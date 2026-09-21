ఎల్నినోతో వర్షపాతంలో తీవ్ర లోటు – మరోవైపు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
రెండు రోజులుగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే ఈ వర్షాలతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ పంటలు పూర్తిగా చేతికి వచ్చేందుకు సరిపోవని, మరింతగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:02 PM IST
Super El Nino Effect On Crops And Farmers : 'సూపర్ ఎల్నినో' ప్రభావం వల్ల ఖరీఫ్ సీజన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. సాధారణ స్థాయిలతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో సాగు విస్తీర్ణం 21 లక్షల ఎకరాల మేర తగ్గింది. అడపాదడపా కురిసిన వర్షాల సమయంలో వేసిన పంటలు తీవ్రమైన ఎండల కారణంగా వాడిపోయాయి. పత్తి, కంది పంటల విషయంలో రైతులు ఆశలు వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. సాగునీటి వ్యవస్థలు, చెరువుల ఆఖరి భాగంలో ఉన్న పొలాలకు నీరు అందకపోవడంతో వరి పంటలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 497 మండలాల్లో వర్షపాతం లోపం నమోదు కాగా 125 మండలాలు కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కేవలం 66 మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ముఖ్యంగా 11 జిల్లాల్లోని ఏ ఒక్క మండలంలోనూ సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. అయితే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు కొంత ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయని రైతులు ఆశిస్తున్నారు. తక్కువ వర్షపాతం, తీవ్రమైన ఎండల కలయిక వల్ల, చాలా వరకు పంటలు ఇప్పటికే వాడిపోవడం ప్రారంభించాయి. దీనివల్ల పెట్టిన పెట్టుబడిని తిరిగి పొందే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.
వ్యాపక పంట నష్టం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ పంటలు సాగు చేశారు. ఇందులో వరి సాగు 31 లక్షల ఎకరాల్లో జరిగింది. గోదావరి డెల్టా, కృష్ణా డెల్టాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాగు జరిగింది. కృష్ణా డెల్టాలో సాగుకు పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీరు లభించింది. సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంలో కేవలం 84% మేర మాత్రమే వరి నాట్లు పడ్డాయి. ఈ విస్తీర్ణంలో కూడా నీటి కొరత కారణంగా ఆఖరి భాగంలో ఉన్న పొలాల్లో నేల బీటలు వారింది. ఇటీవలి వర్షాలు కొంత ఊరటనిచ్చినప్పటికీ పంట కోత దశ వరకు నీటి సరఫరా కొనసాగితే తప్ప మంచి దిగుబడి సాధించడం అనిశ్చితిగానే ఉంది.
కృష్ణా నదికి నీటి ప్రవాహం లేకపోవడం వల్ల, నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు పరిధిలో వరి నాట్లు వేయలేదు. సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే, పల్నాడు జిల్లాలో 29% ప్రకాశం జిల్లాలో 30% విస్తీర్ణంలో మాత్రమే వరి సాగు జరిగింది. రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూడా వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. బోరుబావులు ఎండిపోవడంతో కొన్ని చోట్ల వరి నారు వాడిపోతోంది.
10 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తిని సాగు చేసినప్పటికీ, మొక్కలు సరిగ్గా పెరగలేదు. అవి కేవలం ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర అడుగుల ఎత్తులోనే ఆగిపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పంట పూర్తిగా ఎండిపోయింది. ఇటీవలి వర్షాలు పత్తి దిగుబడిపై రైతుల్లో కొంత ఆశను కలిగించాయి. దాంతో వారు ఇప్పుడు ఎరువులు వేస్తున్నారు. అయితే వర్షాలు మళ్లీ కురవకపోతే వారు తమ పెట్టుబడిని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. కందులు సాగు చేసిన 7.13 లక్షల ఎకరాలలో, 90% పంట ఎండిపోయింది. ప్రస్తుత వర్షాలు కురిసినప్పటికీ పంట చేతికి వచ్చే అవకాశం తక్కువగానే ఉంది.
రైతులు నర్సరీలలో మిరప నారును పెంచి నాటారు. నాటడానికి ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని కూడా తరలించారు. కానీ తీవ్రమైన ఎండల వల్ల మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయి. దీనివల్ల రైతులు కొత్త నారును తెచ్చి నాటాల్సి వస్తోంది. ఇటీవలి వర్షాలు కొంత అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించినప్పటికీ, సాగునీటి ప్రాజెక్టులలోకి నీటి ప్రవాహం లేకపోవడంతో మిరప సాగుకు నీటిని ఎక్కడి నుంచి సమకూర్చుకోవాలనే ప్రశ్న రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.
