సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 16 మంది హైదరాబాద్‌ వాసులు మృతి

మల్లేపల్లి ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది యాత్రికులు - ఈనెల 9 న హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్రాకు బయలుదేరిన యాత్రికులు

Several Telangana residents died in bus accident in Saudi Arabia
Several Telangana residents died in bus accident in Saudi Arabia (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Several Telangana residents died in bus accident in Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సును డీజిల్‌ ట్యాంకర్‌ ఢీకొనడంతో 42 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ బస్సు ప్రమాదంలో 16 మంది తెలంగాణ(హైదరాబాద్) వాసులు మృతి చెందారు. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఆంగ్ల మీడియా పేర్కొంది.

సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్‌ వాసులు ఉన్నారన్న సమాచారంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ ప్రమాదంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన సీఎం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్​, డీజీపీని ఆదేశించారు. తెలంగాణకు చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారని ఆరా తీశారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని సూచించారు. అవసరమైతే వెంటనే తగిన సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాలని ఆదేశించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో సీఎస్​ రామకృష్ణారావు దిల్లీలో ఉన్న కో ఆర్డినేషన్​ సెక్రటరీ గౌరవ్​ ఉప్పల్​ను అప్రమత్తం చేశారు.

ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తం : సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జెడ్డాలో ఉన్న కాన్సులేట్​ జనరల్​, రియాద్​లోని డిప్యూటీ అంబాసిడర్​తో మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన యాత్రికులు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే ఎంత మంది ఉన్నారనే పూర్తి సమాచారం తెలియజేయాలని కోరారు.

సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఏర్పాటు : బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తగు సమాచారాన్ని, సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు అధికారులు సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. కంట్రోల్ రూమ్​ ఫోన్​ నంబర్లు :

  • +91 79979 59754
  • +91 99129 19545

కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన : మరోవైపు ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే, మక్కా వెళ్లిన వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతుల్లో తమ వారు ఉన్నారేమోనని తెలుసుకునేందుకు ట్రావెల్​ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి ఆరా తీస్తున్నారు.

మృతులు వివరాలు : ప్లైజోన్​ ట్రావెల్స్​ ద్వారా 16 మంది ఆసిఫ్​ నగర్​ వాసులు సౌదీ అరేబియా వెళ్లారు. రహీమ్‌ ఉన్నీసా(60), రెహ్మా తబ్బీ (80), షెహనాజ్‌ బేగం(41), గౌసియా బేగం(46), అబ్దుల్‌ ఖలీద్‌ మహముద్‌(58), మహ్మద్‌ మౌలానా(64), అబ్దుల్‌ షోయబ్‌ మహ్మద్‌(24), సోహెల్‌ మహ్మద్‌(22), మస్తాన్ మహ్మద్(55), పర్వీన్‌ బేగం(35), జకియా బేగం(47), షౌకత్‌ బేగం(57), పర్హీన్‌ బేగం(46), జహీన్‌ బేగం(19), మహ్మద్‌ ముంజూర్‌(50), మహ్మద్‌ అలీ(56) వెళ్లారు.

సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్​లోని ఆసిఫ్​నగర్​, టోలిచౌక్​, టప్పాచబుత్ర వాసులు మృతి చెందారు. మెహిదీపట్నం ప్లైజోన్​ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆసిఫ్​నగర్​ యాత్రికులు టికెట్లు బుక్​ చేసుకున్నారు. ప్లైజోన్​ ఏజెన్సీ ద్వారా ఉమ్రాయాత్రకు హైదరాబాద్​ వాసులు వెళ్లారు. ఈనెల 9న హైదరాబాద్​ నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్లిన యాత్రికులు మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా ఈ బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ట్రావెల్​ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆసిఫ్​ నగర్ వాసులు వెళ్లారు. బస్సు ప్రమాదం విషయం తెలిసిన వెంటనే వారి కుటుంబీకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి ఘటనపై ఆరా తీస్తున్నారు.

అసలేం జరిగింది : భారత కాలమాన ప్రకారం సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటల సమయంలో సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సును డీజిల్​ ట్యాంకర్​ ఢీకొట్టడంతో 42 మంది మృతి చెందారు. మృతుల్లో 16 మంది హైదరాబాద్‌ వాసులు ఉన్నారు. భారత్​ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు యాత్రికులు వెళ్లారు. అక్కడ బదర్​-మదీనా మధ్య ముఫరహత్​ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధమైంది.

