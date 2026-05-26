కారుతో ఢీకొట్టి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు స్కెచ్! - న్యాయవాది హత్య కేసు దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు

కవాడిగూడ యువకుడితో ఒప్పందం - ఆరు నెలల క్రితమే న్యాయవాది హత్యకు సుపారీ - కిషన్‌సింగ్‌ సారథ్యంలో పథక రచన అమలు

Advocate Khaja Moizuddin Murder Case Update
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 7:32 AM IST

Advocate Khaja Moizuddin Murder Case Update : భూ వివాదాల్లో తలనొప్పిగా మారిన వక్ఫ్‌బోర్డు ప్యానల్‌ న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్‌ను అడ్డు తొలగించాలని ఆయన ప్రత్యర్థులు భావించారు. తమపై అనుమానం రాకుండా అతడిని హత్య చేసేందుకు ఏడాది కాలంగా ఎంతోమందితో సంప్రదింపులు జరిపారు. చివరకు 6 నెలల క్రితం తమకు తెలిసిన వ్యక్తితోనే పథకం అమలు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. హైదరాబాద్‌ రెడ్‌హిల్స్‌ శాంతినగర్‌లో ఇటీవల హత్యకు గురైన న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్‌ కేసు దర్యాప్తులో విస్తు పోయే అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ కేసులో కీలక సమాచారం సేకరించిన పోలీసులు ఈ హత్య వెనుక అసలు సూత్రదారిని గుర్తించినట్టు తెలిసింది.

న్యాయవాది మొయిజుద్దీన్ (ETV Bharat)

హత్యచేసి రోడ్లు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఖాజా మొహిజుద్దీన్‌ హత్య కేసులో పోలీసుల దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. కీలక సమాచారాన్ని పోలీసులు సేకరించారు. దీంతోపాటు మొహిజుద్దీన్‌ హత్యకు గతంలోనే పలు మార్లు ప్రయత్నించినట్లు తేలింది. గతేడాది మొదట్లోనే మొహిజుద్దీన్‌ హత్యకు అసలు సూత్రదారి నగరానికి చెందిన కిషన్‌సింగ్‌ అలియాస్‌ పప్పుతో సంప్రదింపులు జరిపాడు. ఇదే క్రమంలో డిసెంబర్‌లో 15 లక్షల రూపాయలు కిషన్ సింగ్‌కు ఇచ్చాడు. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ అసలు సూత్రదారిలో ఒత్తిడి పెరిగి కిషన్‌సింగ్‌ను గట్టిగా నిలదీశాడు. న్యాయవాదిని కారుతో ఢీకొట్టి సినీ ఫక్కీలో రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేలా చేయాలని ప్రణాళిక వేశారు.

దీన్ని అమలు చేసేందుకు అసలైన వ్యక్తుల కోసం వేటసాగించారు. అప్పటికే కిషన్‌సింగ్‌తో పరిచయం ఉన్న వినయ్‌ సహకారంతో కవాడిగూడకు చెందిన అభిజిత్‌ను ఎంచుకున్నారు. కారు స్టంట్స్‌ చేయటంలో ఇతడు నేర్పరి. సూత్రదారి నుంచి వచ్చిన 15 లక్షల్లో 5లక్షలు కిషన్‌సింగ్‌ తీసుకున్నాడు. మిగిలిన 10లక్షలు వినయ్‌కు ఇచ్చారు. 2 లక్షలతో సెకండ్‌హ్యాండ్‌ కారు కొనుగోలు చేశారు. పలుమార్లు సాధన చేసి ఆ కారుతో ఢీకొట్టడం సాధ్యపడదనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. దాన్ని లక్ష రూపాయలకు ఒక చోట తాకట్టుపెట్టారు. ఇటీవలే దానికి డబ్బు చెల్లించి కారు బయటకు తీసుకొచ్చినట్టు సమాచారం. హత్యకు మూడ్రోజులు ముందు నుంచి న్యాయవాది కదలికలపై నిఘా ఉంచారు. అతడిని అనుసరిస్తూ అనువైన సమయం కోసం ఎదురుచూశారు.

అసలు ఆరోజు ఏం జరిగింది : సుపారీ ముఠాలోని నలుగురు సభ్యులు ఈనెల 22న రాత్రి నారాయణగూడలోని హోటల్‌లో కలిశారు. కారులో శనివారం తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 4 గంటల సమయంలో రెడ్‌హిల్స్‌ శాంతినగర్‌లోని న్యాయవాది ఇంటి సమీపంలో కారు నిలిపారు. ఉదయం 5 గంటల 45 నిమిషాలకు న్యాయవాది అతడి కారుడోరు తీసే క్రమంలో అతివేగంగా దూసుకెళ్లి కారుతో ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో రెండు కార్లకు ఎటువంటి నష్టం జరగకపోవటం పోలీసులను విస్మయానికి గురి చేసింది. కార్లపై గీత కూడా పడకుండా న్యాయవాదిని మాత్రమే ఢీకొట్టి 20 మీటర్ల దూరం ఈడ్చకెళ్లటంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అక్కడ ఇరువైపులా సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉండటంతో ప్రమాద దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ అని తొలుత భావించినా ఫుటేజ్‌ ఆధారంతో కారుకు నెంబర్‌ప్లేట్‌ లేనట్టు గుర్తించారు. ఇదంతా సుపారీ ముఠా పనిగా అంచనాతో ఆ కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ కెమెరాల్లో దొరికిన నిందితుల ఫొటోలు ఆధారంగా కిషన్‌సింగ్, వినయ్, నాని, అభిజిత్‌లను గుర్తించారు. వినయ్‌ను టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అభిజిత్, నాని వారణాసిలో కిషన్‌సింగ్‌ షిర్డీ, ఔరంగాబాద్‌ పరిసరాల్లో దాగినట్టు అనుమానిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు పట్టుబడితే... అసలు సూత్రదారితో ఉన్న లింక్‌లు బయటపడతాయని పోలీసు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

