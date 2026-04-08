తాగి పారేసిన బోండాలతో సూపర్ బిజినెస్ - పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న మహిళ

ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి పథకం కింద రుణాలు ఇస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - మహిళా సంఘాల సభ్యులను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేలా ప్రణాళికలు - ఆదిలాబాద్‌లో కోకో పిట్, ఫైబర్‌ వ్యాపారం ఏర్పాటు చేసిన మహిళలు

Cocopeat Business By SHG Adilabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 2:54 PM IST

Cocopeat Business By SHG Adilabad : స్త్రీ శక్తివంతురాలైతే కుటుంబం నిలబడుతుంది. తద్వారా ప్రగతికి మార్గం ఏర్పడుతుంది. అదే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి పథకం కింద రుణాలు అందజేస్తోంది. స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేలా ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ఆదిలాబాద్‌లో కొంత మంది మహిళలు వ్యాపారాత్మక ధోరణితో ఏర్పాటు చేసిన కోకో పిట్, కోకో ఫైబర్‌ వ్యాపారం వారికి ఆర్థిక తోడ్పాటునిస్తోంది.

బోండంతో పలువురికి ఉపాధి : వేసవి కాలంలో ప్రధానంగా గుర్తొచ్చే వాటిలో కొబ్బరి బోండం ఒకటి. అందరూ తాగి పడేసే ఆ బోండం, పలువురికి ఉపాధిగా మారింది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన గుమ్మడి దేవమ్మ వినాయక మహిళా సమాఖ్యలో ఓ సభ్యురాలు. సహాయ కలెక్టర్ ఆలోచనతో పాటు, ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి కింద వచ్చిన రుణంతో ఈ నూతన వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మణికొండ మున్సిపాలిటీలో దాదాపు 3 నెలలు శిక్షణ పొందారు. కొబ్బరి బోండాలను రీసైక్లింగ్ చేసే విధానం, మార్కెటింగ్ పై అధ్యయనం చేశారు. కోకో పిట్‌ను, కోకో ఫైబర్‌ను తయారు చేసే విధానంపై పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకున్నారు. యూనిట్ స్థాపనకు మొత్తం రూ.5 లక్షలు వ్యయం కాగా, మెప్మా నుంచి రూ .3 లక్షల రుణం పొందారు. మరో రూ.2 లక్షలు సభ్యులే భరించారు.

నీళ్లు నిలిస్తే దోమలకు ఆవాసం : కొబ్బరి నీళ్లు తాగాక బోండాలను వృథాగా పడేయడం ద్వారా వాటిలో నీళ్లు నిలిచి ప్రమాదకరమైన డెంగీ, మలేరియా దోమలకు ఆవాసంగా మారుతాయి. అలా వృథాగా మిగిలిపోతున్న వాటిని వాడుకునే విధంగా ఈ యూనిట్‌ను ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందని చెబుతున్నారు అధ్యక్షురాలు గుమ్మడి దేవమ్మ.

"వృథాగా తాగి పడేసిన కొబ్బరి బోండాలు కుప్పలుగా ఉంటే ఈగలు, దోమలతో ఆ ప్రాంతమంతా అసహ్యంగా ఉంటుంది. దీంతో మలేరియా, డెంగీ వంటి వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. దీనిని ఉద్దేశించి కలెక్టర్​ సూచన మేరకు కోకోపిట్​ పరిశ్రమను ప్రారంభించేందుకు ముందుకు వచ్చాం. దీనికోసం హైదరాబాద్​లో ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నాం. మున్సిపల్​ వారు షెడ్డు ఇచ్చారు. దీనికోసం సుమారు రూ.5 లక్షలు ఖర్చయింది" - గుమ్మడి దేవమ్మ, స్థాపకురాలు

స్వచ్ఛమైన ఎరువు తయారీ : ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కొబ్బరి బోండాలను ముందుగా యంత్రంలోకి వేసి పీచుగా మారుస్తారు. అనంతరం మరో యంత్రం ద్వారా పీట్‌ను తయారు చేస్తారు. పీట్‌లో పేడను కలపడం ద్వారా స్వచ్ఛమైన ఎరువు తయారవుతుందని, పీచ్‌ను వినాయకుడి ప్రతిమలు, బ్యాగులు, సోఫా సీట్ల తయారికి వాడుకోవచ్చని ఆమె చెబుతున్నారు.

"కొబ్బరి నుంచి పీచు, పొడి రెండూ వస్తాయి. పీచును గణపతి విగ్రహాల తయారీలో, సోఫాసెట్లు, సీలింగ్​లలో వినియోగిస్తారు. పొడిని ఎరువుగా వాడతారు. నర్సరీలకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కింద రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేయగా, మిగతా రూ.3 లక్షలను మేమే భరించాం. దీనికోసం గ్రూప్​ తరఫున లోన్​ తీసుకున్నాం. మెప్మా ద్వారా షెడ్​ కరెంట్​ ఇచ్చారు. మెప్మా అధికారుల సూచనల మేరకు దీనిని స్థాపించాం." - గుమ్మడి దేవమ్మ, స్థాపకురాలు

మహిళలకు ఉపాధి అవకాశం : ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వేరే యూనిట్‌ లేదు. స్థానికంగానే ముడి పదార్థం లభిస్తుండటంతో వారికి గిట్టు బాటు, మహిళల ఉపాధికి అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. స్థానికంగానే పని దొరకడంతో ఇతర మహిళలకు ఉపాధి అవకాశం కల్పించినట్లు అవుతుంది. ఉమ్మది ఆదిలాబాద్‌లోనే మొట్టమెుదటి సారి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కోకోపిట్ యూనిట్‌ విజయవంతంగా కొనసాగాలని మనమూ ఆశిద్దాం.

పౌష్టికాహార లోపంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న చిన్నారులు - సేవకు సై అంటున్న మహిళా సంఘాలు

లాభాల బాటలో మహిళల పెట్రోల్​ బంక్​ - 6 నెలల్లో రూ.14 లక్షలు లాభం

