షాబాద్లో ఆరు హత్యల కేసు అప్డేట్ - నిందితుడు రాజ్కుమార్ మృతి
షాబాద్లో ఆరుగురిని చంపిన రాజ్కుమార్ మృతదేహం గుర్తింపు - రాజ్కుమార్ మృతదేహం పక్కన పాయిజన్ బాటిల్ గుర్తించిన పోలీసులు - శుక్రవారం రాత్రి 2 కుటుంబాలకు చెందిన ఆరుగురిని చంపిన రాజ్కుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 6:44 PM IST
Shabad Murder Case Updates : తెలంగాణలోని షాబాద్లో సంచలనం సృష్టించిన ఆరు హత్యల కేసు నిందితుడు రాజ్కుమార్ మృతి చెందాడు. రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం పెంజర్ల వద్ద వెంచర్లో రాజ్కుమార్ మృతదేహాన్ని చూసి డయల్ 100కు స్థానికులు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు రాజ్కుమార్ మృతదేహాంగా నిర్ధారించడంతో పాటు పాటు పక్కన పాయిజన్ బాటిల్తో పాట సెల్ఫోన్ గుర్తించారు.
రాజ్కుమార్ సెల్ఫోన్లో సెల్ఫీవీడియోను పోలీసులు గుర్తించారు. హత్యలకు ముందు సాయంత్రమే నిందితుడు ఈ వీడియో రికార్డు చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. 'బాలిక కుటుంబ సభ్యులు అన్ని విధాలుగా వాడుకుని మోసం చేశారు. అమ్మాయిని నమ్మి మోసపోయాను. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లు, అప్పుల వల్ల జీవితంపై విరక్తి చెందానని' రాజ్కుమార్ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.
అసలేం జరిగిదంటే : రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్లో శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఆరు హత్యలు తీవ్ర కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. షాబాద్ మండలం దైవాలగూడ గ్రామానికి చెందిన పార్వతి రాజ్కుమార్ 2018లో తన గ్రామానికే చెందిన సరితను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి పరీక్షిత్, దైవీక్షిత్ అనే పిల్లలున్నారు. వివాహం తర్వాత నిందితుడు డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ షాబాద్లోని పీఆర్ఆర్ స్టేడియంలో నివాసం ఉంటున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో తన ఇంటి పక్కనే ఉండే ఇంటర్ ఫస్టియర్ విద్యార్థిని(17)పై రాజ్కుమార్ కన్నేసి వేధించసాగాడు. ఈ విషయంపై బాలిక కుటుంబం అతడితో గొడవ పడినా మార్పు రాలేదు. మే 16న ఇంటర్ పరీక్షల కోసం బాలికను ఆమె తల్లి శంషాబాద్లోని కాలేజీకి తీసుకెళ్లింది. ఇది గమనించిన నిందితుడు అమ్మాయిని అనుసరిస్తూ కళాశాలకు వెళ్లాడు. పరీక్ష పూర్తయి బయటకొచ్చిన బాలిక చేయి పట్టుకుని లాగేందుకు ప్రయత్నించాడు.
సమీపంలోనే ఉన్న తల్లి కుమార్తెను తీసుకుని దూరంగా పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా రాజ్కుమార్ వెంటపడి అడ్డగించి దుర్భాషలాడాడు. ‘మీ తండ్రిని చంపినట్టే మిమ్మల్ని చంపేస్తా’ అంటూ బెదిరించి వెళ్లిపోయాడు. నిందితుడి బెదిరింపులతో ఆందోళనకు గురైన బాలిక, ఆమె తల్లి షాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లో మే 16న ఫిర్యాదు చేయగా పోక్సో కేసు నమోదైంది. ఈ విషయం తెలిసి రాజ్కుమార్ పరారయ్యాడు. ఆ తర్వాత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన నిందితుడు జూన్ 12న ముందస్తు బెయిల్ తెచ్చుకున్నాడు.
Shabad Killing Spree Updates : మరోవైపు బాలికను వేధించడంపై రాజ్కుమార్ను భార్య సరిత నిలదీసింది. దీంతో ఆమెతోనూ అతడు ఘర్షణ పడుతున్నాడు. దీనిపై పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ జరిగింది. అప్పటికే తనపై పోక్సో కేసు పెట్టారని బాలిక కుటుంబంపై, పంచాయితీ పెట్టించిన భార్య మీద కూడా నిందితుడు పగ పెంచుకున్నాడు. మీ కుటుంబాన్ని అంతమొందిస్తానంటూ బాలికను, ఆమె తల్లిని పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. భయపడ్డ బాధితులు షాబాద్ పోలీసులకు చెప్పగా వారు సరిగా స్పందించలేదు.
రాజ్కుమార్ దీన్ని అదునుగా తీసుకుని హత్యకు ప్లాన్ రచించాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం చేవెళ్లకు వెళ్తున్నానంటూ భార్య సరిత దగ్గర నగదు తీసుకున్నాడు. చేవెళ్లలోని ఒక సెల్ఫ్ డ్రైవ్ సంస్థలో కారు అద్దెకు తీసుకున్నాడు. మద్యం తాగిన నిందితుడు ఇంటికి బిర్యానీ తెస్తానని భార్యకు చెప్పాడు. అప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్న కత్తితో కారులో నేరుగా అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్లాడు. వెనుకవైపు నుంచి వెళ్లి తలుపు తట్టగా బాలిక తెరిచింది.
ఈ సమయంలో ఎవరంటూ బాలిక తల్లి రాగా ఆమెను కత్తితో ఛాతీ, కడుపు భాగంలో నాలుగుసార్లు పొడిచాడు. ఇది గమనించి వచ్చిన బాలిక నానమ్మను కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడవడంతో ఆమె కుప్పకూలింది. కళ్ల ముందు క్షణాల వ్యవధిలో జరిగిన ఘోరాన్ని చూసి బాలిక భయంతో వణికిపోయింది. ఈ క్రమంలో నిందితుడు కత్తి చూపించి తనతో పాటు ఆ అమ్మాయిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు. వెనుక వైపు నుంచి బాలికను తీసుకెళ్లి కారులో ఎక్కించాడు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో నమోదయ్యాయి. ఈ సమయంలో ఇంట్లో దివ్యాంగురాలైన ఆమె సోదరి (19) ఉన్నారు.
బాలికను కారులో ఎక్కించుకున్న నిందితుడు, సొంతూరు దైవాలగూడ సమీపంలోని అఖిల్ సాగర్ చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఆమెను బయటకు ఈడ్చి గొంతుకోసి కిరాతకంగా హతమార్చాడు. అనంతరం తన ఇంటికి వెళ్లి కత్తితో భార్య గొంతు కోశాడు. నిద్రిస్తున్న ఇద్దరు పిల్లల గొంతులూ కోసి దారుణంగా చంపేశాడు. అనంతరం రాజ్కుమార్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు 14 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైవేల్లోని హోటళ్లు, లాడ్జీలు, దాబాల్లో విస్తృత సోదాలు నిర్వహించారు. బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్ల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. నిందితుడి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులను ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో ఇవాళ పెంజర్లలో రాజ్కుమార్ మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు.
పోక్సో కేసు పెట్టారని కక్ష - ఒకేసారి ఆరుగురి దారుణ హత్య
కుమార్తెను చంపి గుండెపోటుగా చిత్రీకరణ - 'శక్తి యాప్'తో వెలుగులోకి పరువు హత్య