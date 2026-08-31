మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు నిర్మల్ జిల్లా వాసులు మృతి
మహారాష్ట్రలోని సాసర్ జలపాతం చూసి తిరిగొస్తుండగా ప్రమాదం - నిర్మల్ జిల్లా కుబీర్ మండలం పార్డి(బి) గ్రామానికి చెందిన నలుగురు మృతి - ప్రమాదంలో మరికొందరికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
Published : August 31, 2026 at 8:48 PM IST
Several Killed in Maharashtra Road Accident : మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో నలుగురు నిర్మల్ జిల్లా వాసులు దుర్మరణం చెందారు. సాసర్ జలపాతం(మహారాష్ట్ర) చూసి తిరిగొస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు జీపు బోల్తాపడింది. మృతులను నిర్మల్ జిల్లా కుబీర్ మండలం పార్డి(బి) గ్రామస్థులుగా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో మరికొందరికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.