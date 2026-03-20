గద్దర్ అవార్డుల వేడుకలో అడుగడుగునా గందరగోళం - ఏమైందంటే?
గద్దర్ అవార్డుల వేడుకపై సామాజిక మాద్యమాల్లో తీవ్ర విమర్శలు - గద్దర్ అవార్డుల వేడుకల్లో అడుగడుగునా గందరగోళం - ముంబయి సంస్థకు ఈవెంట్ ఇవ్వడంతో అడుగడుగునా పొరపాట్లు!
Published : March 20, 2026 at 3:53 PM IST
Gaddar Awards Ceremony Failure : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రదానం చేసే గద్దర్ అవార్డుల వేడుకపై సామాజిక మాద్యమాల్లో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఎఫ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకలను ముంబయికి చెందిన ఓ ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్కు అప్పగించారు. అయితే ఆ ఈవెంట్ నిర్వాహకుల సమన్వయ లోపం, సినీ ప్రముఖులు, అతిథులను గుర్తించకపోవడంతో పలువురు సినీ ప్రముఖులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
విజయేంద్రప్రసాద్ను గుర్తించని నిర్వాహకులు : వేడుకకు అతిథిగా హాజరైన బాహుబలి రచయిత, రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయేంద్రప్రసాద్ను అడ్డగించి వివరాలు పేరు ఆరా తీసిన నిర్వాహకులు వేదిక ప్రాంగణంలో వెనుక సీట్లో కూర్చోపెట్టడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. నిర్వాహకుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ విజయేంద్రప్రసాద్ వేడుకను వీక్షించకుండానే వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం.
ఆర్.నారాయణమూర్తిని పాస్ అడిగారు : అలాగే కాంతారావు అవార్డు విజేత పీపుల్స్ స్టార్ ఆర్. నారాయణమూర్తికి సైతం ఇదే అనుభవం ఎదురైంది. వేడుకకు హాజరయ్యే క్రమంలో మీడియా పాయింట్ వద్ద ఆయన్ని నిలిపివేసిన నిర్వాహకులు పేరు, పాస్, ఇతర వివరాలు ఆరా తీయడంపై నారాయణమూర్తి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత పెద్ద ఈవెంట్లో అవార్డు తీసుకునే వారితో ఇలా ప్రవర్తిస్తారా అన్ని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ జరుగుతోంది.
అతిథులకు కుర్చీలెక్కడ? : వచ్చిన ప్రముఖులను గుర్తించడంలో నిర్వాహకులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. ఎఫ్డీసీ సైతం ఈవెంట్ తమది కాదన్నట్లుగా వ్యవహరించిందని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆహుతులను, అవార్డు గ్రహీతలను గుర్తించి వారిని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చోబెట్టాలి. కానీ అలా జరగలేదు. ముంబయి నిర్వాహకులకు మన నటులు, వారి ప్రాధాన్యత తెలియక వారిని సరిగా పట్టించుకోలేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ప్రముఖులను గుర్తించడంలో సమస్యలే కాదు చాలా మంది అవార్డు విజేతలు, అతిథులకు లోపలికి వెళ్లాక ఎక్కడ కూర్చోవాలో తెలియక తికమక పడ్డారు. తమకు కేటాయించిన సీట్ల గురించి అడిగితే సరిగా సమాధానమే లేదు. అప్పటికప్పుడు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం కనిపించింది. మరికొందరికి కుర్చీలు లేకపోవడంతో చాలాసేపు నిల్చొనే వేడుకలను వీక్షించాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది. రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాన్ని కొందరు తమ నిర్లక్ష్యంతో ఆహుతులను ఇబ్బంది పడేలా చేశారు.
టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ సహా ఎంతో మంది అగ్ర తారాగణం హాజరైన గద్దర్ అవార్డుల వేడుకను పకడ్బందీగా నిర్వహించాల్సిన ఎఫ్డీసీ ముంబయికి చెందిన సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించడం, అందులో తెలుగువాళ్లు ఎవరూ లేకపోవడంతో గద్దర్ అవార్డుల వేడుకల్లో అడుగడుగునా గందరగోళం నెలకొంది.
