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భార్యాపిల్లలను ఎందుకు చంపాడు? - షాబాద్​ నరమేధంలో అంతు చిక్కని సందేహాలు

కేసు పెట్టారన్న పగతో బాలిక, ఆమె కుటుంబాన్ని హతమార్చిన రాజ్​కుమార్ - ఇందులో తన కుటుంబ ప్రమేయం లేదన్న నిందితుడు​ - భార్యాపిల్లల్ని కూడా ఎందుకు చంపాడన్నదే మిస్టరీ - పోలీసులకు అంతుచిక్కని సందేహాలు

షాబాద్ వరుస హత్యల కేసు మిస్టరీ
Mystery Behind The Shabad Murders (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 10:42 AM IST

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Mystery Behind The Shabad Murders : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపిన షాబాద్​ వరుస హత్యల కేసుకు సంబంధించిన విచారణలో పలు సందేహాలకు సమాధానం లభించడం లేదు. తనపై పోక్సో కేసు పెట్టారని బాలిక, ఆమె తల్లి, నానమ్మతో పాటు తనతో తరచూ గొడవ పెట్టుకుంటోందని భార్య, ఇద్దరు పసిపిల్లల్ని కూడా నిందితుడు రాజ్​కుమార్ కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు రెండు రోజుల కిందట నిందితుడు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని గుర్తించారు. చంపడం, తానూ బలవన్మరణం చెందడంతో కథ సమాప్తమైందని భావించినా, తన భార్య, ముక్కు పచ్చలారని పసి ప్రాణాలను ఎందుకు హతమార్చాడనేదే మిస్టరీగా మారింది.

తన కుటుంబానికి సంబంధం లేదని చెప్పి : ఆత్మహత్యకు పాల్పడే ముందు నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ తన మొబైల్​లో ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీశాడు. అందులో తన పరిస్థితికి గల కారణాలను వివరించాడు. సదరు బాలిక, బాలిక కుటుంబ సభ్యులు, తనపై నమోదైన పోక్సో కేసు గురించి కూడా ప్రస్తావించాడు. తాను చేసుకున్న తప్పునకు తానే శిక్షించుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నానని తెలిపాడు. ఇందులో తన కుటుంబానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ మేరకు నాలుగు పేజీల లేఖ కూడా రాశాడు. వీటిలో తన కుటుంబం ప్రమేయం లేదని చెప్పినప్పటికీ, భార్యాపిల్లలను చంపేందుకు గల స్పష్టమైన కారణాలు వెల్లడించకపోవడంతో అసలు నిజం ఏంటనేది పోలీసులకు కూడా అంతు చిక్కడం లేదు.

బాలిక విషయమై ఇంట్లో తరచూ గొడవ : దాదాపు సంవత్సరం నుంచి నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ బాలికను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడు. ఈ విషయం అతని భార్య సరితకు తెలియడంతో నిలదీయడం మొదలుపెట్టింది. దీంతో నిత్యం ఇంట్లో గొడవలు జరిగుతుండేవని నిందితుడి ఇంటి పక్కల వారు చెబుతున్నారు. ఈ వివాదం నడుస్తుండగానే షాబాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో అతనిపై పోక్సో కేసు నమోదైంది. దీంతో గొడవలు మరింత తీవ్రమయ్యాయని స్థానికులు తెలిపారు. పెద్దలను పోగేసి పంచాయితీ పెట్టి, తేల్చుకోవాలని సరిత భావించినప్పటికీ రాజ్​కుమార్​ పరారీలో ఉండడం వల్ల అది సాధ్యపడలేదు. ఈ క్రమంలోనే అతనికి కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో గ్రామంలో మళ్లీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు.

సక్రమంగా మెలుగుతానని చెప్పి : ఎలాగైనా సరే బాలికను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటాని రాజ్​కుమార్​ చెప్పడంతో భార్యతో గొడవలు మరింత ముదిరాయి. ఈ క్రమంలో పెద్ద కుమారుడిని సరిత మొయినాబాద్​లో నివసిస్తున్న మేనమామ ఇంట్లో వదిలి వచ్చింది. ఇక మీదట బుద్ధిగా నడుచుకుంటానని చెప్పి కొద్ది రోజుల కిందటే రాజ్​కుమార్ తన కుమారుడిని తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. కానీ, శుక్రవారం రాత్రి భార్యాపిల్లలను చంపడం పలు అనుమానాలు రేకెత్తిస్తోంది. భార్య అంటే తనను ఎదిరించిందన్న కోపం వల్ల హతమార్చాడని భావించినా, అభం శుభం తెలియని చిన్నారులను చంపడం వెనుక గల బలమైన కారణం పట్ల పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు.

సెల్ఫీ వీడియోలో ఏముందంటే : నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ శుక్రవారం సాయంత్రం 4.45 గంటల సమయంలో బలవన్మరణానికి ముందు సెల్ఫీ వీడియో తీసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అందులో 'నా మీద కేసు పెట్టి జెలుకు పంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. బాలిక, ఆమె కుటుంబ సభ్యులను చంపి, నేను నా కుటుంబం ఏదైనా చేసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఈ వ్యవహారంలో నా కుటుంబానికి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. నాకు భూమి లేదు. నాకు, నా భార్యాపిల్లలకు అనాథల్లా శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియలు చేయాలని తెలియజేస్తున్నా' అని పేర్కొన్నాడు. అతడు రాసిన లేఖలోనూ ఇవే అంశాలనే ప్రస్తావించాడు.

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షాబాద్ వరుస హత్యల కేసు మిస్టరీ
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