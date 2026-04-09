ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు కొత్త కష్టాలు! - ఇటుక ధరలు పెరగడంతో తప్పని తిప్పలు

పెరిగిన భవన నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలతో పేదలపై ధరాభారం - ఇటుక ధరలు అమాంతం పెరగడంతో బెంబేలెత్తిపోతున్న ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు - ఇలా అయితే ఇళ్లు కట్టేదెలా అని వాపోతున్న వైనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 7:10 PM IST

Housing Scheme Beneficiaries problems : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఇటుకల కొరత సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తుంది. ఇటుకల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో లబ్ధిదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఇటుకలు తీసుకురావాల్సి వస్తుండటం వల్ల ధరల భారం పెరిగింది. ఈ పరిస్థితి వల్ల పలు గ్రామాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం నత్తనడకన సాగుతోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం సామగ్రి ధరలు భారీగా పెరగడం వాటికి అనుగుణంగానే ఇటుకల ధరలు పెరగడంతో పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.

పెరిగిన ధరతో : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రారంభ దశలో 2,000 ఇటుక ధర రూ.14వేలు ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.19,500 వరకు చేరుకుంది. ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి 18వేల వరకు ఇటుకల అవసరం పడుతుంది. పల్లె ప్రాంతాల్లో ఎర్ర ఇటుకలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి నిర్మాణాలు చేపడతారు. అవి కొరత ఉన్న సమయాల్లో మాత్రమే సిమెంటు బ్రిక్స్​ను వినియోగిస్తారు. స్థానికంగా ఇటుకలు అందుబాటులో లేకపోవడం లబ్ధిదారులు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఇటుకలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణం మొత్తానికి కేవలం ఇటుకలకు అయ్యే ఖర్చే రూ.1.75 లక్షల వరకు వస్తుంది. ఈ పరిస్థితి వల్ల పేద లబ్ధిదారులు ఇటుకలకు బదులు సిమెంటు బ్రిక్స్​ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కో బ్రిక్‌ ధర గతంలో రూ.25 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.35 వరకు పెంచారు. ఇవి కూడా స్థానికంగా లభించకపోవడంతో దూరప్రాంతమైనా వెళ్లి కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రవాణా ఖర్చులు, ఇంధన ధరల పెరుగిన కారణంగా ఈ ధరలు పెంచినట్లుగా వ్యాపారులు చెబుతుండటం గమనార్హం.

ఇటుకల కొరతకు కారణాలివే : స్థానికంగా ఇటుకలు తయారు చేసే బట్టీల సంఖ్య తగ్గడం, కూలీల కొరత, నాణ్యమైన మట్టి లభించకపోవడం, ఇతర కారణాలతో ఇటుకలకు కొరత ఏర్పడింది. ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదు నియోజకవర్గాలకు 15700 ఇళ్లు కేటాయించగా 9200 ఇళ్లకు స్లాబ్‌లు పూర్తవగా, మిగతా ఇళ్లు పలు దశల్లో ఉన్నాయి. ఇటుకల ఉత్పత్తికి నాణ్యమైన మట్టి అవసరం ఉండగా ఖమ్మం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో ఈ మట్టి లభ్యత తక్కువగా ఉంది. మరోవైపు ఈ పనిచేసేందుకు కూలీలు స్థానికంగా దొరకడం లేదు.

ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకువస్తే వారు ఎక్కువ రోజులు ఉండకపోవడం, వారి పనివేతనం అధికంగా ఉండటంతో ఇటుకల బట్టి నిర్వాహకులు చేతులేత్తేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇటుకల కొరత ఏర్పడి బయట ప్రాంతాల నుంచి రవాణా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సాయంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రి విలువ రెండింతల పెరిగాయి. దీంతో ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు అదనంగా అప్పులను తీసుకొచ్చి ఇంటి నిర్మాణం పూర్తిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.

తుదిదశ పనులు చేయకున్నా ఆఖరి బిల్లులు మంజూరు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో భాగంగా స్లాబ్​ దశ దాటినా, ప్లాస్టరింగ్​, వైరింగ్​ తదితర తుది దశ పనులు చేయలేకపోతున్నటువంటి లబ్ధిదారులకు ఓ వెసులుబాటును కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం కొద్దిరోజుల క్రితం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రూల్స్ ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణంలో కప్పు వరకు పూర్తయినా, బయట లోపల గోడలకు ప్లాస్టరింగ్​, కరెంటు అవసరాలకు వైరింగ్​, గచ్చు, గోడలకు సున్నం, కలర్స్​ ఇలా పలురకాల పనులన్నీ పూర్తి చేసినట్లు ధ్రువీకరించిన తర్వాత పూర్తయిన దశ ఫొటోలను తీసి అప్​లోడ్​ చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో లబ్ధిదారుల ఇబ్బందులను గమనించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సడలింపు ఇచ్చింది.

