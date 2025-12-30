బాబోయ్ ఏంటీ 'కంపు'! - 'సెవెన్ స్టార్' వచ్చినా మురుగు మాత్రం వదలట్లే
హైదరాబాద్ మహానగరంలో అస్తవ్యస్థంగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ - కంపు కొడుతున్న కాలనీలు, ప్రధాన రహదారులు - నిర్వహణ లోపంతో ప్రజాప్రతినిధుల ఇళ్ల వద్దా వీడని మురుగు నీరు
Published : December 30, 2025 at 10:54 AM IST
Sewage Water on Roads in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని 600 చ.కి.మీ నుంచి 2000 చ.కి.మీ వరకు పెంచుతూ 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను భాగ్యనగరంలో విలీనం చేశారు. దీంతో బృహత్ నగరంగా హైదరాబాద్ ఆవిష్కృతం కానుంది. ఇందుకు తగిన ఏర్పాట్లను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చకచకా కానిస్తుంది. కానీ ఈ బృహత్ నగరంలో ఏ కాలనీలో చూసినా మురుగు మాత్రం మారడం లేదు. రోడ్లపై నడుచుకుని లేదా ద్విచక్రవాహనాలపై వెళుతుంటే రోడ్లు మధ్యలో మురుగునీరు ఉప్పొంగి బయటకు వస్తుంది. నగరం ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా, ఈ కంపు మాత్రం పోవడం లేదు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో పరిశుభ్ర నగరంగా ఏడు నక్షత్రాల(సెవెన్ స్టార్) గుర్తింపు పొందింది. కానీ ఈ మురుగు నీటి నిర్వహణలో మాత్రం అధ్వానంగా మారింది.
దేశంలోనే అగ్రస్థాయి నగరం అయినా కంపు : ప్రస్తుతం శివారు మున్సిపాలిటీలను విలీనం చేసుకుని దేశంలోనే అగ్రస్థాయి నగరంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయినా అధికారుల అలసత్వం కారణంగా నగరాన్ని కంపు మాత్రం వీడటం లేదు. యూజీడీ (అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ) లీకేజీలపై ఫిర్యాదులు చేస్తే అధికార యంత్రాంగం పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు సర్వత్రా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అధికారుల నివాస ప్రాంతాల్లోనే మురుగు రోడ్లపై పారుతోందంటే పరిస్థితి ఏ స్థితిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
పరిష్కారం కాని ఫిర్యాదులు 25 శాతం : మురుగు వ్యవస్థ (యూజీడీ)ను జలమండలి నిర్వహణ చేస్తోంది. వచ్చే ఫిర్యాదుల్లో కనీసం 25 శాతం కూడా పరిష్కరించడం లేదు. ఒకవేళ పరిష్కరించినా మూడ్నాళ్ల ముచ్చటగానే ఉంటోంది. నగరంలో ప్రస్తుతం జనాభా 1.34 కోట్లకు చేరుకుంది. శివారు మున్సిపాలిటీలను మినహాయిస్తే కోటి వరకు జనాభా ఉంది. నగరంలో 10 వేల కిలోమీటర్ల పొడవైన యూజీడీని నిర్మించారు. వాటిలో 8 వేల కిలోమీటర్లు రెండు, మూడు దశాబ్దాల కిందటవే కావడం విశేషం.
గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, బహుళ అంతస్తుల కాలనీలు : కొత్తగా ఏర్పాటు అవుతున్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, బహుళ అంతస్తుల కాలనీల్లో వారే యూజీడీ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ప్రతి ఇంటి కనెక్షన్ ద్వారా వచ్చిన మురుగు యూజీడీ ద్వారా మురుగు శుద్ధి కేంద్రం(ఎస్టీపీ)కి చేరుతుంది. అక్కడ ఆ నీటిని శుభ్రపరిచి మూసీ నదిలోకి వదులుతున్నారు. ఇలాంటి ఎస్టీపీలు 50 మాత్రమే ఉన్నాయి.
వర్షాకాలం పరిస్థితులు మరీ ఘోరం : హైదరాబాద్ మహానగరంలో కాస్త చిన్న వర్షం పడినా వర్షపు నీరు ఎటూ వెళ్లక రోడ్లపై ఉంటుంది. ఈ వర్షాలు పడేటప్పుడు డ్రైనేజీలు, మ్యాన్హోల్లు బ్లాక్ అయిపోయి వరద నీరు, డ్రైనేజీ వాటర్తో కలిసి రోడ్లపై ప్రవహిస్తుంది. ఇది రోడ్లపై నడిచే వారికి, వాహనాలపై వెళ్లే వారికి ఎంతో అసహనం కలిగిస్తుంది. ఈ సమస్య వర్షాకాలంలో మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఇవీ లెక్కలు :
- జలమండలి లెక్క ప్రకారం రోజూ నగరంలో 1950 ఎంఎల్డీల మురుగు వెలువడుతోంది. ప్రస్తుతం పెరిగిన జనాభా అవసరాల ప్రకారం ఇది 2,500 ఎంఎల్డీ వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
- నగరంలో ఉన్న 45 ఎస్టీపీల ద్వారా రోజుకు 1,878 మిలియన్ లీటర్ల మురుగు శుభ్రపరుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వాస్తవ లెక్కల ప్రకారం ఇంకా 30 శాతం మురుగును శుభ్రపరచడం లేదు. ఇలా ఈ నీరంతా యూజీడీల్లోనే పేరుకుపోతుంది.
- పేరుకుపోయిన మురుగుతో ప్రవాహం సాఫీగా సాగక మ్యాన్హోళ్ల ద్వారా పైకి చిమ్ముతుంది. రోడ్లే మురుగు కాలువలు మాదిరి తయారవుతున్నాయి. ఇళ్లలోని ప్లాస్టిక్ కవర్లు, వంట వ్యర్థాలు యూజీడీలోనే వేస్తుండటంతో సమస్య మరితం జఠిలంగా మారుతోంది.
