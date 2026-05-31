తెలంగాణలో జూన్ 3 వరకు ఎండలే - ఈసారి 20 నుంచి 30 శాతం లోటు వర్షపాతం
పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ - గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుంచి 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతాయని వెల్లడి - వడదెబ్బతో 13 మంది మృతి
Published : May 31, 2026 at 9:08 AM IST
Heatwave Conditions in Telangana : తెలంగాణలో జూన్ మూడో తేదీ వరకు ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ శనివారం వెల్లడించింది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుంచి 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతాయని స్పష్టం చేసింది. పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను కూడా జారీ చేసింది. 31వ తేదీన 28 జిల్లాలు, జూన్ ఒకటిన 11 జిల్లాలు, 2వ తేదీన 12, మూడో తేదీన 17 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచించింది.
శనివారం తెలంగాణలో అత్యధికంగా మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలంలో 45.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం 45.3, నిర్మల్ జిల్లా మామడ 45.2, ములుగు జిల్లా మంగపేట 45.2, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ (టి) మండలంలో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. అత్యవసర సమయాల్లో తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. తాగు నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకోవాలని తెలిపారు.
కేరళకు మరో ఐదు రోజుల్లో నైరుతి : శనివారం నాటికి అరేబియా మహా సముద్రంతో పాటు లక్షద్వీప్, ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా విస్తరించాయి. మరో ఐదు రోజుల్లో కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలను తాకడానికి పరిస్థితులు అనువుగా ఉన్నాయని వాతావరణ విభాగం వెల్లడించింది. ఈసారి తెలంగాణలో వర్షపాతం కొంత లోటుగా ఉంటుందని వాతావరణ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణల్లో 20 నుంచి 30 శాతం లోటు ఉంటుందని, మధ్య తెలంగాణలో మాత్రం సాధారణంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వడదెబ్బతో 13 మంది మృతి : ఎండల తీవ్రత కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం వివిధ ప్రాంతాల్లో వడ దెబ్బకు గురై 13 మంది మృతి చెందారు. అత్యధికంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఐదుగురు, కరీంనగర్లో ముగ్గురు, నల్గొండలో ముగ్గురు, నిజామాబాద్లో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సిద్దిపేటలో ఒకరు మృతి చెందారు.
రైతులకు ముందస్తు సమాచారం : తెలంగాణలో రైతులకు వాతావరణ పరిస్థితులపై ముందస్తు సమాచారం అందించే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), డిజిటల్ సాంకేతికత, డేటాల అనుసంధానంతో సాటిలైట్ ఆధారిత వాతావరణ అంచనాలతో రూపొందించిన సమాచారాన్ని 17 జిల్లాల్లోని రైతులకు సెల్ఫోన్ల ద్వారా అందించే కార్యక్రమాన్ని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సచివాలయంలో ప్రారంభించారు. తొలి వాతావరణ సూచనను వాట్సాప్ ద్వారా తెలంగాణ రైతాంగానికి పంపించారు.
వాతావరణం సలహా పేరిట : తెలంగాణ వాతావరణ సలహా కార్యక్రమం పేరుతో వ్యవసాయశాఖ దీనిని ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించింది. దీని అమలుకు డెవలప్మెంట్ ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ (డీఐఎల్), ఇండియా ఎవిడెన్స్ యాక్షన్ సంస్థలతో ఎంఓయూ కూడా కుదుర్చుకుంది. వాతావరణశాఖ సహకారంతో ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, కుమురంభీం, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హనుమకొండ, జగిత్యాల, జయశంకర్, మంచిర్యాల, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, వరంగల్ జిల్లాల్లోని దాదాపు 304 మండలాలకు చెందిన 15 లక్షల మంది రైతులకు వాట్సప్ ద్వారా సమాచారాన్ని వేగంగా చేరవేస్తారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని త్వరలో మిగిలిన జిల్లాలకు విస్తరిస్తామని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి సురేంద్రమోహన్, సంచాలకుడు గోపి, సహకార శాఖ ప్రత్యేక డైరెక్టర్ రాహుల్ రాజ్, ఎవిడెన్స్ యాక్షన్ సంస్థ కంట్రీ డైరెక్టర్ అంకుర్గర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
