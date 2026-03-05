టోలీచౌకిలో భవన నిర్మాణ పనుల్లో ప్రమాదం - ఇద్దరు కార్మికులు మృతి
హైదరాబాద్ టోలీచౌకిలో తీవ్ర విషాదం - భవన నిర్మాణ పనుల్లో ప్రమాదం, ఇద్దరు కార్మికులు మృతి - గోడ కూలి ఇటుకలు, గోవా కర్రలు మీద పడటంతో కార్మికులకు తీవ్రగాయాలు
Published : March 5, 2026 at 10:04 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 10:13 PM IST
Building collapse in Toli Chowki in Hyderabad : హైదరాబాద్ టోలీచౌకిలో భవన నిర్మాణ పనులు చేస్తుండగా గోడ కూలి ఇద్దరు కార్మికులు మృతిచెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అల్హస్నాత్ కాలనీలో భవనం ఏడో అంతస్తువద్ద నలుగురు కార్మికులు గోవా కర్రలపై నిలబడి ఎలివేషన్ పనులు చేస్తుండగా అదే గోడ కూలి నలుగురు కార్మికులు కింద పడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఇద్దరు గాయపడగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఆదినారాయణ, తిరుపతిగా గుర్తించారు. ప్రమాద ఘటనపై స్పందించిన కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ గాయపడిన వారికి తక్షణ వైద్య చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సహా కార్మికుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి ఆరా : టోలీచౌకి ప్రమాద ఘటనపై కార్మిక మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి స్పందించారు. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే ఆయన సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని సూచించారు. కార్మికుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపైనా నివేదిక ఇవ్వాలన్నారు.
తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి పొన్నం : టోలీచౌకి భవన ప్రమాదంపై హైదరాబాద్ ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నిర్మాణంలో ఉన్న భవన ప్రమాదంలో నలుగురు కార్మికులు మృతి చెందడం, మరో ఆరుగురికి తీవ్ర క్షతగాత్రులవ్వడం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు. ఘటనకు గల కారణాలపై జిల్లా కలెక్టర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్లతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. గాయపడిన క్షతగాత్రులకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. మృతి చెందిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలు కచ్చితంగా పాటించేలా అధికారులు పర్యవేక్షణను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని, భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దుర్ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు.