళ్లను తీసుకోవాలని ప్రలోభ పెట్టినట్లు సమాచారం. ఇక్కడి ఎస్సైలు అనేకసార్లు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల్ని బేఖాతరు చేస్తూ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడినట్ల తెలుస్తోంది. ఒక హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ నిత్యం మద్యం మత్తులోనే డ్యూటీకి వస్తున్నాడని అధికారులు గుర్తించారు. ఒక ఏఎస్సై స్టేషన్‌లో అన్నీ తానై వ్యవహరిస్తున్నా, ఆపై ర్యాంకు అధికారులు ఎస్సైలు, సీఐ పట్టించుకోవడం లేదని వెల్లడైంది. తాజాగా సస్పెన్షన్‌కు గురైన ఎస్సై రమేశ్‌ పనితీరు బాగోలేదని గతంలోనే అధికారులు గుర్తించి బదిలీ చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు రిపోర్టు సమర్పించినట్లు తెలిసింది.

సీసీ కెమెరాలో నిందితుడి దృశ్యాలు : ఇదిలా ఉండగా, నిందితుడు రాజ్‌కుమార్‌ కోసం పోలీసుల వేట ముమ్మరంగా సాగుతోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా తిమ్మాపూర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో చివరిసారి నిందితుడి కదలికలను గుర్తించిన పోలీసులకు ఆతర్వాత ఆచూకీ చిక్కడంలేదు. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి రంగారెడ్డి జిల్లా తిమ్మాపూర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. పట్టాల మీద కొద్దిసేపు నిలబడి రైలుదగ్గరికి రాగానే పక్కకు తప్పుకున్నాడు. అందుకు సంబంధించి దృశ్యాలు సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

ముందస్తు ప్లాన్​తోనే హత్యలు : షాబాద్‌లో వరుసహత్యలు చేసి మారణకాండ సృష్టించిన నిందితుడు రాజ్‌కుమార్‌ క్షణికావేశంలో కాకుండా పక్కాప్రణాళికతోనే ఆరుగుర్ని కడతేర్చినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఏ సమయంలో హత్యచేయాలి? పక్కింట్లో ఉండేవారు లేని సమయం ఇలా అన్ని విషయాలు పక్కాగా తెలుసుకొని నరమేధం సృష్టించినట్లు బయటపడింది. అందులో భాగంగానే నిందితుడు తన సొంతకారుకు బదులు షాద్‌నగర్‌కు వెళ్లి సెల్ఫ్‌ డ్రైవ్‌ కారు అద్దెకు తెచ్చుకున్నట్లు గుర్తించారు. హత్య తర్వాత పరారయ్యేందుకు అవసరమైతే మార్గమధ్యలో వదిలేసేందుకు వీలుగా కారు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

అద్దెకు కారు, తుప్పుపట్టిన కత్తితో : హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని హైదరాబాద్‌ లేదా షాద్‌నగర్‌లో కొనుగోలు చేసి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఆ కత్తికి కొంతతుప్పు ఉన్నట్లు క్లూస్‌ టీమ్‌ గుర్తించింది. క్షణికావేశంలోనైతే అందుబాటులో ఉన్న కత్తితో ఘాతుకానికి పాల్పడి తన కారులో పరారయ్యేవాడు. అద్దె కారు, షాబాద్‌ సమీప ప్రాంతాల్లో దొరకని కత్తి వినియోగించడం, ఫోన్‌ను వెంటనే స్విచాఫ్‌ చేయడం ఆధారంగా నిందితుడు పథకం ప్రకారం అంతా చేసినట్లుగా పోలీసులు నిర్థరణకు వచ్చారు.

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Last Updated : July 13, 2026 at 8:32 AM IST

TAGGED:

SHABAD SIX MURDER CASE UPDATE
POLICE NEGLIGENCE ALLEGATIONS
POCSO CASES IN TELANGANA
షాబాద్​లో వరుసగా 6 హత్యలు
SHABAD SIX MURDER CASE

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