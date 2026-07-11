వియత్నాంలో బోటు ప్రమాదం - పలువురు తెలంగాణ పర్యాటకులు మృతి
వియత్నాంలో బోటు మునక - 15 మంది మృతి - పలువురు తెలంగాణ పర్యాటకులు ఉన్నట్లు సమాచారం - తెలంగాణకు చెందిన 40, ఏపీకి చెందిన 35 మంది మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు
Published : July 11, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 4:13 PM IST
Several Telangana People Died In Vietnam Boat Accident : వియత్నాంలో పర్యాటకుల బోటు ప్రమాదంలో 25 మంది మృతి చెందారు. ఈ మృతుల్లో పలువురు తెలంగాణకు చెందిన పర్యాటకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వియత్నాంలోని ఫు క్యూక్ ద్వీపం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మొబైల్ కంపెనీ తరఫున వెళ్లిన ఇటీవల ఓ బృందం భారత్ నుంచి వియత్నాం పర్యటనకు వెళ్లింది. సదరు కంపెనీ 250 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లను తీసుకెళ్లింది. ఇందులో 40 మంది తెలంగాణ, 35 మంది ఏపీకి చెందిన మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు. ఈ మేరకు వియత్నాంలోని భారత ఎంబసీ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది.
Embassy of India, in Vietnam tweets, " in a tragic incident, a boat carrying several indian tourists has capsized near phu quoc island in vietnam a few hours ago. exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are… pic.twitter.com/lK0pLjxvjQ— ANI (@ANI) July 11, 2026
వియత్నాంలో మునిగిన భారత పర్యాటకుల బోటు- గల్లంతైనవారిలో ఏపీ, తెలంగాణ టూరిస్టులు- 15 మంది మృతి