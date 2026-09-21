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బాబోయ్​ ఏంటి ఈ కంపు - 'మురుగు'నపడ్డ మేడ్చల్‌ డివిజన్‌

అక్కడి వాసులు కార్పొరేషన్‌లో కలిస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుందని వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూశారు. కానీ వారి ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. సరైన రహదారులు, డ్రైనేజీలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Lack of Roads, Drainage Systems in Medchal Division
Lack of Roads, Drainage Systems in Medchal Division (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 10:09 PM IST

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Lack of Roads, Drainage Systems in Medchal Division : పాత కంటే కొత్త మేలు అని సామెత. అక్కడ పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నం. కార్పొరేషన్‌లో కలిస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుందని వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూశారు. వారి ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. అభివృద్ధి దేవుడెరుగు, కనీస సౌకర్యాలు లేవని మేడ్చల్‌ డివిజన్‌ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సరైన రహదారులు, డ్రైనేజీలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వాపోతున్నారు.

ఓ వైపు చెత్త. మరోవైపు ధ్వంసమైన మ్యాన్‌హోల్స్‌ రోడ్డుపై మురుగు నీరు. అంతటితో అయిపోలేదు. చెరువును కమ్మేసిన గుర్రపుడెక్క రహదారులు అస్తవ్యస్తం, వాహనదారులు సతమతం ఇలా ఎక్కడ వేసిన గొంగడి-అక్కడే అన్నట్టుంది మేడ్చల్‌ డివిజన్‌ పరిస్థితి. అభివృద్ధి పేరుతో గిర్మాపూర్, రాయిలాపూర్ గ్రామాలను కలిపి డివిజన్ ఏర్పాటు చేసినా ఫలితం శూన్యం. పాలకుల అలసత్వం, అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం వెరసి నరకయాతన అనుభవిస్తున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

బాబోయ్​ ఏంటి ఈ చెత్త - 'మురుగు'నపడ్డ మేడ్చల్‌ డివిజన్‌ (ETV Bharat)

''ఇక్కడికి ఓ లక్ష్యంతో వచ్చి లక్షలు పెట్టి ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామా అని బాధపడుతున్నారు. ఆ డ్రైనేజ్​ నుంచి తాము రక్షణ పొందాలని వాళ్లు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. ఆ వాసనకు, ఓవర్​ ఫ్లోకు ఇక్కడ మనషులు అనే వాళ్లు ఉండలేరు'' - స్థానికులు

కార్పొరేషన్​లో విలీనం చేశారని స్థానికుల అసంతృప్తి

మూడేళ్లు గడిచినా డ్రైనేజీ సమస్యలు పరిష్కరించట్లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుర్వాసన భరించలేకపోతున్నామని అధికారులకు విన్నవించినా. పట్టించుకునే నాథుడే లేడని వాపోతున్నారు. మురుగు నీరు రోడ్లపైకి వచ్చి చేరుతుండడంతో. ఇళ్లలోనూ ఉండే పరిస్థితి లేదని చెబుతున్నారు. తమ గ్రామాలను అనవసరంగా కార్పొరేషన్‌లో విలీనం చేశారని స్థానికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయా శాఖలకు అధికారులను కేటాయించకపోవడంతో తమ గోడు వినిపించుకునే పరిస్థితి కూడా లేదని మండిపడుతున్నారు.

''ఈ డ్రైనేజ్​తో చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. మూడేళ్ల నుంచి ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నాము. ఎన్నిసార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు. పదిహేను రోజులకు ఓసారి వస్తారు. చూస్తారూ వెళ్లిపోతారు. మళ్లీ ఇటు పక్కకే రారు ఇంకా. ఈ డ్రైనేజ్​ వాసన వాళ్ల మాకు జ్వరాలు, అనారోగ్యం పాలవుతున్నాము. మా ఇంట్లో ముగ్గురం జ్వరాలతోనే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ షాప్​ తెరవాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. మున్సిపాలిటీగా ఉన్నప్పుడు కౌన్సిలర్​కి చెప్పగానే వెంటనే చేపించేవారు. ఇప్పుడు డివిజన్​ అయిన తర్వాత ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు'' - స్థానికులు

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TAGGED:

MEDCHAL DIVISION
LACK OF ROADS IN MEDCHAL DIVISION
HYDERABAD DRINAGE PROBLEMS
MEDCHAL DRAINAGE SYSTEMS
DRAINAGE SYSTEMS IN MEDCHAL

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