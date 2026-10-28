బలహీనపడిన 'అర్నబ్' తుపాను - రేపు ఆ మూడు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
అతి తీవ్ర తుపాను 'అర్నబ్' బలహీనపడింది. రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:44 PM IST
Cyclone Arnab Updates : బంగాళాఖాతంలో భయాందోళనలు సృష్టించిన 'అర్నబ్' అతి తీవ్ర తుపాను క్రమంగా శాంతిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది బలహీనపడి సాధారణ తుపానుగా మారింది. ఈ రోజు రాత్రికి ఇది మరింతగా బలహీనపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. తుపాను తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, రాష్ట్రానికి వర్షాల ముప్పు మాత్రం ఇంకా పొంచే ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రేపు ఉత్తరాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. వర్షాలతో పాటుగా తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు (ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్) వచ్చే ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు.