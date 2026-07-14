పేదలకు 11 లక్షల ఇళ్లు - రైల్వే లైన్లు - కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న కీలక ప్రాజెక్టులివే
అన్ని పార్టీల ఎంపీల సమావేశంలో వివరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టు కోసం రక్షణ శాఖ భూములు - పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద 11 లక్షల పేదల ఇళ్లు
Published : July 14, 2026 at 11:28 AM IST
Telangana Pending Projects at Union Govt : తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనేక కీలక ప్రాజెక్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగులో ఉన్నాయని అన్ని పార్టీల పార్లమెంటు సభ్యులకు ప్రభుత్వం వివరించింది. వాటిలోని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు, అంశాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.
- మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టు కింద 222.27 ఎకరాలను భారత డిఫెన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేయాల్సి ఉంది.
- పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును ఏఐబీపీ కింద పరిగణించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడదల చేయాలి.
- సికింద్రాబాద్ ప్యారడైజ్ కూడలి నుంచి రాజీవ్ రహదారిపై శామీర్పేట ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు జంక్షన్ వరకు, మరోమార్గంలో 44వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై డెయిరీఫాం రోడ్డు వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని రక్షణ శాఖ భూముల్లో చేపట్టడానికి పర్మిషన్లు ఇవ్వాలి.
- హకీంపేట వద్ద అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ నిర్మాణానికి సివిల్ ఏవియేషన్ భూముల సేకరణకు అనుమతి రావాలి.
- మన్ననూరు నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణం చేపట్టడానికి నిధులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది.
- పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద తెలంగాణలో 11 లక్షల పేదల ఇళ్లకు అనుమతి రావాలి. మొత్తం 16 జిల్లాల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, జవహర్ నవోదయ(జేఎన్వీ) మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
- ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్కు 400 ఎకరాలను సేకరించి రాష్ట్రం ఇవ్వనుంది. మిగిలిన భూసేకరణ వ్యయాన్ని భరించేందుకు రక్షణశాఖ ఒప్పుకుంటే సిరిపోతుంది.
- ఆయిల్పాం గెలలకు టన్నుకు కనీస కొనుగోలు ధరను రూ.25 వేలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించాలి. రీజినల్ పరిశోధనా కేంద్రాన్ని తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేయాలి.
- నాసిరకం విత్తనాలతో నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం ఇచ్చేలా నిబంధనను విత్తన బిల్లులోతప్పకుండా చేర్చాలి.
- డీఏపీ, యూరియాను తెలంగాణకు ఇవ్వాల్సిన వాటాను సకాలంలో కేటాయించాలి. రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ నుంచి నెలకు సరిపోయే యూరియాను తెలంగాణకే కేటాయిస్తే అదనపు రవాణా వ్యయం భారీగా తగ్గుతుంది.
- బోధన్- లాతూర్ రోడ్డు (మహారాష్ట్ర), కల్వకుర్తి-మాచర్ల, పటాన్చెరు-ఆదిలాబాద్ కొత్త రైలు మార్గాలకు అనుమతి ఇవ్వాలి. కాచిగూడ-జగ్గయ్యపేట రైలుమార్గ నిర్మాణంపై సమగ్ర ప్రాజెక్టు రిపోర్టును దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు బోర్డుకు సమర్పించనున్నారు.
- హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి మీదుగా బందర్ పోర్టు వరకు 12 లేన్లతో గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేకి పర్మషన్లు రావాల్సి ఉంది.
రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యం : తెలంగాణ ప్రయోజనాల సాధనే లక్ష్యంగా పని చేయాలని రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో కలిసి ముందుకు సాగుదామని పిలుపునిచ్చారు. ప్రాజెక్టులు, మౌలిక వసతులకు అవసరమైన అనుమతులు సాధించాలని, అందుకోసం ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులకు విజ్ఞప్తులు చేయాలని సూచించారు. పార్టీలకు అతీతంగా అవసరమైన సమాచారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని సీఎం వెల్లడించారు. ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా, కేవలం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ఏకైక లక్ష్యంగా ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఎంపీలకు స్పష్టం చేశారు.
పార్లమెంట్ సమావేశాల దృష్ట్యా : ఈ నెల 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల దృష్ట్యా ప్రజాభవన్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి కాంగ్రెస్ ఎంపీలతో పాటు బీజేపీ ఎంపీలు హాజరయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఆ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలపై ఎంపీలకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి విషయంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిసి ముందుకు సాగుదామని సీఎం రేవంత్ పిలుపునిచ్చారు.
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