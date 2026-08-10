పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే! - పెండింగ్లోనే 3 వేల దరఖాస్తులు
అమీర్పేటలోని శిశువిహార్లో బాలల పరిరక్షణ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అనాథ పిల్లల సంరక్షణ - చట్టబద్ధంగా దత్తత తీసుకోవాల్సిన ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం - ఏటా పది మందికి మించి దత్తత ఇవ్వని తీరు
Published : August 10, 2026 at 12:34 PM IST
Child Adoption Process in Telangana : సంతాన భాగ్యం లభించని దంపతులు పిల్లలను దత్తత తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం చట్టబద్దంగా అవకాశం కల్పిస్తోంది. కన్నవారు కాదనుకున్న నవజాత శిశువులు, అనాథ పిల్లలను బాలల పరిరక్షణ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అమీర్పేటలోని శిశువిహార్లో సంరక్షిస్తూ వారి బాగోగులు చూస్తుంటారు. హైదరాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అవసరమైన వారికి ఇక్కడి చిన్నారులను అధికారులు చట్టబద్దంగా దత్తత ఇస్తారు.
అక్కడ సుమారు 300 మంది చిన్నారులు దత్తత కోసం అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని ప్రభుత్వ నియమ, నిబంధనల ప్రకారమే దత్తత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. శిశువిహార్లోని చిన్నారుల దత్తత కోసం ప్రస్తుతం 3 వేల దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండగా, ఏటా పది మందికి మించి ఇవ్వడం లేదు. దీంతో దత్తత కోసం ఎక్కువ కాలం నిరీక్షించాల్సి వస్తోందని దరఖాస్తుదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దరఖాస్తు ఇలా : దేశంలో చట్టబద్ధమైన పిల్లల దత్తత ప్రక్రియను సెంట్రల్ అడాప్షన్ రిసోర్స్ అథారిటీ (కారా) అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా నియంత్రణ చేస్తుంది. పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలనుకున్న వారు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం దరఖాస్తుదారు ఇంటికి ఓ సామాజిక కార్యకర్త వచ్చి పూర్తిగా పరిస్థితిని పరిశీలిస్తారు. సీనియారిటీ ప్రకారం దత్తత తీసుకునే పిల్లల వివరాలతో సెల్ఫోన్కు మెసేజ్ వస్తుంది. తర్వాత వారు ఎంపిక చేసుకున్న బిడ్డను దత్తత ఇస్తారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రాలు వస్తాయి.
వీరు అర్హులు : పిల్లలను దత్తత తీసుకునేందుకు భారతీయులు, విదేశీయులు, ఎన్ఆర్ఐలకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దత్తత తీసుకునే భార్యాభర్తల కనీస వయస్సు 25 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. 50 ఏళ్లకు మించి ఉండకూడదు. కనీసం రెండేళ్లు స్థిరమైన వైవాహిక జీవితం గడిపి ఉండాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారులు మగ పిల్లాడి కోసమైతే కనీసం మూడేళ్లు, ఆడపిల్లల కోసమైతే రెండున్నర ఏళ్లు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుందని రంగారెడ్డి జిల్లా శిశు సంక్షేమ అధికారిణి శాంతశ్రీ పేర్కొన్నారు.
గతంలో పిల్లల దత్తత ప్రక్రియ చాలా క్షిష్టతరంగా ఉండేది. దీనిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా ఎంతోమంది అడ్డదారుల్లో పిల్లలను కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపేవారు. అయితే ప్రభుత్వం సరళతరమైన ప్రక్రియను మొదలుపెట్టింది. పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలనుకునే వారు missionvatslya.wcd.gov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
ఫొటో, నివాసం, ఆదాయం, పాన్కార్డు, వయసు ధ్రువీకరణ పత్రం, ప్రాణాంతక వ్యాధులు లేవని డాక్టర్లు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్లు, వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో రూ.6 వేలు, ఎంపిక చేసుకున్న జిల్లాలోని శిశు గృహానికి వెళ్లి దత్తత తీసుకునేటప్పుడు మరో రూ.50 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు తగిన వివరాలు విచారణ చేసి ఆమోదిస్తారు. ఈ విధంగా పలు జిల్లాల్లో దరఖాస్తులు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి.
విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా : రాష్ట్రంలో ఏదో చోట శిశు విక్రయాలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల హవేలీ ఘనపూర్ మండలంలోని లింగ్సాన్పల్లి తండాకు చెందిన మహేశ్, మంజుల దంపతులు మద్యం తాగేందుకు నగదు కోసం నెల వయసున్న చిన్నారిని కామారెడ్డి జిల్లా కంచర్లకు చెందిన ఓ జంటకు రూ.1.50 లక్షలకు అంగడి సరుకులా విక్రయించేశారు. ఈ ఘటనలో పలువురిపై కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి.
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