రాష్ట్రంలో తాండవిస్తున్న కరవు - రానున్న 3 నెలలూ లోటు వర్షపాతమే!
19 జిల్లాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులే - అక్టోబర్ వరకు సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షాలే కురిసే అవకాశం - వెలవెలబోతున్న కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లు - జలాశయాల్లో గణనీయంగా తగ్గిన నీటి నిల్వలు
Published : July 10, 2026 at 6:34 PM IST
Present Drought Conditions In Telangana : రాష్ట్రంలో కరవు తాండవిస్తోంది. వానాకాలంలో కీలకమైన జూన్ మాసాంతం ఒక్క భారీ వర్షం కూడా కురవకుండా, గాలి చినుకులతోనే గడిచిపోయింది. ప్రస్తుతం జులై రెండో వారంలోకి కూడా అడుగుపెట్టాం. అయినా ఇప్పటికీ ఆశించిన మేరకు వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. దీంతో అప్రమత్తమైన సర్కారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా మెట్ట పంటల సాగుపై అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ప్రభుత్వానికి కీలక నివేదకలు : జులైలో సగటు కన్నా 15 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదు కావడం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాష్ట్రంలో జులై 9 నాటికి 185.4 మిల్లీ మీటర్ల సగటు వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉంది. కానీ 156.7 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం మాత్రమే కురిసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 14 జిల్లాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. మిగిలిన 19 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతమే కురిసినట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రధాన నదులైన కృష్ణా, గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని జలాశయాల్లో రాష్ట్రానికి ప్రస్తుతం 31.53 శాతం మాత్రమే నీటి వాటా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఈ అంశాలపై భారత వాతావరణ శాఖ, టీజీడీపీఎస్తో పాటు పలు ప్రభుత్వ శాఖలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గురువారం పలు కీలక నివేదికలు అందించాయి.
ప్రధాన నదుల బేసిన్లు వెలవెల : ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు తీవ్రంగా నెలకొంటున్నాయి. పశ్చిమ కనుమల్లో కురుస్తున వర్షాల కారణంగా కర్ణాటకలోని కృష్ణా బేసిన్లో ఉన్న ఆలమట్టి మినహా ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలోని గోదావరి, కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన జలాశయాలకు నీటి ప్రవాహాలు రావడం లేదు. దీంతో ఆయా జలాశయాల్లోని నీటి మట్టాలు అడుగంటి, ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా గోదావరి బేసిన్ నీరు లేక వెలవెలబోతోంది. ఉప నదులు, వాగుల్లో కూడా ప్రవాహాల జాడ లేదు. 80 శాతం చెరువులూ అడుగంటినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
కృష్ణా బేసిన్లో గతేడాదితో పోలిస్తే : కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతంలోని జలాశయాల్లో గతేడాదితో పోలిస్తే గణనీయంగా నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయి. ఆలమట్టి నుంచి పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ వరకు 973.68 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం కాగా, ఇప్పుడు 378.17లు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. ఇదే సమయానికి గత సంవత్సరం 712.80 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. తెలంగాణ ప్రాంత పరిధిని పరిగణించి తుంగభద్ర, జూరాల, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్లను తీసుకుంటే, వీటన్నింటి పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 643.31 టీఎంసీలు. ఇందులో గతేడాది 460.54 టీఎంసీలు నిల్వ ఉండగా, ప్రస్తుతం కేవలం 199.58 టీఎంసీలు మాత్రమే నిల్వ ఉంది.
గోదావరి బేసిన్లో ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు : గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలో ఎగువలో ఉన్న మహారాష్ట్ర నుంచి దిగువన ఉన్న జలాశయాల వరకు 307.40 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం ఉంది. ఇందులో గతేడాది 140.94 టీఎంసీలుండగా, ప్రస్తుతం 96.41 టీఎంసీలు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. తెలంగాణ పరిధిలోని నిజాంసాగర్, సింగూరు, శ్రీరాంసాగర్, అప్పర్, మిడ్ మానేరులు, ఎల్లంపల్లి, కడెం ప్రాజెక్టుల్లో ప్రస్తుతం 48.11 టీఎంసీల నిల్వలుండగా, కిందటి ఏడాది 66.45 టీఎంసీల నీరుంది.
వచ్చే నెలలోనూ తక్కువే! : కృష్ణా బేసిన్లోని కొంత ప్రాంతంలో ఈ నెల రెండు, మూడు వారాల వరకు సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షాలు కురవొచ్చని ఐఎండీ నివేదించింది. గోదావరి పరీవాహకంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదు కావొచ్చని పేర్కొంది. చివరి వారంలో స్వల్పంగా వర్షించే అవకాశం ఉన్నా, మొత్తంగా 36 శాతం లోటు వర్షపాతమే నమోదు కావొచ్చని తెలిపింది. వచ్చే నెలలో కృష్ణా బేసిన్లో సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా, గోదావరి పరీవాహకంలో సాధారణ స్థాయిలో వానలు కురిసే అవకాశముంది. అయినా ఆగస్టులోనూ 14 శాతం లోటు వర్షపాతమే నమోదు కావొచ్చని చెప్పింది.
ఈ నెలల్లో ఉపశమనం : సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లలో రెండు ప్రధాన నదుల పరీవాహక ప్రాంతంలో సాధారణం కన్నా లోటు వర్షపాతమే ఉంటుంది. సెప్టెంబర్లో 42 శాతం ఉంటే, అక్టోబర్లో 56 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉండొచ్చని అంచనా. నవంబర్ నుంచి జనవరి మధ్యలో రెండు బేసిన్లలో సాధారణ స్థాయి మేరకు వర్షించవచ్చు. నవంబరులో 9 జిల్లాలు మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొద్ది మేరకు ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. ఈ సమయంలో సగటు వర్షపాతం 2 శాతం ఎక్కవగా నమోదు కావొచ్చు.
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