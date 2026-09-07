వట్టిపోతున్న బోర్లు - వాడిపోతున్న పైర్లు - వర్షాభావంతో దుర్భరమవుతున్న అన్నదాతల పరిస్థితి
రాష్ట్రంలో సాగు తగ్గినా రైతన్నలకు తప్పని నీటి వెతలు - అడుగుంటుతున్న భూగర్భ జలాలు - ఎండిపోతున్న వరి పంటలు - మరో వారం వర్షాలు కురవకుంటే పంటలు వదిలేయాల్సిందేనని అన్నదాతల ఆవేదన
Published : September 7, 2026 at 4:38 PM IST
Elnino Effect Farmers Hardships : ఈ ఏడాది వర్షాకాలం నాలుగో నెలలోకి ప్రవేశించినా ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కరవు తాండవిస్తోంది. ఓవైపు వర్షాధార పంటల సాగును చాలా వరకు తగ్గించినప్పటికీ మరోవైపు బోర్లు, బావులపై ఆధారపడి సాగు చేసిన వరి సైతం చేతికందేలా లేదు. భూగర్భజలాలు దారుణంగా పడిపోయి, బోర్లు వట్టిపోతున్నాయి. ఎండిపోతున్న పంటలను చూడలేక అన్నదాతలు బావుల్లో పూడిక తీయిస్తూ కొత్త బోర్లు వేయిస్తున్నా చుక్క నీరు పడటం లేదు. ఈ వర్షాభావ పరిస్థితులు మరో వారం, పదిరోజుల పాటు కొనసాగితే పంటలపై ఆశలు వదిలేసుకోవాల్సిందేనని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వరిని కాపాడుకునేందుకు అగచాట్లు
రాష్ట్రంలో సాధారణంగా 1.32 కోట్ల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు నమోదయ్యేది. కానీ ఈ ఏడాది 1.21 కోట్ల ఎకరాలు అంటే సుమారు 92 శాతం మేరకే సాగు చేసినట్లు వ్యవసాయశాఖ గణాంకాలు నివేదిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా 66 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వరి సాగు నమోదవుతుండగా ఈసారి 52.81 లక్షల ఎకరాల్లో(80 శాతం) మాత్రమే నాట్లు పడ్డాయి. ఇక పత్తి అంచనా సాగు 47 లక్షల ఎకరాలకు గాను 48 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు నమోదైంది. 6.49 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అపరాలు సాగవుతుండగా 7.86 లక్షల ఎకరాలకు చేరింది. అధికంగా నీటి ఆధారమైన వరి సాగు 20 శాతం వరకు తగ్గింది. కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో నాట్లు వేసిన రైతులు మాత్రం పంటను కాపాడుకోడానికి ఎన్నో పాట్లు పడుతున్నారు.
18 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే
రాష్ట్రంలో ఈ సీజన్కు సంబంధించి ఇప్పటిదాకా 49 రోజులే వర్షం కురిసింది. 598.9 మిల్లీమీటర్ల సాధారణ వర్షపాతానికి గాను 478.2 మి.మీ మాత్రమే కురిసింది. మొత్తంగా 20 శాతం లోటు వర్షపాతం ఏర్పడగా 15 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. తక్కిన 18 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే కొనసాగుతోంది. జనగామ, వరంగల్, హనుమకొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జోగులాంబ గద్వాల, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, యాదాద్రి భువనగిరి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో దాదాపు 40 శాతం లోటులో కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.
జిల్లాల్లో ఇదీ పరిస్థితి
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా సాగు విస్తీర్ణం 9.21 లక్షల ఎకరాల నుంచి 6.40 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే 30.52 శాతం సాగు తగ్గినా వరి నాట్లు వేసిన వరంగల్, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జనగామ జిల్లాల్లో నీటి ఎద్దడి కొనసాగుతోంది.
- ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సాధారణంగా సాగు చేసే 12.74 లక్షల ఎకరాలతో పోలిస్తే 30 శాతం తక్కువగా ప్రస్తుతం 8.93 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో నీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉంది.
- ఉమ్మడి మెదక్లో సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో వరి సాగు విస్తీర్ణం తగ్గినా మెదక్ జిల్లాలో మాత్రం 20 వేల ఎకరాలు పెరిగింది. సిద్దిపేట జిల్లాలోని హుస్నాబాద్, కోహెడ, చేర్యాల, మద్దూర్, బెజ్జంకి, కొమరవెల్లి, దూల్మిట్ట మండలాల రైతులు తీవ్రమైన సాగునీటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ట్యాంకర్లతో నీటిని సరఫరా చేస్తూ పంటలకు తడి అందిస్తున్నారు. రాబోయే రెండు వారాల్లో వర్షం పడకపోతే పంటలను పూర్తిగా వదిలివేయాల్సి వస్తుందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"నేను వ్యవసాయ బావిపై ఆధారపడి మూడు ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తున్నాను. బావిలోని నీరు పూర్తిగా అడుగంటింది. పంటను కాపాడుకోవడానికి సరిపడా నీరు లేదు. రూ.60 వేలు అప్పు చేసి రెండు బోర్లు వేయించినా నీరు పడలేదు" - తండా జనార్ధన్
అడుగంటిన భూగర్భ జలాలు
గతేడాదితో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలమట్టం దాదాపు 2 మీటర్లకు పైగా పడిపోయింది. గత సంవత్సరం ఆగస్టు చివరి నాటికి 5.78 మీటర్ల లోతులో ఉన్న నీటిమట్టం ఇప్పుడు 7.87 మీటర్లకు పడిపోవడం గమనార్హం. జిల్లాల వారీగా చూస్తే సూర్యాపేట, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో గతంతో పోలిస్తే అదనంగా 5 మీటర్ల మేర నీటిమట్టం తగ్గింది. నారాయణపేట, మహబూబ్నగర్, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో 4 మీటర్లు, అలాగే వరంగల్, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో 3 మీటర్లకు లోతులోకి నీటిమట్టాలు పడిపోయాయి.
"నాలుగు ఎకరాల్లో రూ.4,800 ఖర్చు చేసి సాంబా మసూరి రకం నారు పోశాను. నారు పెరిగినప్పటికీ వర్షాలు లేకపోవడంతో బోరు కింద కేవలం ఒకటిన్నర ఎకరాల్లో మాత్రమే నాటు వేశాను. మిగిలిన రెండున్నర ఎకరాల నారును పశువుల మేత కోసం వదిలేశాను - నెల్లుట్ల చంద్రయ్య, యడవల్లి, సూర్యాపేట జిల్లా
పంటను బతికిద్దామన్న ఆశతో
వర్షాలు కురవక, సాగునీరు లేక అన్నదాతలు అష్టకష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. చెరువుల్లో నీటిని బయటకు తోడేందుకు మోటార్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వనపర్తి జిల్లా, వీపనగండ్ల మండలంలోని పుల్గర్ల గ్రామంలో ఉన్న కొత్త చెరువు పరిధిలో 50 ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు సాగయ్యేది. నీటి వసతి ఉన్న కొందరు రైతులు అక్కడక్కడా సుమారు ఐదు ఎకరాల వరకు వరి సాగు చేశారు. మిగిలిన పొలాలు మాత్రం బీళ్లుగా ఉండిపోయాయి. ఆయకట్టు చివరన ఉన్న పంటలకు నీరందించేందుకు చెరువులో ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని తోడేందుకు రైతులు మోటార్లను ఏర్పాటు చేశారు.
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