ఉద్యాన పంటలకు క్లిష్ట సమయం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8.91 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేసిన ఉద్యాన పంటల పరిస్థితి అనిశ్చితంగా ఉంది. అనేక ప్రాంతాల్లోని తోటలు ఇప్పటికే ఎండిపోవడం ప్రారంభించాయి. వాటిని కాపాడుకోవడానికి రైతులు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని అందిస్తున్నప్పటికీ, ఫలితాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఈ పంటలకు సాగునీటి సదుపాయం కల్పించడానికి ప్రభుత్వం రూ.190.70 కోట్లు కేటాయించింది. మామిడి తోటలకు రక్షణ నీటి తడులు అందించడానికి అత్యధికంగా రూ. 99.78 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా.
21.28 లక్షల ఎకరాలు సాగుకు నోచుకోలేదు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21.28 లక్షల ఎకరాల సాగుయోగ్యమైన భూమి ఖాళీగా ఉండిపోయింది. వర్షాలు కురిస్తే, ఈ భూముల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అనుకూలంగా రాయితీ ధరలకు విత్తనాలను అందించడానికి ప్రభుత్వం ఇటీవల అదనంగా రూ. 90 కోట్ల బడ్జెట్ను మంజూరు చేసింది. పచ్చిరొట్ట ఎరువు విత్తనాలను 80% రాయితీతో, అలాగే శనగ విత్తనాలను 25% నుంచి 50% వరకు రాయితీతో అందించనున్నారు. సాధారణ ఖరీఫ్ సాగు విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే, ప్రకాశం జిల్లాలో 18%, మార్కాపురంలో 29%, అన్నమయ్యలో 29%, అనకాపల్లిలో 31%, చిత్తూరులో 33%, విశాఖపట్నం జిల్లాలో 44% భూమిలో మాత్రమే పంటలు వేశారు.
గత రెండు రోజులుగా కొంత ఉపశమనం: గత రెండు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలు ఎండిపోతున్న బత్తాయి, మామిడి దానిమ్మ చెట్లకు ప్రాణం పోశాయి. ఈ వర్షం కురవకపోయి ఉంటే, ఆ ఉద్యాన పంటలపై ఆశలు పూర్తిగా వదులుకోవాల్సి వచ్చేది. ఉమ్మడి అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం జిల్లాలోనూ ఉపరితల ప్రవాహానికి సరిపడా గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదైంది. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. శనివారం ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి ఆదివారం ఉదయం 8:30 గంటల మధ్య, అత్యధిక వర్షపాతం తోటపల్లిగూడూరు (శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా)లో 120.75 మి.మీ నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో బురుజుపల్లి (వైఎస్ఆర్ కడప)లో 119.25 మి.మీ, వెన్నపూసపల్లె (అనంతపురం)లో 116 మి.మీ, కుప్పం (చిత్తూరు)లో 113.50 మి.మీ, అంకంపల్లి (నంద్యాల) ఉన్నాయి.
|బెట్టబారిన పడిన ఉద్యాన పంటలు
|ఉద్యాన పంట
|విస్తీరణ(ఎకరాల్లో)
|నీటితడుల ఖర్చు (రూ, కోట్లల్లో )
|మామిడి
|4,70,648
|99.78
|బత్తాయి
|1,96,975
|54.51
|నిమ్మ
|57,921
|9.18
|మిరప
|77,545
|3.84
|ఇతర పంటలు
|88,263
|23.39
|ఆదివారం నాటికి 50% పైగా లోటు వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలు
|జిల్లా
|లోటు వర్షపాతం (శాతంలో )
|అన్నమయ్య
|63.0
|ప్రకాశం
|58.9
|శ్రీ సత్యసాయి
|58.7
|తూర్పుగోదావరి
|57.9
|విశాఖపట్నం
|52.9
|మార్కాపురం
|50.8
50 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం - ఇలాంటి కరవు ఎప్పుడూ చూడలేదంటున్న పల్నాడు రైతులు
విద్యుత్పై ఎల్నినో ప్రభావం - సౌర విద్యుత్పై దృష్టి పెట్టిన ప్రజలు