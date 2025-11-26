బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరిక - రేపు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో 35-55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:10 PM IST
Severe Low Pressure in The Bay of Bengal : నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక, హిందూ మహాసముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర అల్పపీడనం కేంద్రీకృతమైంది. ఇది ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతూ గురువారం వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఆ తరువాత 48 గంటల్లో ఇది ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరాల వైపు కదులుతూ మరింత బలపడే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.
మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో రేపు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో 35 నుంచి 55 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సూచించింది. మలక్కా జలసంధి, ఇండోనేషియాను ఆనుకుని ఉన్న ‘సెన్యార్’ తుపాను తీరం దాటిందని వెల్లడించింది.
AP Weather Update : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడే అవకాశముందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి నాగభూషణం తెలిపారు. ఇది ఉత్తర వాయువ్య దిశగా కదిలి రాగల 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతుందన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 29 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు రాష్ట్రంపై ఉంటుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
ఇది పుదుచ్చేరి తమిళనాడు వద్ద 29వ తేదీన తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం చెప్తోంది. 29న నెల్లూరు, అన్నమయ్య చిత్తూరు తిరుపతి జిల్లాలకు, 30న నెల్లూరు అన్నమయ్య చిత్తూరు ప్రకాశం వై.ఎస్.ఆర్ కడప జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. తేలికపాటి ఈదురు గాలులు ఉండే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
'మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదు. రేపు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో 35-55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. శని, ఆదివారాల్లో కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన ఉంది కాబట్టి రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.' -విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి నాగభూషణం
మలక్కా జలసంధి ప్రాంతంలో వాయుగుండం - 29 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు
వాయుగుండం బలపడిన అనంతరం 48 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి వైపు కదులుతూ బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గురువారం (రేపు) నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో 35-55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, శని, ఆదివారాల్లో కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సూచించింది.