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వియత్నాంలో బోటు ప్రమాదం - పలువురు తెలంగాణ పర్యాటకులు మృతి

వియత్నాంలో బోటు మునక - 15 మంది మృతి - పలువురు తెలంగాణ పర్యాటకులు ఉన్నట్లు సమాచారం - తెలంగాణకు చెందిన 40, ఏపీకి చెందిన 35 మంది మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు

Vietnam Boat Accident
Vietnam Boat Accident (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:13 PM IST

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Several Telangana People Died In Vietnam Boat Accident : వియత్నాంలో పర్యాటకుల బోటు ప్రమాదంలో 25 మంది మృతి చెందారు. ఈ మృతుల్లో పలువురు తెలంగాణకు చెందిన పర్యాటకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వియత్నాంలోని ఫు క్యూక్‌ ద్వీపం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మొబైల్ కంపెనీ తరఫున వెళ్లిన ఇటీవల ఓ బృందం భారత్‌ నుంచి వియత్నాం పర్యటనకు వెళ్లింది. సదరు కంపెనీ 250 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లను తీసుకెళ్లింది. ఇందులో 40 మంది తెలంగాణ, 35 మంది ఏపీకి చెందిన మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు. ఈ మేరకు వియత్నాంలోని భారత ఎంబసీ ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది.

వియత్నాంలో మునిగిన భారత పర్యాటకుల బోటు- గల్లంతైనవారిలో ఏపీ, తెలంగాణ టూరిస్టులు- 15 మంది మృతి

Last Updated : July 11, 2026 at 4:13 PM IST

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VIETNAM BOAT ACCIDENT UPDATES
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