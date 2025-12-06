ETV Bharat / state

6కిమీ నడుచుకుంటూ పోతేగానీ ఓటు వేయలేరు! - ఈ గ్రామాల దుస్థితి ప్రభుత్వానికి పట్టదు

పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు సుమారు 2 నుంచి 6 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఆవాస ప్రాంతాలు - రవాణా సౌకర్యం లేక ఓటు వేసేందుకు తమకు నడకే దిక్కని వాపోతున్న ప్రజానీకం

Sarpanch Elections in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 10:13 AM IST

Sarpanch Elections in Telangana : ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలంటే మాత్రం ఓపికగా కిలోమీటర్లు నడవాల్సిందే అంటున్నారు నల్గొండ జిల్లాలోని మర్రిగూడ మండలం పరిధిలోని పలు గ్రామాల ప్రజలు. వారు నివసించే ప్రాంతానికి సుమారు రెండు, మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఉండటంతో వారికి ఇలాంటి తిప్పలు తప్పడం లేదు. రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఓటు వేసేందుకు తమకు నడకే దిక్కని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మర్రిగూడకి జంటతండా కొండూరుకి పడమటితండా, రాంరెడ్డిపల్లి-చర్లగూడెం, బీమ్లాతండా, కుదబక్షుపల్లికి సాయిబండతండా, అజ్జలాపురం-నర్సింహపురం తదితర గ్రామాలు ఆవాస ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి. ఆయా ఊళ్లలో పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు సుమారు 2 నుంచి 3 కిలో మీటర్ల దూరం ఉండటంతో ఓటేసేందుకు ఓటర్లు కాలినడకన వెళ్తున్నారు.

పలిమెల పంచాయతీ పరిధి కామన్‌పల్లి గ్రామం (Eenadu)
  • పైన చిత్రంలో ఉన్నది పలిమెల పంచాయతీ పరిధి కామన్‌పల్లి గ్రామం. ఇక్కడ 153 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరందరూ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు 5 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న పలిమెల గ్రామానికి ఎలాగైనా వెళ్లాల్సిందే.
  • గణపురం మండలం నగరంపల్లి ఆవాస గ్రామమైన మాధవరావుపల్లిని సింగరేణి విస్తరణలో భాగంగా వేరే ప్రాంతానికి తరలించారు. భూపాలపల్లి సమీప వెయ్యి క్వార్టర్ల వద్ద స్థలాలు ఇవ్వగా మాధవరావుపల్లి కాలనీ పేరిట నిర్మించుకున్నారు. ఇక్కడ సుమారు 320 మంది ఓటర్లుండగా వీరు 6 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న నగరంపల్లికి వెళ్లి ఓటు వేయాలి.
  • చిట్యాల మండలం కైలాపూర్‌ పంచాయతీ ఆవాస గ్రామమైన శాంతినగర్‌లో సుమారు 200 వరకు ఓట్లు ఉన్నాయి. ఓటర్లు 2 కిలో మీటర్ల దూరంలోని కైలాపూర్‌ పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గ్రామ భవిష్యత్తును నిర్ణయించేది ఓటు మాత్రమే. ఉత్తమమైన ప్రజాప్రతినిధిని ఎన్నుకోవాలంటే కచ్చితంగా ఓటు వేయాల్సిందే. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా భూపాలపల్లి జిల్లాలోని చాలా గ్రామాల్లో ఓటర్లకు మాత్రం ఇప్పటికీ తిప్పలు తప్పడం లేదు. పలు పంచాయతీల ఆవాస గ్రామాల్లో పోలింగ్‌ కేంద్రాలు లేకపోవడంతో కిలోమీటర్ల మేర దూరం వెళ్తే తప్ప ఓటు వేయలేని దుర్భరమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ఏళ్ల తరబడి ఇదే సమస్య ఉన్నప్పటికీ యంత్రాంగం ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు.

పోలింగ్‌ శాతంపై ప్రభావం : దూరంగా ఉన్న పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేయాలంటే పలువురు అనాసక్తి చూపుతుండటంతో పోలింగ్‌ శాతంపై నేరుగా ప్రభావం పడుతోంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, దివ్యాంగులైతే ఇబ్బందికరంగా అనిపించినా ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అధికారులు ఓటర్లకు ఉన్న పలు సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓటర్లున్న ఆవాస గ్రామాల్లో కేంద్రాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

నల్గొండ జిల్లాలో 248 పంచాయతీలుండగా వాటి పరిధిలో 253 ఆవాస గ్రామాలున్నాయి. చాలావరకు కేవలం పంచాయతీ పరిధిలోనే పోలింగ్‌ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆవాస గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా వార్డు ఉంటే అక్కడ పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. చాలాచోట్ల ఆవాస గ్రామాల్లోని వార్డులు పంచాయతీల్లో భాగంగా కలిసే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రజలు తప్పనిసరి పరిస్థితిలోనైనా దూరం వెళ్లి ఓటు వేయాల్సి వస్తోంది.

"ఎన్నికలు ఏవైనా నేను తప్పనిసరిగా ఓటు వేస్తా. మాధవరావుపల్లికాలనీ నుంచి నగరంపల్లి వెళ్లి ఓటు వేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది. మాలాంటి వృద్ధులకు ఇబ్బంది, ఇక్కడ ఒక పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తే అందరికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది" -డి.ఉప్పలయ్య, మాధవరావుపల్లికాలనీ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

